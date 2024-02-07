В России появится класс инженеров-исследователей

Мишустин решит проблему нехватки специалистов для технологического суверенитета страны

07 февраля 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

По экспертным оценкам, для технологического суверенитета в России не хватает 300 тыс. инженеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава правительства Михаил Мишустин поручил разработать новый образовательный стандарт для вузов, по которому будут готовить инженеров со знаниями ученых, но способных трансформировать их в новые разработки. Развитие инженерного образования сегодня является стратегической задачей для России, потому что нехватка специалистов для обеспечения технологического суверенитета составляет 300 тыс. человек, считают опрошенные URA.RU эксперты. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки создать новый образовательный стандарт по специальности «Фундаментальная инженерия». Информация об этом размещена на сайте правительства РФ. Поручения сформированы по итогам стратегической сессии по развитию вузов, которая прошла 10 января 2024 года. Новость по теме Российские вузы начнут готовить элиту промышленного комплекса Кроме того, Мишустин поручил Минобрнауки провести форум по теме кадрового и научно-технологического обеспечения мегапроектов с привлечением крупнейших профильных российских вузов. В таких вузах должны появиться свои программы развития, учитывающие потребности рынка труда, а также взаимоувязанные со стратегическими инициативами, мегапроектами, госпрограммами и национальными проектами. Специальность «Фундаментальная инженерия» необходима для подготовки инженеров-исследователей, которые будут трансформировать научные результаты в высокотехнологичные разработки. Инженеры-исследователи должны не просто обладать знаниями ученого, но и понимать технологические особенности получения того или иного продукта в промышленных масштабах. Идея разработки стандарта специальности «фундаментальная инженерия» обсуждалась на встрече Мишустина с ректором МГУ Виктором Садовничим в августе 2023 года. Тогда ректор рассказал премьер-министру, что задумался над этим еще 15 лет назад. «Инженер-путеец, как мы привыкли в молодости думать, — это, конечно, нужно, но сейчас другое время, другие вызовы, — отметил Садовничий. — Современная инженерия — это материалы, это физика, химия, биология, психология и многое другое. А ведь мы имеем право создавать факультеты, и я стал предлагать создавать факультеты фундаментальной инженерии». Первым таким в МГУ стал факультет наук о материалах, вторым — факультет биоинженерии и биоинформатики, и третьим — факультет физико-химической инженерии в Черноголовке на базе Академии наук. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, бывший ректор РХТУ им. Менделеева Александр Мажуга сообщил URA.RU, что новый образовательный стандарт фундаментальной инженерии сегодня крайне востребован. «Мы говорим о том, что нашей стране важно сохранить научно-технологический суверенитет, а без кадров, которые могут создавать новые виды продукции, новые технологии, это сделать невозможно. Сегодня наше образование должно меняться в такую сторону, когда мы готовим в вузах не инженеров, которые могут обслуживать или модернизировать существующую технику, а нам нужны инженеры, разработчики, конструкторы, которые имеют знания, чтобы создать что-то новое. Вот именно здесь и кроется тот самый технологический суверенитет», — сказал URA.RU Мажуга. Для успешной реализации десяти мегапроектов в области технологического суверенитета, по экспертным оценкам, необходимо порядка 300 тыс. специалистов, продолжил депутат. «Не все они должны обладать знаниями в области фундаментальной инженерии, но много выпускников университетов должны обладать компетенциями именно в создании новых видов продукции, технологий, устройств. И здесь без фундаментальной составляющей невозможно», — подчеркнула экс-ректор «Менделеевки». Новость по теме В России запустили мегапроекты, чтобы преодолеть последствия санкций Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров считает, что инженерное образование имеет стратегическое значение для развития общества и экономики. В университете, по его словам, непрерывно работают над повышением качества образовательных услуг в этом направлении. «Так, наш проект „Уральская передовая инженерная школа“ нацелен на решение задач цифровой трансформации машиностроения и металлургии — как с точки зрения