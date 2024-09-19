«В СМИ будет еще больше ограничений»

Секретарь Союза журналистов России о новых правилах и вызовах для медиа

19 сентября 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Секретарь Союза журналистов Денис Токарский поделился мнением о современной ситуации в медиа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сочи проходит крупнейший медиафорум, организованный Союзом журналистов России (СЖР). Медийщики со всей страны ищут способы для роста трафика, спорят о новых вызовах для отрасли и обсуждают правовые ограничения. Глава секретариата СЖР и по совместительству издатель «МК-Урал», владелец интернет-газеты «Вечерние ведомости» Денис Токарский рассказал URA.RU, каких законов стоит ждать в ближайшее время и как успешно работать в новых реалиях. — Список спикеров на форуме впечатляет. Кроме моих коллег из URA.RU, заявлены руководители из «Яндекса», VK, Russia Today, «Ведомостей» и многие другие. Да и темник актуальный: новые способы привлечения трафика, работа с нейросетями, изменения в законах. На что делали ставку при формировании программы? Один из спикеров форума — руководитель направления продвижения и аналитики VK Николай Афиногенов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Мы каждый раз очень тщательно подходим к выбору спикеров. Исходим из потребностей средств массовой информации. Потому что ситуация на рынке медиа в течение года меняется до неузнаваемости. Допустим, вчерашние решения по привлечению трафика на сайт сегодня уже не работают. Нет каких-то поисковых систем, социальных сетей. Мы общаемся с коллегами и выясняем, кто успешнее решает конкретную проблему. И приглашаем поделиться опытом на полях наших медиафорумов. В первую очередь в Сочи, поскольку это самое крупное мероприятие, которое у нас есть. — Вы отметили, что проблемы год от года меняются. На ваш взгляд, какая сейчас самая актуальная для медиасферы? Интерес к СМИ снижается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Их несколько. Одна из главных — монетизация проектов в СМИ. Тиражи у печатной прессы падают, посещаемость сайтов — тоже. Поэтому очень много рекламы выходит просто в поисковые системы. Вторая проблема — это как раз падение тиражей газет и посещаемости сайтов. Конечно же, есть кадровые вопросы. Мы в том числе с помощью медиафорумов пытаемся привлекать людей в профессию и таким образом помогать нашим коллегам. — А как вы относитесь к онлайн-курсам по журналистике и SMM, к тому, что СМИ запускают собственные медиашколы, чтобы готовить кадры для себя, а некоторые — и для внешнего рынка? Мы в URA.RU как раз сейчас работаем над подобным проектом. Новость по теме Фотокорреспондент URA.RU научила коллег со всей страны делать репортажи на смартфон — Очень хорошо отношусь к любым способам подготовки кадров. У меня нет журналистского образования. И когда пришел работать в газету, то учился журналистике там. И меня довольно быстро обучили. — В программе форума большое внимание уделено изменениям в сфере права. Как думаете, стоит ждать каких-то новых законопроектов для нашей отрасли? — Я где-то в 2009 году, когда у меня было издательство в Екатеринбурге, понял, что не могу работать без юриста в штате. Просто невозможно стало. Как ситуация будет меняться дальше? Думаю, будет еще больше ограничений. Не вижу пока оснований для того, чтобы какие-то из них снимали. К счастью, нам удается иногда отбить какие-то совершенно безумные вещи. — Например? — Не скажу сейчас. В основном это проходит через наш юридический отдел. Нам на экспертизу в Союз журналистов отправляют некоторые законопроекты. К счастью, они иногда не доходят даже до рассмотрения, потому что мы говорим: «Нет, ребят! Вот это никак уж не пройдет». Бывает, что нас не спрашивают, какие-то вещи внедряют. Например, историю с иноагентами. Но, если бы по этой теме с нами советовались, мы бы сказали, что это необходимость на сегодняшний день. СМИ стали чаще соблюдать авторские права на фото Фото: Денис Моргунов © URA.RU Как оказалось, эти нормы очень легко соблюдаются. Ничего сверхъестественного нет. С этим можно нормально работать. Кто-то обжегся на штрафах. Но мы просим, чтобы в первый раз санкции не были чрезмерными, чтобы людям дали возможность исправиться и понять, в какой правовой среде мы оказались. Правовая среда становится жестче. И в какой-то степени это оправданно. Взять даже авторские права. Два-три года подряд я вместе с юристом выступал по этой теме на форуме. И пресса возмущалась: «Как же так?! Мы фотографию взяли, а нам 40 или 50 тысяч присудили!» Но ведь фото — это результат интеллектуального труда человека. Когда ваш текст возьмут и поставят у себя, вы расстроитесь? И люди с пониманием начинают к этому относиться. Актуальность этой проблемы стала гораздо меньше. — То есть сейчас, на ваш взгляд, ситуация в правовом поле такова, что все равно можно спокойно работать? Просто нужно соблюдать правила игры? — Конечно. Эти ограничения не мешают работать. Если кто-то хочет писать про иноагентов, никто же не запрещает это делать. Но нужно делать пометки. Если кто-то хочет использовать чьи-то фотографии, придется заплатить. Или сделать свои снимки. Новый законопроект касается военных корреспондентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Вы отметили, что к вам на экспертизу поступают законопроекты. Поделитесь, чего нам ждать? — Пока у нас только один законопроект, связанный с ветеранами журналистики. Речь о том, чтобы у журналистов, которые работали в зоне боевых действий, был бы особый статус, какие-то привилегии. — Позитивная и актуальная инициатива. Кстати, про нынешние реалии. Это уже 28 форум, и в этот раз он проходит с повышенными мерами безопасности. — Да, в этот раз мы старались предпринять усиленные меры безопасности И, как я уже говорил, мы каждый раз стараемся понять, какие проблемы есть у медиа. И рассказать о вариантах решения. Как нам кажется, в этот раз у нас получилось это сделать. И мы всегда запрашиваем обратную связь на форуме. Ведь круг того, что можно осветить, очень широк. