Мишустин едет в ключевой регион, чтобы вернуть союзника России

Что обсудят в кулуарах ЕАЭС

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Михаил Мишустин на саммите ЕАЭС. Сочи, мишустин михаил, оверчук александр, шульгинов николай, еаэс
Премьер-министр Михаил Мишустин перезагрузит работу ЕАЭС Фото:

Россия стремится вернуть в сферу своего влияния Армению. Председатель правительства Михаил Мишустин 1 октября примет участие в работе Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Ереване. Как объяснили URA.RU эксперты, визит премьера пройдет на фоне трудной ситуации, в которой находится Армения. О том, что будут обсуждать представители «пятерки» (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) на публике и в кулуарах — в материале URA.RU.

Михаил Мишустин на заседании Евразийского Экономического Союза. Алма-ата
Заседания ЕМПС проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год
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К заседанию ЕМПС приурочен III Евразийский экономический форум, который пройдет 30 сентября—1 октября в Ереване и будет посвящен итогам десятилетия союза, перспективам и приоритетам его развития. Мероприятие состоится в рамках председательства Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2024 году. Основные темы форума разделены по четырем блокам: качество внутреннего рынка ЕАЭС, евразийская сопряженность, технологии цифровизации, технологии и кооперация. В программу включены более 30 мероприятий, в том числе пленарное заседание с участием глав правительств членов ЕАЭС на тему «Цифровизация в современных реалиях — императив для обеспечения четырех свобод».

Название форума «10 лет ЕАЭС: перспективы и приоритеты» говорит о том, что представители «пятерки» в публичной сфере обсудят сильные и слабые стороны союза, а также возможности и потенциальные угрозы, считают эксперты URA.RU. Разговоры же в кулуарах и за закрытыми дверями будут посвящены совсем другим темами, отметили собеседники.

Визит Михаила Мишустина в Минск и посещение выставки «Белагро-2024». 03.-04.06.2024. Минск, Беларусь.
Встреча в Ереване станет третьей в 2024 году, предыдущие заседания состоялись в феврале в Алматы и в июне в Минске
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Визит Мишустина в Ереван во многом связан с непростым положением, в котором оказалась Армения, рассказал корреспонденту URA.RU профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС Вадим Евсеев. «Это политика, и любая встреча проходит в официальных рамках, но в кулуарах затрагиваются более широкие темы, потому что нельзя терять время. Если произойдет личная встреча Михаила Мишустина и Никола Пашиняна, премьер-министры затронут более широкие аспекты: ОДКБ, центры влияния и другие темы, более болезненные для Еревана, чем для нас», — заявил эксперт.

По мнению Евсеева, Армения оказалась в очень сложной ситуации: Ереван опирается на Запад, используя при этом Россию в своих интересах. Мишустин едет в Закавказье, чтобы снизить тональность армянских властей и перейти к консенсусу, добавил собеседник URA.RU. Армения «зависла» между ЕС и ЕАЭС и сама долго не продержится в таком положении, «мягко намекнуть ей на это тоже полезно», отметил профессор.

Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор
Статистика показывает все большую отдаленность Армении от России, заявил профессор
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В качестве аргумента Евсеев привел свое исследование, в котором проанализировал степень экономической связанности между членами ЕАЭС. «Исходя из теории подобия я увидел, что сейчас самая сильная взаимосвязь у России с Белоруссией. Более-менее сильная связь наблюдается с Казахстаном и Кыргызстаном. Армения отстает, у нее другая идеология, они начали придерживаться другой политики и экономики. Это все отражено не в моем субъективном мнении, а в системе международных показателей. Армения все хуже и хуже коррелируется с идеологией, которая присутствует в рамках ЕАЭС», — поделился эксперт.

Мишустин попытается стабилизировать экономические отношения в ЕАЭС, считает директор Института глобальных исследований Финуниверситета при правительстве Дмитрий Журавлев. «В последнее время мы слишком часто пытаемся помогать другим, не получая взаимной помощи. Необходимо достичь равновесия в наших отношениях. Важно понимать, что речь не идет о доминировании или новой колониальной системе, никто этого не хочет. Но наши партнеры привыкли воспринимать Россию как „дойную корову“. Такая ситуация не может продолжаться вечно, особенно в нынешних условиях», — отметил собеседник URA.RU.

Михаил Мишустин на саммите ЕАЭС. Сочи
Михаил Мишустин переформатирует работу в ЕАЭС, считает эксперт
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Перед премьер-министром стоит непростая задача включить партнеров по ЕАЭС в более активную экономическую деятельность с взаимной пользой, предположил эксперт. Цель состоит в том, чтобы финансы двигались в обе стороны, а не только из Москвы, добавил политолог. По его мнению, такая модель отношений позволит странам союза создавать новые большие общие проекты в разных отраслях, например в авиастроении. «Мы должны сделать то, чего Россия не может сделать одна», — отметил Журавлев.

Другими важными темами для Мишустина в Ереване станут логистика и адаптация к санкциям, поделился мнением директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО Вячеслав Сутырин. «Здесь следует отметить коридор „Север—Юг“. Закавказье — подходящее место для обсуждения вопросов транспортной интеграции. Основными темами здесь станут развитие альтернативной логистики, строительство физической инфраструктуры, автомобильных и железных дорог, реализация мультимодальных перевозок, когда для транспортировки грузов используются разные транспортные средства, что обеспечивает быструю погрузку», — рассказал директор.