создания технологий, так и подготовки специалистов в интересах предприятий», — сообщил URA.RU Кокшаров. По словам ректора, это открывает для студентов возможность не только пройти подготовку по передовым инженерным направлениям, но и заниматься научными исследованиями в интересах ведущих предприятий, будучи интегрированными в контур их разработок. «Таким образом, на любом этапе формирования карьеры они могут получить актуальные знания и навыки в области цифровых производственных технологий», — сообщил Кокшаров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава правительства Михаил Мишустин поручил разработать новый образовательный стандарт для вузов, по которому будут готовить инженеров со знаниями ученых, но способных трансформировать их в новые разработки. Развитие инженерного образования сегодня является стратегической задачей для России, потому что нехватка специалистов для обеспечения технологического суверенитета составляет 300 тыс. человек, считают опрошенные URA.RU эксперты. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки создать новый образовательный стандарт по специальности «Фундаментальная инженерия». Информация об этом размещена на сайте правительства РФ. Поручения сформированы по итогам стратегической сессии по развитию вузов, которая прошла 10 января 2024 года. Кроме того, Мишустин поручил Минобрнауки провести форум по теме кадрового и научно-технологического обеспечения мегапроектов с привлечением крупнейших профильных российских вузов. В таких вузах должны появиться свои программы развития, учитывающие потребности рынка труда, а также взаимоувязанные со стратегическими инициативами, мегапроектами, госпрограммами и национальными проектами. Специальность «Фундаментальная инженерия» необходима для подготовки инженеров-исследователей, которые будут трансформировать научные результаты в высокотехнологичные разработки. Инженеры-исследователи должны не просто обладать знаниями ученого, но и понимать технологические особенности получения того или иного продукта в промышленных масштабах. Идея разработки стандарта специальности «фундаментальная инженерия» обсуждалась на встрече Мишустина с ректором МГУ Виктором Садовничим в августе 2023 года. Тогда ректор рассказал премьер-министру, что задумался над этим еще 15 лет назад. «Инженер-путеец, как мы привыкли в молодости думать, — это, конечно, нужно, но сейчас другое время, другие вызовы, — отметил Садовничий. — Современная инженерия — это материалы, это физика, химия, биология, психология и многое другое. А ведь мы имеем право создавать факультеты, и я стал предлагать создавать факультеты фундаментальной инженерии». Первым таким в МГУ стал факультет наук о материалах, вторым — факультет биоинженерии и биоинформатики, и третьим — факультет физико-химической инженерии в Черноголовке на базе Академии наук. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, бывший ректор РХТУ им. Менделеева Александр Мажуга сообщил URA.RU, что новый образовательный стандарт фундаментальной инженерии сегодня крайне востребован. «Мы говорим о том, что нашей стране важно сохранить научно-технологический суверенитет, а без кадров, которые могут создавать новые виды продукции, новые технологии, это сделать невозможно. Сегодня наше образование должно меняться в такую сторону, когда мы готовим в вузах не инженеров, которые могут обслуживать или модернизировать существующую технику, а нам нужны инженеры, разработчики, конструкторы, которые имеют знания, чтобы создать что-то новое. Вот именно здесь и кроется тот самый технологический суверенитет», — сказал URA.RU Мажуга. Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров считает, что инженерное образование имеет стратегическое значение для развития общества и экономики. В университете, по его словам, непрерывно работают над повышением качества образовательных услуг в этом направлении. «Так, наш проект „Уральская передовая инженерная школа“ нацелен на решение задач цифровой трансформации машиностроения и металлургии — как с точки зрения создания технологий, так и подготовки специалистов в интересах предприятий», — сообщил URA.RU Кокшаров. По словам ректора, это открывает для студентов возможность не только пройти подготовку по передовым инженерным направлениям, но и заниматься научными исследованиями в интересах ведущих предприятий, будучи интегрированными в контур их разработок. «Таким образом, на любом этапе формирования карьеры они могут получить актуальные знания и навыки в области цифровых производственных технологий», — сообщил Кокшаров.