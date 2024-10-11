Президент Владимир Путин ищет подход к самой закрытой стране в Средней Азии — Туркменистану. В политику вмешалась культура. Путин редко участвует в культурных форумах, но, объяснили URA.RU эксперты, форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций» имеет статус национального и посвящен 300-летию классика Махтумкули Фраги, а это — дань уважения всему туркменскому народу. Средняя Азия остается регионом влияния Турции, а Россия представляется в школьных учебниках колонизатором. Путин хочет изменить ситуацию.
В Ашхабад Путин приехал вновь спустя два года — в 2022-м он участвовал здесь в Каспийском форуме. Поводом вернуться стал культурный форум. В Туркменистане поэт и мыслитель Махтумкули Фраги — национальная гордость.
За одним столом сегодня также сидели лидеры всех стран Центральной Азии, Армении, Ирана, Пакистана и Монголии. Путин получил слово после выступлений Сердара Бердымухамедова (Туркмения), Масуда Пезешкиана (Иран) и Асифа Али Зардари (Пакистан), передает с места событий корреспондент URA.RU.
«Махтумкули заслуженно считают великим гуманистом, основоположником поэзии и литературы, а его богатейшее творческое наследие по праву входит в золотой фонд мировой культуры. Он был одним из первых, кто раскрыл красоту туркменского языка. Многие его изречения стали крылатыми фразами. Его книги дома не только читали, а хранили, как реликвию», — отметил Путин.
Президент процитировал поэта, стихи которого нередко в годы Великой Отечественной войны упоминались в письмах на фронт. «„Идут под сенью праведных знамен все наши племена со всех сторон“, — прочитал Путин и продолжил: —
Своим творчеством Махмуткули неизменно взывал к чистоте, справедливости и равенству не только в отношениях между людьми, но и между целыми государствами, между нациями, выступал за утверждение высоких идеалов, дружбы и добрососедства и справедливо старался донести эти свои мысли до последующих поколений. Все это и сегодня понятно здравомыслящим людям».
Сегодня это все особенно актуально, убежден Путин. «Актуально в нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами, когда международные отношения вступили в эпоху глобальных коренных изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты. И этот естественный процесс носит необратимый характер», — заявил президент России и отметил, что именно здесь, на Востоке формируются новые центры мира.
Путин подчеркнул, что Россия выступает за «максимально широкую международную дискуссию о параметрах взаимодействия в формирующемся многополярном мире». Россия готова сотрудничать со всеми единомышленниками. И в таком ключе готовится саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.
Туркменистан — самая закрытая для посторонних страна Средней Азии. И, казалось бы, несмотря на выстроенные отношения, России постоянно приходится искать подходы к руководству. По словам экспертов, это непросто, поэтому Путин использует даже такой повод, как форум в честь туркменского поэта Махтумкули, чтобы показать свое уважение к национальному лидеру Гурбангулы Бердымухамедову и президенту страны, его сыну Сердару Бердымухамедову. «Это помогает наводить мосты во взаимодействии с Туркменистаном. Страна действительно очень закрытая, они не допускают никакого внешнего вмешательства», — объяснил URA.RU один из собеседников, близкий к дипломатическому ведомству.
Как считает ведущий научный сотрудник Центра «Россия, Китай, мир» Института Китая и современной Азии РАН Антон Бредихин, культурная политика — это часть «мягкой силы», которая используется для налаживания и поддержания позитивных дипломатических отношений между странами. Этот инструмент Путин широко использует: достаточно вспомнить, что традиционным стал неформальный саммит глав стран СНГ, когда российский лидер приглашает коллег в Санкт-Петербург и организует для них экскурсии по знаменитым музеям северной столицы России. «За такими культурными проектами идут политические шаги, улучшаются дипломатические отношения, появляются большие экономические контракты.
Путин делает акцент на этом, поскольку Туркменистан, хоть он и имеет внеблоковый статус, является страной интереса не только со стороны России, но и Турции, Китая. Я думаю, после этого визита будет новый этап в развитии наших двусторонних отношений», — отметил Бредихин.
По мнению гендиректора аналитического центра «ПолитГен» Ярослава Игнатовского, участие в форуме в честь классика туркменской литературы политической делегации из России во главе с президентом Путиным говорит о том, что «РФ пытается перехватить влияние в Средней Азии у Турции, которая продвигает там свой пантюркистский проект». «Махтумкули Фраги в советские годы был признан национальным писателем Туркменистана. Память о нем широко продвигалась. И сейчас хороший повод для нашей страны вспомнить об этом», — полагает политолог.
Участие Путина в форуме — это еще и попытка изменить образ России, который создавался в странах Центральной Азии. Недавнее исследование школьных учебников этих государств, проведенное учеными ИНИОН РАН, показывает, что Россия представлена в них как колонизатор, напомнил Игнатовский.
«Просветительская и прогрессивная роль России сводится к тому, что наша страна издревле являлась врагом этого региона. Необходимо показывать, что это совершенно неверно, и форум в честь Махтумкули Фраги может нам в этом помочь», — объяснил Игнатовский.
Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев говорит о форуме как о площадке для международного диалога. Путин имел возможность на ней выступить, причем не просто с политической речью. «Юбилей мыслителя Махтумкули Фраги, которого чтут не только в Туркменистане, но и в других тюркских странах, в Иране, стал поводом для уважительного разговора о проблемах за пределами поэзии. Россия могла довести до мирового сообщества свою позицию и инициативы», — пояснил Калачев.
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