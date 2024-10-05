Сын, искавший год отца, нашел его без ног в приюте Екатеринбурга

Как алтайца после ампутации сослали на Урал — в материале URA.RU

06 октября 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

Мужчина вынужден передвигаться на инвалидной коляске (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Уроженец Алтайского края Петр Чирков более 20 лет проработал инженером на различных предприятиях по всей стране. Коллеги его ценили за справедливость, а домашние — за доброту. Для Чиркова семья всегда была в приоритете. Но в 59 лет мужчина оказался в екатеринбургском приюте для бездомных и в инвалидной коляске. О том, как роковой день навсегда изменил жизнь Петра и как он справился с предательством родных, — в материале URA.RU. Петр Чирков родился в 1965 году в селе Первомайское (Алтайский край). Вскоре после его рождения семья переехала в Якутию. Именно там прошли его детство и юность. «Отцу предложили там работу. Мои родители не стали упускать такую возможность. Позднее родились мои брат и сестра. Мы были очень дружной семьей», — вспоминает Петр (далее в тексте — его цитаты). В таких пейзажах прошла молодость Петра (архивное фото) Фото: Сергей Шадрин © URA.RU После школы он поступил в техникум — на электрика. Получив диплом, призвался в советскую армию. Во время службы познакомился со своей будущей женой Мариной, а спустя несколько месяцев сделал ей предложение. Когда Петр демобилизовался — в 1988-м, — молодые поженились, через год у них родился первый сын. Назвали Антоном. Чтобы обеспечить свою семью, Петр отучился на инженера и начал трудиться на небольших предприятиях, а со временем нашел работу и на крупном заводе. Хотя семья не жила в изобилии, на необходимое — еду и одежду — деньги имелись. «С распадом СССР начались сложности: многие предприятия закрывались, банкротились и распродавались. И я работал, где приходилось. Но не жалуюсь, в те времена все выживали, как могли». Друзей в приюте Петр пока не нашел Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU В сентябре 1995 года в семье Чирковых родился второй сын — Влад. Когда дети подросли, Марина и Петр развелись. «Наши отношения исчерпали себя, и мы поняли, что жить дальше, как соседи, не имеет смысла. Дети поддержали нас. Я благодарен Марине за все годы, что она была со мной, и особенно за наших замечательных мальчиков». После расставания Чирков переехал в Москву, где несколько лет прожил в одиночестве, полностью погрузившись в работу. Он не стремился заводить новые отношения, но однажды случайно встретил Элю. «Начали общаться, а спустя время оформили брак. Элечка подарила мне еще двоих сыновей». Семейная идиллия продолжалось более десяти лет. Все поменялось в один зимний день. Петр отправился в отцовский дом под Сарапулом (Удмуртия), чтобы оценить его состояние перед продажей, вернуться хотел с деньгами к Новому году. Прибыв на место, Петр обнаружил, что дом в запущенном состоянии. Поскольку уже был вечер, а возможности уехать в город или найти ночлег не было, Чирков решил переночевать там. Статья по теме Пенсионерка, чья родня живет в США, просит еду в уральском фонде «Нашел старую буржуйку, чтобы согреться, сделал бутерброд, поел. Был уставший после дороги и просто заснул. Утром проснулся и понял, что не чувствую ног. Только благодаря тому, что телефон был заряжен, смог вызвать скорую. Медики быстро приехали, забрали меня и отвезли в больницу. Осмотрели и сказали, что ноги спасти невозможно, нужно ампутировать, чтобы не началось заражение. Словами не передать мои чувства в тот момент…» После операции Чирков позвонил супруге, однако вместо слов поддержки он услышал упреки. Петр надеялся, что со временем злость пройдет, и жена поможет ему пережить трагедию. Но по мере приближения выписки из больницы стало очевидно, что Эля не спешит встречать его дома. «В последнем нашем разговоре я понял, что в инвалидном кресле я стал ей не нужен, стал обузой. Не ожидал такого предательства от близкого человека». Мужчина много рисует, чаще всего самолеты Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU Врачи решили найти Чиркову временное пристанище. Фонд для бездомных в Екатеринбурге оказался единственным местом, готовым принять Петра. «Он — очень интеллигентный, чистоплотный и исполнительный мужчина. У него замечательная профессия — инженер КИПа. В свободное время он рисует. Также любит читать Ремарка. Мне удалось добиться для него протезов, и скоро он их получит. Очень жаль, что такой человек вынужден проводить свои дни в приюте. Петр очень хочет работать, например, собирать дроны для бойцов на СВО или заниматься своей профессией. Надеюсь, кто-нибудь возьмет его к себе на работу», — отметила директор фонда Ольга Бахтина в беседе с URA.RU. Петр Чирков провел в приюте уже около года, он надеется, что со временем сможет переехать и жить отдельно Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU Единственным человеком, который остался рядом с Петром в трудную минуту, стал старший сын Антон. Он уже несколько раз приезжал к отцу и предлагал ему переехать к нему в Барнаул. Однако Петр не хочет нагружать семью сына, где воспитываются трое маленьких детей. «Мы с сыном год не общались, но он меня искал. Когда узнал о моем положении, сразу приехал. Конечно, он был шокирован, увидев меня без ног и в инвалидной коляске, но поддержал и предложил помощь». Петр сохраняет оптимизм, надеется найти работу и обзавестись собственным жильем. «Многие от меня отвернулись, но я счастлив, что вообще остался жив. И поддержка сына придает мне силы надеяться на лучшее и бороться». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженец Алтайского края Петр Чирков более 20 лет проработал инженером на различных предприятиях по всей стране. Коллеги его ценили за справедливость, а домашние — за доброту. Для Чиркова семья всегда была в приоритете. Но в 59 лет мужчина оказался в екатеринбургском приюте для бездомных и в инвалидной коляске. О том, как роковой день навсегда изменил жизнь Петра и как он справился с предательством родных, — в материале URA.RU. Петр Чирков родился в 1965 году в селе Первомайское (Алтайский край). Вскоре после его рождения семья переехала в Якутию. Именно там прошли его детство и юность. «Отцу предложили там работу. Мои родители не стали упускать такую возможность. Позднее родились мои брат и сестра. Мы были очень дружной семьей», — вспоминает Петр (далее в тексте — его цитаты). После школы он поступил в техникум — на электрика. Получив диплом, призвался в советскую армию. Во время службы познакомился со своей будущей женой Мариной, а спустя несколько месяцев сделал ей предложение. Когда Петр демобилизовался — в 1988-м, — молодые поженились, через год у них родился первый сын. Назвали Антоном. Чтобы обеспечить свою семью, Петр отучился на инженера и начал трудиться на небольших предприятиях, а со временем нашел работу и на крупном заводе. Хотя семья не жила в изобилии, на необходимое — еду и одежду — деньги имелись. «С распадом СССР начались сложности: многие предприятия закрывались, банкротились и распродавались. И я работал, где приходилось. Но не жалуюсь, в те времена все выживали, как могли». В сентябре 1995 года в семье Чирковых родился второй сын — Влад. Когда дети подросли, Марина и Петр развелись. «Наши отношения исчерпали себя, и мы поняли, что жить дальше, как соседи, не имеет смысла. Дети поддержали нас. Я благодарен Марине за все годы, что она была со мной, и особенно за наших замечательных мальчиков». После расставания Чирков переехал в Москву, где несколько лет прожил в одиночестве, полностью погрузившись в работу. Он не стремился заводить новые отношения, но однажды случайно встретил Элю. «Начали общаться, а спустя время оформили брак. Элечка подарила мне еще двоих сыновей». Семейная идиллия продолжалось более десяти лет. Все поменялось в один зимний день. Петр отправился в отцовский дом под Сарапулом (Удмуртия), чтобы оценить его состояние перед продажей, вернуться хотел с деньгами к Новому году. Прибыв на место, Петр обнаружил, что дом в запущенном состоянии. Поскольку уже был вечер, а возможности уехать в город или найти ночлег не было, Чирков решил переночевать там. «Нашел старую буржуйку, чтобы согреться, сделал бутерброд, поел. Был уставший после дороги и просто заснул. Утром проснулся и понял, что не чувствую ног. Только благодаря тому, что телефон был заряжен, смог вызвать скорую. Медики быстро приехали, забрали меня и отвезли в больницу. Осмотрели и сказали, что ноги спасти невозможно, нужно ампутировать, чтобы не началось заражение. Словами не передать мои чувства в тот момент…» После операции Чирков позвонил супруге, однако вместо слов поддержки он услышал упреки. Петр надеялся, что со временем злость пройдет, и жена поможет ему пережить трагедию. Но по мере приближения выписки из больницы стало очевидно, что Эля не спешит встречать его дома. «В последнем нашем разговоре я понял, что в инвалидном кресле я стал ей не нужен, стал обузой. Не ожидал такого предательства от близкого человека». Врачи решили найти Чиркову временное пристанище. Фонд для бездомных в Екатеринбурге оказался единственным местом, готовым принять Петра. «Он — очень интеллигентный, чистоплотный и исполнительный мужчина. У него замечательная профессия — инженер КИПа. В свободное время он рисует. Также любит читать Ремарка. Мне удалось добиться для него протезов, и скоро он их получит. Очень жаль, что такой человек вынужден проводить свои дни в приюте. Петр очень хочет работать, например, собирать дроны для бойцов на СВО или заниматься своей профессией. Надеюсь, кто-нибудь возьмет его к себе на работу», — отметила директор фонда Ольга Бахтина в беседе с URA.RU. Единственным человеком, который остался рядом с Петром в трудную минуту, стал старший сын Антон. Он уже несколько раз приезжал к отцу и предлагал ему переехать к нему в Барнаул. Однако Петр не хочет нагружать семью сына, где воспитываются трое маленьких детей. «Мы с сыном год не общались, но он меня искал. Когда узнал о моем положении, сразу приехал. Конечно, он был шокирован, увидев меня без ног и в инвалидной коляске, но поддержал и предложил помощь». Петр сохраняет оптимизм, надеется найти работу и обзавестись собственным жильем. «Многие от меня отвернулись, но я счастлив, что вообще остался жив. И поддержка сына придает мне силы надеяться на лучшее и бороться».