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сочи проходит крупнейший медиафорум, организованный Союзом журналистов России (СЖР). Медийщики со всей страны ищут способы для роста трафика, спорят о новых вызовах для отрасли и обсуждают правовые ограничения. Глава секретариата СЖР и по совместительству издатель «МК-Урал», владелец интернет-газеты «Вечерние ведомости» Денис Токарский рассказал URA.RU, каких законов стоит ждать в ближайшее время и как успешно работать в новых реалиях. — Список спикеров на форуме впечатляет. Кроме моих коллег из URA.RU, заявлены руководители из «Яндекса», VK, Russia Today, «Ведомостей» и многие другие. Да и темник актуальный: новые способы привлечения трафика, работа с нейросетями, изменения в законах. На что делали ставку при формировании программы? — Мы каждый раз очень тщательно подходим к выбору спикеров. Исходим из потребностей средств массовой информации. Потому что ситуация на рынке медиа в течение года меняется до неузнаваемости. Допустим, вчерашние решения по привлечению трафика на сайт сегодня уже не работают. Нет каких-то поисковых систем, социальных сетей. Мы общаемся с коллегами и выясняем, кто успешнее решает конкретную проблему. И приглашаем поделиться опытом на полях наших медиафорумов. В первую очередь в Сочи, поскольку это самое крупное мероприятие, которое у нас есть. — Вы отметили, что проблемы год от года меняются. На ваш взгляд, какая сейчас самая актуальная для медиасферы? — Их несколько. Одна из главных — монетизация проектов в СМИ. Тиражи у печатной прессы падают, посещаемость сайтов — тоже. Поэтому очень много рекламы выходит просто в поисковые системы. Вторая проблема — это как раз падение тиражей газет и посещаемости сайтов. Конечно же, есть кадровые вопросы. Мы в том числе с помощью медиафорумов пытаемся привлекать людей в профессию и таким образом помогать нашим коллегам. — А как вы относитесь к онлайн-курсам по журналистике и SMM, к тому, что СМИ запускают собственные медиашколы, чтобы готовить кадры для себя, а некоторые — и для внешнего рынка? Мы в URA.RU как раз сейчас работаем над подобным проектом. — Очень хорошо отношусь к любым способам подготовки кадров. У меня нет журналистского образования. И когда пришел работать в газету, то учился журналистике там. И меня довольно быстро обучили. — В программе форума большое внимание уделено изменениям в сфере права. Как думаете, стоит ждать каких-то новых законопроектов для нашей отрасли? — Я где-то в 2009 году, когда у меня было издательство в Екатеринбурге, понял, что не могу работать без юриста в штате. Просто невозможно стало. Как ситуация будет меняться дальше? Думаю, будет еще больше ограничений. Не вижу пока оснований для того, чтобы какие-то из них снимали. К счастью, нам удается иногда отбить какие-то совершенно безумные вещи. — Например? — Не скажу сейчас. В основном это проходит через наш юридический отдел. Нам на экспертизу в Союз журналистов отправляют некоторые законопроекты. К счастью, они иногда не доходят даже до рассмотрения, потому что мы говорим: «Нет, ребят! Вот это никак уж не пройдет». Как оказалось, эти нормы очень легко соблюдаются. Ничего сверхъестественного нет. С этим можно нормально работать. Кто-то обжегся на штрафах. Но мы просим, чтобы в первый раз санкции не были чрезмерными, чтобы людям дали возможность исправиться и понять, в какой правовой среде мы оказались. Правовая среда становится жестче. И в какой-то степени это оправданно. Взять даже авторские права. Два-три года подряд я вместе с юристом выступал по этой теме на форуме. И пресса возмущалась: «Как же так?! Мы фотографию взяли, а нам 40 или 50 тысяч присудили!» Но ведь фото — это результат интеллектуального труда человека. Когда ваш текст возьмут и поставят у себя, вы расстроитесь? И люди с пониманием начинают к этому относиться. Актуальность этой проблемы стала гораздо меньше. — То есть сейчас, на ваш взгляд, ситуация в правовом поле такова, что все равно можно спокойно работать? Просто нужно соблюдать правила игры? — Конечно. Эти ограничения не мешают работать. Если кто-то хочет писать про иноагентов, никто же не запрещает это делать. Но нужно делать пометки. Если кто-то хочет использовать чьи-то фотографии, придется заплатить. Или сделать свои снимки. — Вы отметили, что к вам на экспертизу поступают законопроекты. Поделитесь, чего нам ждать? — Пока у нас только один законопроект, связанный с ветеранами журналистики. Речь о том, чтобы у журналистов, которые работали в зоне боевых действий, был бы особый статус, какие-то привилегии. — Позитивная и актуальная инициатива. Кстати, про нынешние реалии. Это уже 28 форум, и в этот раз он проходит с повышенными мерами безопасности. — Да, в этот раз мы старались предпринять усиленные меры безопасности И, как я уже говорил, мы каждый раз стараемся понять, какие проблемы есть у медиа. И рассказать о вариантах решения. Как нам кажется, в этот раз у нас получилось это сделать. И мы всегда запрашиваем обратную связь на форуме. Ведь круг того, что можно осветить, очень широк.