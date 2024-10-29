В России сформируют новую промышленную элиту

Власти формируют новую промышленную элиту России. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии «Развитие образовательных организаций высшего и среднего профобразования, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для технологического лидерства» отметил, что молодежь часто связывает свою карьеру с техническими специальностями. Эксперты URA.RU отмечают, что молодые россияне все чаще предпочитают идти учиться на инженеров, а не на экономистов, юристов и менеджеров.
Технологический суверенитет России напрямую зависит от ее кадрового потенциала, существенную долю которого составляют технические специалисты. Качеству их подготовки нужно уделять самое пристальное внимание. Тем более, это важно сейчас, в условиях беспрецедентных санкций, отметил Мишустин во вступительном слове.
«Важно, чтобы знания, навыки выпускников вузов и колледжей соответствовали текущим запросам отраслей и конкретных предприятий. Ключевое условие эффективности наших общих усилий в данной сфере — это максимальная гибкость, готовность к обновлению действующих здесь стандартов», — сказал председатель правительства.
Премьер подчеркнул, что суммарные потребности отраслей в квалифицированных кадрах на ближайшие пять лет составляют более 1,5 млн человек. За последние три года спрос на инженеров вырос в 2,5 раза. Принятые решения и меры поддержки приводят к высокой динамике в промышленности. Объемы производства за девять месяцев увеличились на 4,5%. Обрабатывающий сектор развивается почти с двукратным опережением.
«Мы видим, как это отражается и на повышении интереса учащихся к техническим дисциплинам, с которыми они все чаще связывают свою будущую востребованность и хорошие карьерные перспективы», — отметил Мишустин.
Премьер-министр акцентировал внимание на федеральном проекте «Профессионалитет», в рамках которого в кооперации с ведущими предприятиями создаются образовательные кластеры. Сейчас их около 160, они представлены в ряде отраслей, постепенно планируется охватить все регионы и направления.
«Высокая эффективность у инициативы „Передовые инженерные школы“. На базе вузов развернута работа 50 таких центров. По решению президента их количество расширится в два раза. В числе партнеров — сотни высокотехнологичных компаний. Порядка 70 из них — индустриальные лидеры в самых разных областях. В частности, в автопроме, авиа- и судостроении», — сказал глава правительства. Мишустин добавил, что в стране создается сеть кампусов мирового уровня, модернизируются форматы деятельности учебных заведений технического профиля.
Более двух десятилетий подготовке инженерных кадров в России не уделялось достаточно внимания, и многое упущено. Образовательные учреждения делали ставку на менеджеров, юристов, экономистов, специалистов гуманитарной сферы. В последние годы сложилась обратная ситуация, отмечает руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков.
«Сейчас юристам и менеджерам сложно найти работу. Зато на предприятиях ощущается острая нехватка специалистов, как с высшим образованием — инженеров, так и со средним — мастеров. Поэтому государство развивает подготовку специалистов различных инженерных направлений, как в вузах, так и в ссузах. Внесены корректировки по проходным баллам ЕГЭ на такие специальности: они снижены на следующий учебный год по математике, физике, химии», — комментирует эксперт.
Качественная подготовка инженеров — задача сложная и дорогая. В стране есть большое количество вузов для этого, но по качеству образования их выпускники не соответствуют современным реалиям, говорит профессор, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев.
«Нужно пересматривать всю структуру подготовки инженерных кадров: обновлять материально-техническую базу, создавать современные лаборатории, менять методики, связывать обучение с производством. Этот комплекс задач можно решить только при участии государства. Также нужно обновлять преподавательский корпус, который за последние 30 лет отстал от современных требований. Поэтому логично, что правительство уделяет этому такое внимание», — сказал собеседник URA.RU.
Усилия государства приводят к тому, что профессия инженера становится престижнее, отмечает эксперт. Несмотря на то, что бюджетных мест на такие специальности стало больше, конкурс на них растет. Причем идут на эти места абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ, которым есть из чего выбирать.
«Это говорит, что происходит разворот в общественном мнении, профессии становится престижными. Выпускники трудоустраиваются, получают неплохую зарплату уже на старте карьеры и имеют перспективы роста», — говорит собеседник URA.RU.
Одно из условий для роста престижа инженерных профессий создано — это конкурентоспособные зарплаты. Бизнес готов хорошо платить квалифицированным специалистам, говорит декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Павел Селезнев. Но также важен образ профессии, поэтому нужна пропаганда инженерных специальностей. «Инженеры — это люди, которые вносят вклад в улучшение повседневной жизни, и если этот вклад показывать, люди будут чувствовать, что это не только высокооплачиваемая, но и полезная, значимая для отрасли профессия», — комментирует эксперт.
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