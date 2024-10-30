Путин устранит основную причину роста цен на продукты

Президент России Владимир Путин определил основную причину роста цен на продукты. На совещании с правительством глава государства обсудил улучшение качества жизни на селе. Как объяснили URA.RU эксперты, кадровый дефицит в сельском хозяйстве провоцирует рост цен на молоко, яйца и масло, развитие сельских территорий поможет решить эту проблему.
Президент России 30 октября в формате видеоконференции провел совещание с членами правительства. Основной темой обсуждения стало развитие сельского хозяйства и реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Основными докладчиками выступили глава Минсельхоза Оксана Лут и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, но первую часть собрания президент посвятил обсуждению оперативных вопросов, таких как подготовка к зиме и отечественное отопительное оборудование. После этого глава государства перешел к главной теме совещания, передав слово Лут.
«За пятилетний период нам удалось охватить инфраструктурными проектами почти 12 тысяч населенных пунктов и 40% сельского населения. К концу текущего года будет создано и модернизировано порядка пяти тысяч объектов социальной, жилищной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также выполнено более 13 тысяч проектов благоустройства территории», — рассказала глава Минсельхоза.
Как отметил президент, госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» действует с 2020 года. «И действительно кое-что сделано, так скромно скажем, сделано кое-что», — добавил Путин.
Лут сообщила президенту, что с 2025 года программа заработает в четырех новых регионах. В качестве одной из приоритетных задач она назвала подготовку аграрных кадров. Глава государства подчеркнул, что впереди предстоит еще многое сделать.
«Несмотря на увеличение объемов финансирования, сокращается количество реализуемых проектов в рамках госпрограммы развития села. Понятно из-за чего, из-за удорожания... Но я бы попросил обратить внимание на это обстоятельство, нужно выделять приоритеты, нужно всем вместе — и правительству, и регионам — поработать над тем, чтобы по необъективным обстоятельствам цены не задирались ни по одному из проектов, которые на селе реализуются», — заявил президент.
Нехватка людей в сельском хозяйстве ведет к росту цен на продукты, считает руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшая школа корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Анатолий Тихонов. «В отрасли страшный дефицит кадров, поэтому, кстати, и растет заработная плата. Сейчас меньше половины выпускников аграрных институтов идут работать по профессии. И мы видим, что нехватка людей влияет на стоимость продукции. Это угрожает не только нашей продовольственной, но еще и национальной безопасности, поэтому государство действительно сфокусировало на этом внимание», — заявил эксперт.
Доцент кафедры мировой экономики РЭУ имени Плеханова Галина Владимировна Кузнецова вспомнила недавнее заявлении экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева на выставке «Золотая осень — 2024» о том, что предприятия могут завлечь девушек работать дояркой только за 120-150 тысяч рублей в месяц, но таких денег нет. «Потом из-за этого возникают проблемы с молоком. Сейчас как раз мы сталкиваемся с тем, что идут разговоры о нехватке молока, масла, яиц», — объяснила экономист.
По мнению независимого аграрного эксперта Александра Корбута, привлечь новую рабочую силу на село невозможно только зарплатой, нужны и другие стимулы. «Это возможности человеческого развития, доступ к культуре, медицине, образованию. Определенно, программа „Комплексного развития сельских территорий“ призвана обеспечить этот вопрос», — отметил собеседник URA.RU.
В России есть такие «образцовые городки», президент уделяет внимание этой теме, чтобы масштабировать успешный опыт на всю Россию, добавил Тихонов. По его словам, сейчас регионы борются за агрономов, селекционеров, ветеринаров, механизаторов, зоотехников и других специалистов. Как отметил собеседник URA.RU, создание комфортных условий для работников позволит привлечь больше молодежи в сельское хозяйство и решить проблему кадрового дефицита.
«Например, Алтайский край — лидер Сибири по сельскому хозяйству. Там замечательные показатели, прекрасное растениеводство, животноводство, власти уделяют большое внимание развитию сельского хозяйства и сельских территорий. Когда я курировал инвестиционный проект в этом регионе, мы закладывали строительство именно агрогородка, чтобы там было все для удобства жителей», — резюмировал Тихонов.
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