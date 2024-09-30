Мишустин едет в ключевой регион, чтобы вернуть союзника России

Что обсудят в кулуарах ЕАЭС

30 сентября 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин перезагрузит работу ЕАЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия стремится вернуть в сферу своего влияния Армению. Председатель правительства Михаил Мишустин 1 октября примет участие в работе Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Ереване. Как объяснили URA.RU эксперты, визит премьера пройдет на фоне трудной ситуации, в которой находится Армения. О том, что будут обсуждать представители «пятерки» (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) на публике и в кулуарах — в материале URA.RU. Заседания ЕМПС проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год Фото: Владимир Андреев © URA.RU К заседанию ЕМПС приурочен III Евразийский экономический форум, который пройдет 30 сентября—1 октября в Ереване и будет посвящен итогам десятилетия союза, перспективам и приоритетам его развития. Мероприятие состоится в рамках председательства Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2024 году. Основные темы форума разделены по четырем блокам: качество внутреннего рынка ЕАЭС, евразийская сопряженность, технологии цифровизации, технологии и кооперация. В программу включены более 30 мероприятий, в том числе пленарное заседание с участием глав правительств членов ЕАЭС на тему «Цифровизация в современных реалиях — императив для обеспечения четырех свобод». Название форума «10 лет ЕАЭС: перспективы и приоритеты» говорит о том, что представители «пятерки» в публичной сфере обсудят сильные и слабые стороны союза, а также возможности и потенциальные угрозы, считают эксперты URA.RU. Разговоры же в кулуарах и за закрытыми дверями будут посвящены совсем другим темами, отметили собеседники. Встреча в Ереване станет третьей в 2024 году, предыдущие заседания состоялись в феврале в Алматы и в июне в Минске Фото: Роман Наумов © URA.RU Визит Мишустина в Ереван во многом связан с непростым положением, в котором оказалась Армения, рассказал корреспонденту URA.RU профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС Вадим Евсеев. «Это политика, и любая встреча проходит в официальных рамках, но в кулуарах затрагиваются более широкие темы, потому что нельзя терять время. Если произойдет личная встреча Михаила Мишустина и Никола Пашиняна, премьер-министры затронут более широкие аспекты: ОДКБ, центры влияния и другие темы, более болезненные для Еревана, чем для нас», — заявил эксперт. По мнению Евсеева, Армения оказалась в очень сложной ситуации: Ереван опирается на Запад, используя при этом Россию в своих интересах. Мишустин едет в Закавказье, чтобы снизить тональность армянских властей и перейти к консенсусу, добавил собеседник URA.RU. Армения «зависла» между ЕС и ЕАЭС и сама долго не продержится в таком положении, «мягко намекнуть ей на это тоже полезно», отметил профессор. Статистика показывает все большую отдаленность Армении от России, заявил профессор Фото: Владимир Андреев © URA.RU В качестве аргумента Евсеев привел свое исследование, в котором проанализировал степень экономической связанности между членами ЕАЭС. «Исходя из теории подобия я увидел, что сейчас самая сильная взаимосвязь у России с Белоруссией. Более-менее сильная связь наблюдается с Казахстаном и Кыргызстаном. Армения отстает, у нее другая идеология, они начали придерживаться другой политики и экономики. Это все отражено не в моем субъективном мнении, а в системе международных показателей. Армения все хуже и хуже коррелируется с идеологией, которая присутствует в рамках ЕАЭС», — поделился эксперт. Мишустин попытается стабилизировать экономические отношения в ЕАЭС, считает директор Института глобальных исследований Финуниверситета при правительстве Дмитрий Журавлев. «В последнее время мы слишком часто пытаемся помогать другим, не получая взаимной помощи. Необходимо достичь равновесия в наших отношениях. Важно понимать, что речь не идет о доминировании или новой колониальной системе, никто этого не хочет. Но наши партнеры привыкли воспринимать Россию как „дойную корову“. Такая ситуация не может продолжаться вечно, особенно в нынешних условиях», — отметил собеседник URA.RU. Михаил Мишустин переформатирует работу в ЕАЭС, считает эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU Перед премьер-министром стоит непростая задача включить партнеров по ЕАЭС в более активную экономическую деятельность с взаимной пользой, предположил эксперт. Цель состоит в том, чтобы финансы двигались в обе стороны, а не только из Москвы, добавил политолог. По его мнению, такая модель отношений позволит странам союза создавать новые большие общие проекты в разных отраслях, например в авиастроении. «Мы должны сделать то, чего Россия не может сделать одна», — отметил Журавлев. Другими важными темами для Мишустина в Ереване станут логистика и адаптация к санкциям, поделился мнением директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО Вячеслав Сутырин. «Здесь следует отметить коридор „Север—Юг“. Закавказье — подходящее место для обсуждения вопросов транспортной интеграции. Основными темами здесь станут развитие альтернативной логистики, строительство физической инфраструктуры, автомобильных и железных дорог, реализация мультимодальных перевозок, когда для транспортировки грузов используются разные транспортные средства, что обеспечивает быструю погрузку», — рассказал директор. По словам Сутырина, Запад принуждает постсоветские страны