По словам Сутырина, Запад принуждает постсоветские страны сократить торговлю с Россию, поэтому члены ЕАЭС обсудят в Ереване укрепление общего рынка союза, в том числе вопрос финансовых расчетов. «Альтернативная логистика также очень важна в контексте санкций. Развитие альтернативных транспортных коридоров международного значения — это уже не будущее, а настоящее. Это то, что обеспечит стратегическое развитие ЕАЭС», — резюмировал эксперт.

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Россия стремится вернуть в сферу своего влияния Армению. Председатель правительства Михаил Мишустин 1 октября примет участие в работе Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Ереване. Как объяснили URA.RU эксперты, визит премьера пройдет на фоне трудной ситуации, в которой находится Армения. О том, что будут обсуждать представители «пятерки» (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) на публике и в кулуарах — в материале URA.RU. К заседанию ЕМПС приурочен III Евразийский экономический форум, который пройдет 30 сентября—1 октября в Ереване и будет посвящен итогам десятилетия союза, перспективам и приоритетам его развития. Мероприятие состоится в рамках председательства Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2024 году. Основные темы форума разделены по четырем блокам: качество внутреннего рынка ЕАЭС, евразийская сопряженность, технологии цифровизации, технологии и кооперация. В программу включены более 30 мероприятий, в том числе пленарное заседание с участием глав правительств членов ЕАЭС на тему «Цифровизация в современных реалиях — императив для обеспечения четырех свобод». Название форума «10 лет ЕАЭС: перспективы и приоритеты» говорит о том, что представители «пятерки» в публичной сфере обсудят сильные и слабые стороны союза, а также возможности и потенциальные угрозы, считают эксперты URA.RU. Разговоры же в кулуарах и за закрытыми дверями будут посвящены совсем другим темами, отметили собеседники. Визит Мишустина в Ереван во многом связан с непростым положением, в котором оказалась Армения, рассказал корреспонденту URA.RU профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС Вадим Евсеев. «Это политика, и любая встреча проходит в официальных рамках, но в кулуарах затрагиваются более широкие темы, потому что нельзя терять время. Если произойдет личная встреча Михаила Мишустина и Никола Пашиняна, премьер-министры затронут более широкие аспекты: ОДКБ, центры влияния и другие темы, более болезненные для Еревана, чем для нас», — заявил эксперт. По мнению Евсеева, Армения оказалась в очень сложной ситуации: Ереван опирается на Запад, используя при этом Россию в своих интересах. Мишустин едет в Закавказье, чтобы снизить тональность армянских властей и перейти к консенсусу, добавил собеседник URA.RU. Армения «зависла» между ЕС и ЕАЭС и сама долго не продержится в таком положении, «мягко намекнуть ей на это тоже полезно», отметил профессор. В качестве аргумента Евсеев привел свое исследование, в котором проанализировал степень экономической связанности между членами ЕАЭС. «Исходя из теории подобия я увидел, что сейчас самая сильная взаимосвязь у России с Белоруссией. Более-менее сильная связь наблюдается с Казахстаном и Кыргызстаном. Армения отстает, у нее другая идеология, они начали придерживаться другой политики и экономики. Это все отражено не в моем субъективном мнении, а в системе международных показателей. Армения все хуже и хуже коррелируется с идеологией, которая присутствует в рамках ЕАЭС», — поделился эксперт. Мишустин попытается стабилизировать экономические отношения в ЕАЭС, считает директор Института глобальных исследований Финуниверситета при правительстве Дмитрий Журавлев. «В последнее время мы слишком часто пытаемся помогать другим, не получая взаимной помощи. Необходимо достичь равновесия в наших отношениях. Важно понимать, что речь не идет о доминировании или новой колониальной системе, никто этого не хочет. Но наши партнеры привыкли воспринимать Россию как „дойную корову“. Такая ситуация не может продолжаться вечно, особенно в нынешних условиях», — отметил собеседник URA.RU. Перед премьер-министром стоит непростая задача включить партнеров по ЕАЭС в более активную экономическую деятельность с взаимной пользой, предположил эксперт. Цель состоит в том, чтобы финансы двигались в обе стороны, а не только из Москвы, добавил политолог. По его мнению, такая модель отношений позволит странам союза создавать новые большие общие проекты в разных отраслях, например в авиастроении. «Мы должны сделать то, чего Россия не может сделать одна», — отметил Журавлев. Другими важными темами для Мишустина в Ереване станут логистика и адаптация к санкциям, поделился мнением директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО Вячеслав Сутырин. «Здесь следует отметить коридор „Север—Юг“. Закавказье — подходящее место для обсуждения вопросов транспортной интеграции. Основными темами здесь станут развитие альтернативной логистики, строительство физической инфраструктуры, автомобильных и железных дорог, реализация мультимодальных перевозок, когда для транспортировки грузов используются разные транспортные средства, что обеспечивает быструю погрузку», — рассказал директор. По словам Сутырина, Запад принуждает постсоветские страны сократить торговлю с Россию, поэтому члены ЕАЭС обсудят в Ереване укрепление общего рынка союза, в том числе вопрос финансовых расчетов. «Альтернативная логистика также очень важна в контексте санкций. Развитие альтернативных транспортных коридоров международного значения — это уже не будущее, а настоящее. Это то, что обеспечит стратегическое развитие ЕАЭС», — резюмировал эксперт.
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Ссылки по теме
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