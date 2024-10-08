Как российскому кино поможет возвращение цензуры

Власти могут повысить качество российского кино, введя цензуру. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии «Развитие отечественного кинематографа» поручил снимать в России фильмы в соответствии с духовно-нравственным ценностями страны. Эксперты URA.RU отмечают, что у страны уже есть положительный советский опыт, когда при государственном контроле создавались выдающиеся картины.
Мишустин начал с того, что после распада СССР поток западных лент на российский рынок значительно усилился, и национальное кино отошло на второй план. Поддержка государства позволила переломить ситуацию. К 2019 году доля российских картин в кинопрокате страны достигла почти 30%, что позволило сформировать базу и оперативно возместить потери рынка от ушедших в позапрошлом году из России крупнейших западных кинокомпаний. Уже через год после этого сборы отечественных фильмов в РФ выросли втрое.
«Доля отечественных лент в прокате постоянно увеличивается. Как отметил глава государства, „это важно и для индустрии — такой интересной и креативной, но это важно и по содержанию“. Что действительно так: только наши мастера и деятели искусства могут передать российскую историю, культурный код, традиции и ценности. Сейчас в кинотеатрах страны большая часть фильмов — 80% — отечественные», — сказал председатель правительства.
Премьер добавил, что правительство оказывает индустрии существенную помощь. По поручению президента Владимира Путина за последние шесть лет профинансировано более 1 700 кинолент разных жанров по линии Минкульта и около 300 — за счет Фонда кино. Только в прошлом году фильмы, созданные при господдержке, посмотрели около 57,5 млн зрителей.
«Успех российского кинематографа, говорим ли мы о фильмах для показа в кинотеатрах или о сериалах, измеряется не просто количеством выпущенных лент и объемом кассовых сборов. Роль кино сегодня гораздо выше. У него не только развлекательная функция. Хорошие фильмы позволяют получить новые знания, познакомиться с культурой, историей и искусством. Учат думать, сопереживать и видеть разнообразие мира, расширяют кругозор. Они важны и для воспитания молодого поколения», — подчеркнул Мишустин.
Перед властями стоит задача повысить качество кино, сделать его «действительно соответствующим традиционным духовно-нравственным ценностям», отметил глава правительства. При этом оно должно привлекать зрителей, быть креативным и интересным.
Лучшие картины в отечественном кинематографе создавались в советские времена, когда существовала цензура, отмечает декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Павел Селезнев. В СССР создано много картин, которые до сих пор являются важной частью культурного кода страны, люди все еще их цитируют.
«Как только была отменена цензура, все стало дозволено, те же самые режиссеры, которые создавали гениальные произведения, стали снимать пошлое и примитивное кино. И сегодня нам нужно снова возвращаться к полноценным смыслам в фильмах — тогда их будут смотреть не только в России, но и в других странах. И дело тут не в финансировании, а в идеях, ценностях, которые несет кино. Разумная цензура, безусловно, должна быть для защиты от вредоносных смыслов, которые пытаются проникнуть в наше мировоззрение. А это задача государственной политики», — говорит эксперт.
Важность кино в том, что оно формирует образ страны в мире. Это мощный инструмент «мягкой силы», который транслирует смыслы через визуальные образы, хорошо воспринимаемые подсознанием, комментирует Павел Селезнев.
«Возьмем пример Голливуда. Сегодня это законодатель моды для общества потребления. И с точки зрения идеологии, мировоззрения, воспитательных функций, формирования ценностей кино — вещь очень действенная. В России отдельные картины, снятые в последние годы, вселяют умеренный оптимизм. У нас есть потенциал, который мы можем использовать.
У нас есть хорошие режиссеры, актеры, теперь важно все органично соединить, чтобы это «заходило» и нашему зрителю, и зарубежному. Хотя есть и фильмы, которые зрители в других странах не поймут, они понятны только русской душе», — подчеркнул собеседник URA.RU.
Качественный фильм — прежде всего тот, который интересно смотреть, комментирует директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Нужно стремиться к тому, чтобы картины набирали десятки миллионов просмотров.
«По содержанию фильмы нужны разные: исторические, современные, про любовь, про войну — все может быть востребовано. Мы должны показывать мир, в котором живем, чтобы это хотелось смотреть. У нас, например, почти нет фильмов об исторических событиях последних десятилетий. После гражданской войны великие литературные произведения, отражающие эти события, появились почти сразу, в течение десятилетия, фильмы — позже, но это связано с развитием кинематографа в то время в принципе. А где сейчас фильмы, которые отражают события, например, 90-х годов? Я имею в виду не сериалы про убийц и продажных милиционеров, а картины о реально важных и интересных событиях», — говорит политолог.
С прошлого года по поручению Владимира Путина на базе Киностудии имени Горького создается московский кинокластер, который называют «российским Голливудом». Заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко объясняет, что этот проект позволит сделать кинопроизводство более высокотехнологичным и менее затратным.
«Когда все снимается на одной площадке, это удешевляет производство. Также это возможность использовать самые современные технологии, чтобы конкурировать с мировым кинематографом. Сейчас у наших кинопроизводителей есть проблема импортозамещения оборудования и программного обеспечения, у нас заканчиваются лицензии на иностранное программное обеспечение, и московский кинокластер должен ускорить процесс создания собственного», — говорит депутат.
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