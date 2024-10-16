Росстат перечислил подешевевшие в России продукты

Росстат: в стране подешевели помидоры, морковь, свекла и капуста
© Служба новостей «URA.RU»
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Рынок у Мальвинки. Тюмень, овощи, помидоры, урожай, помидоры урожай
В России снизились цены на помидоры и другие овощи Фото:

На прошлой неделе в России наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию, в частности, морковь, яблоки, свеклу, капусту и помидоры. По информации Росстата, падение цены составило до 2%.

«По информации ведомства, среди продуктов, показавших снижение стоимости, морковь подешевела на 1,9%, яблоки — на 1,4%, свекла — на 1,2%, капуста — на 1% и помидоры — на 0,6%. Данные передает РИА Новости. При этом отмечается и подорожание на ряд продукции. Например, выросли цены на бананы и картофель (1,3%), а также огурцы и лук (0,2%).

Ранее отмечали значительный рост цен на сливочное масло. Наценка на данный вид продукции составляет до 70%. Также подорожание связано с подорожанием себестоимости, отмечали в «Руспродсоюзе». Также поднялись цены на мясо, передает «Национальная служба новостей».

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На прошлой неделе в России наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию, в частности, морковь, яблоки, свеклу, капусту и помидоры. По информации Росстата, падение цены составило до 2%. «По информации ведомства, среди продуктов, показавших снижение стоимости, морковь подешевела на 1,9%, яблоки — на 1,4%, свекла — на 1,2%, капуста — на 1% и помидоры — на 0,6%. Данные передает РИА Новости. При этом отмечается и подорожание на ряд продукции. Например, выросли цены на бананы и картофель (1,3%), а также огурцы и лук (0,2%). Ранее отмечали значительный рост цен на сливочное масло. Наценка на данный вид продукции составляет до 70%. Также подорожание связано с подорожанием себестоимости, отмечали в «Руспродсоюзе». Также поднялись цены на мясо, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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