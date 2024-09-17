Фотокорреспондент URA.RU научила коллег со всей страны делать репортажи на смартфон

Фотограф URA.RU Сычкова на медиафоруме рассказала, как снимать на смартфон

17 сентября 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Екатерина Сычкова уверена, что на смартфон можно сделать отличные кадры Фото: Наталья Борисова © URA.RU Фотокорреспондент URA.RU Екатерина Сычкова в рамках медиафорума «Вся Россия» провела мастер-класс о том, как снимать фоторепортаж на смартфон. Мероприятие прошло в Сочи 17 сентября, передает журналист агентства с места событий. «В фоторепортажной съемке я более 15 лет. Если бы мне сказали, что я буду снимать на смартфон, я бы не поверила. Но сегодня это реалии нашей журналисткой жизни. И я с уверенностью могу сказать, что сделать классный репортаж на телефон абсолютно реально», — сказала Екатерина Сычкова в ходе выступления. Фотограф URA.RU рассказала о том, как выбрать смартфон и настроить камеру, а также поделилась секретами и приемами съемки. Она призналась, что порой делает снимки на смартфон даже в том случае, если у нее с собой есть профессиональный фотоаппарат. «Просто на телефон тоже можно сделать качественную фотографию, которая зацепит зрителя», — добавила она. Медиафорум «Вся Россия» проходит в Сочи с 17 по 21 сентября. Организатор мероприятия — Союз журналистов. В программе — выступления представителей ведущих изданий и компаний индустрии. Среди них глава редакционной коллегии URA.RU Михаил Вьюгин, главред «Московского комсомольца» Павел Гусев, директор «АиФ» Руслан Новиков, генеральный директор «Ведомостей» Михаи Нелюбин и другие. Участники мастер-класса сразу учились настраивать свои камеры на смартфоне Фото: Наталья Борисова © URA.RU Екатерина Сычкова рассказала о ключевых способах создания фоторепортажа на телефон Фото: Наталья Борисова © URA.RU Фото: Наталья Борисова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фотокорреспондент URA.RU Екатерина Сычкова в рамках медиафорума «Вся Россия» провела мастер-класс о том, как снимать фоторепортаж на смартфон. Мероприятие прошло в Сочи 17 сентября, передает журналист агентства с места событий. «В фоторепортажной съемке я более 15 лет. Если бы мне сказали, что я буду снимать на смартфон, я бы не поверила. Но сегодня это реалии нашей журналисткой жизни. И я с уверенностью могу сказать, что сделать классный репортаж на телефон абсолютно реально», — сказала Екатерина Сычкова в ходе выступления. Фотограф URA.RU рассказала о том, как выбрать смартфон и настроить камеру, а также поделилась секретами и приемами съемки. Она призналась, что порой делает снимки на смартфон даже в том случае, если у нее с собой есть профессиональный фотоаппарат. «Просто на телефон тоже можно сделать качественную фотографию, которая зацепит зрителя», — добавила она. Медиафорум «Вся Россия» проходит в Сочи с 17 по 21 сентября. Организатор мероприятия — Союз журналистов. В программе — выступления представителей ведущих изданий и компаний индустрии. Среди них глава редакционной коллегии URA.RU Михаил Вьюгин, главред «Московского комсомольца» Павел Гусев, директор «АиФ» Руслан Новиков, генеральный директор «Ведомостей» Михаи Нелюбин и другие.