сократить торговлю с Россию, поэтому члены ЕАЭС обсудят в Ереване укрепление общего рынка союза, в том числе вопрос финансовых расчетов. «Альтернативная логистика также очень важна в контексте санкций. Развитие альтернативных транспортных коридоров международного значения — это уже не будущее, а настоящее. Это то, что обеспечит стратегическое развитие ЕАЭС», — резюмировал эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия стремится вернуть в сферу своего влияния Армению. Председатель правительства Михаил Мишустин 1 октября примет участие в работе Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Ереване. Как объяснили URA.RU эксперты, визит премьера пройдет на фоне трудной ситуации, в которой находится Армения. О том, что будут обсуждать представители «пятерки» (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) на публике и в кулуарах — в материале URA.RU. К заседанию ЕМПС приурочен III Евразийский экономический форум, который пройдет 30 сентября—1 октября в Ереване и будет посвящен итогам десятилетия союза, перспективам и приоритетам его развития. Мероприятие состоится в рамках председательства Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2024 году. Основные темы форума разделены по четырем блокам: качество внутреннего рынка ЕАЭС, евразийская сопряженность, технологии цифровизации, технологии и кооперация. В программу включены более 30 мероприятий, в том числе пленарное заседание с участием глав правительств членов ЕАЭС на тему «Цифровизация в современных реалиях — императив для обеспечения четырех свобод». Название форума «10 лет ЕАЭС: перспективы и приоритеты» говорит о том, что представители «пятерки» в публичной сфере обсудят сильные и слабые стороны союза, а также возможности и потенциальные угрозы, считают эксперты URA.RU. Разговоры же в кулуарах и за закрытыми дверями будут посвящены совсем другим темами, отметили собеседники. Визит Мишустина в Ереван во многом связан с непростым положением, в котором оказалась Армения, рассказал корреспонденту URA.RU профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС Вадим Евсеев. «Это политика, и любая встреча проходит в официальных рамках, но в кулуарах затрагиваются более широкие темы, потому что нельзя терять время. Если произойдет личная встреча Михаила Мишустина и Никола Пашиняна, премьер-министры затронут более широкие аспекты: ОДКБ, центры влияния и другие темы, более болезненные для Еревана, чем для нас», — заявил эксперт. По мнению Евсеева, Армения оказалась в очень сложной ситуации: Ереван опирается на Запад, используя при этом Россию в своих интересах. Мишустин едет в Закавказье, чтобы снизить тональность армянских властей и перейти к консенсусу, добавил собеседник URA.RU. Армения «зависла» между ЕС и ЕАЭС и сама долго не продержится в таком положении, «мягко намекнуть ей на это тоже полезно», отметил профессор. В качестве аргумента Евсеев привел свое исследование, в котором проанализировал степень экономической связанности между членами ЕАЭС. «Исходя из теории подобия я увидел, что сейчас самая сильная взаимосвязь у России с Белоруссией. Более-менее сильная связь наблюдается с Казахстаном и Кыргызстаном. Армения отстает, у нее другая идеология, они начали придерживаться другой политики и экономики. Это все отражено не в моем субъективном мнении, а в системе международных показателей. Армения все хуже и хуже коррелируется с идеологией, которая присутствует в рамках ЕАЭС», — поделился эксперт. Мишустин попытается стабилизировать экономические отношения в ЕАЭС, считает директор Института глобальных исследований Финуниверситета при правительстве Дмитрий Журавлев. «В последнее время мы слишком часто пытаемся помогать другим, не получая взаимной помощи. Необходимо достичь равновесия в наших отношениях. Важно понимать, что речь не идет о доминировании или новой колониальной системе, никто этого не хочет. Но наши партнеры привыкли воспринимать Россию как „дойную корову“. Такая ситуация не может продолжаться вечно, особенно в нынешних условиях», — отметил собеседник URA.RU. Перед премьер-министром стоит непростая задача включить партнеров по ЕАЭС в более активную экономическую деятельность с взаимной пользой, предположил эксперт. Цель состоит в том, чтобы финансы двигались в обе стороны, а не только из Москвы, добавил политолог. По его мнению, такая модель отношений позволит странам союза создавать новые большие общие проекты в разных отраслях, например в авиастроении. «Мы должны сделать то, чего Россия не может сделать одна», — отметил Журавлев. Другими важными темами для Мишустина в Ереване станут логистика и адаптация к санкциям, поделился мнением директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО Вячеслав Сутырин. «Здесь следует отметить коридор „Север—Юг“. Закавказье — подходящее место для обсуждения вопросов транспортной интеграции. Основными темами здесь станут развитие альтернативной логистики, строительство физической инфраструктуры, автомобильных и железных дорог, реализация мультимодальных перевозок, когда для транспортировки грузов используются разные транспортные средства, что обеспечивает быструю погрузку», — рассказал директор. По словам Сутырина, Запад принуждает постсоветские страны сократить торговлю с Россию, поэтому члены ЕАЭС обсудят в Ереване укрепление общего рынка союза, в том числе вопрос финансовых расчетов. «Альтернативная логистика также очень важна в контексте санкций. Развитие альтернативных транспортных коридоров международного значения — это уже не будущее, а настоящее. Это то, что обеспечит стратегическое развитие ЕАЭС», — резюмировал эксперт.