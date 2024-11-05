Президент Владимир Путин обратил в свою пользу день президентских выборов в США. В то время как Америка голосовала за будущего лидера, он собрал в Кремле послов 28 государств, 12 из которых — союзники Штатов. Вербальными и невербальными средствами Путин заверил: элитам этих стран никогда не удастся уничтожить Россию, но даже в условиях конфронтации наша страна им не враг. Как говорят эксперты, Путин ясно дал понять, что хватит оглядываться на США, есть и другие значимые центры мира.
Традиционная церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств президенту Путину прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Послы выстроились напротив позолоченных дверей, в которые вошел Путин. Справа от российского лидера — глава МИД Сергей Лавров, слева — помощник по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.
Путин был в приподнятом настроении. Первым со своей верительной грамотой к нему подошел новый японский посол Акира Муто. Путин принял документ, пожал послу руку и о чем-то начал с ним разговаривать. Диалог продолжался и после фотографирования. Путин — улыбался, а на лице Муто не было и намека на улыбку — он был очень напряжен.
Такими же непробиваемыми и каменными пытались казаться в Кремле дипломаты и из других недружественных России стран. Всего их было 12-ть. Посол Финляндии Марья Элина Лиивала во время церемонии фотографирования встала в шаге от Путина — словно выбрала самое «безопасное» расстояние.
Но послов дружественных стран сегодня в Кремле все же собралось больше. С индийским дипломатом Винаем Кумаром российский лидер даже успел обменяться несколькими фразами. А новый посол Армении Гурген Арсенян не выпустил руку Путина даже во время фотографирования.
После получения всех верительных грамот Путин начал речь и «сердечно» поприветствовал послов. Но буквально после первых нескольких фраз он остановился и посмотрел на помощников: «Перевод идет? — поинтересовался он, вспомнив, что не все дипломаты владеют русским языком и могли не успеть надеть наушники для синхронного перевода, но успокоился: — Перевод идет. Все хорошо».
Путин заверил, что все послы, независимо от того, какие отношения связывают сегодня их страны с Россией, могут «рассчитывать на содействие российских властей и благожелательное отношение». «Мы искренне заинтересованы в том, чтобы ваша деятельность была успешной», — заявил президент РФ.
Он много говорил о прошедшем в октябре саммите БРИКС в Казани, на который Россия собрала гостей не только из девяти стран-участниц объединения, но и из 35 государств Азии, Африки, Латинской Америки. Всех объединяет «стратегическое видение будущего многополярного мира, отвечающего чаяниям стран „мирового большинства“». Партнеры по БРИКС «содействуют мирному урегулированию конфликта на Украине», сказал президент.
«Взятый рядом западных государств враждебный курс на эскалацию и затягивание украинского конфликта глубоко ошибочен», — заявил Путин, считая, что эти страны просто плохо знают Россию. Он выразил надежду, что новые послы, живя здесь, смогут лучше понять и страну, и ее политику.
Путин отдельно обратился к послам 12 недружественных государств — Японии, Канады, Мальты, Албании, Новой Зеландии, Италии, Испании, Ирландии, Дании, Бельгии, Нидерландов и Финляндии. По словам президента, «Россия всегда была и остается привержена логике взаимовыгодного сотрудничества и не стремится к конфронтации».
Сегодняшняя церемония вручения верительных грамот совпала со стартом президентских выборов в США, исход которых далеко не очевиден. Политолог Андрей Суздальцев объяснил URA.RU, что Путин фактически показал союзникам Штатов, что их картина мира, в которой Россия представлена как «изолированная страна, от которой все шарахаются и которую все боятся», не отражает реальности.
«Само присутствие послов в Кремле показывает, что никакой изоляции нет — вы, послы из недружественных стран, сами приехали в Россию, пришли в Кремль. Это демонстрация нашей открытости, — пояснил Суздальцев. — Он намекнул, что США — не единственный центр мира: есть страны БРИКС».
Путин показал, что политика недружественных стран во главе с США против России провалилась, полагает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. «Раз так, есть возможность в отношениях перейти от конфронтационной фазы к дипломатической. Возможно, здесь есть попытка поиграть на противоречиях: в Европе есть политики, которые склонны к тому, чтобы оказать давление на США, чтобы они задумались и начали дипломатическое урегулирование конфликта.
И в этом случае история с БРИКС очень кстати: недружественные страны могут сбросить с себя бремя военной поддержки Украины. Взамен — получить экономические выгоды от сотрудничества со странами БРИКС», — отмечает политолог.
По мнению гендиректора Фонда мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств, главреда аналитического портала «Геополитика.ру» Леонида Савина, Путин дал посыл, что недружественным странам «пора пересматривать свою деструктивную политику». «Отношения с США и странами ЕС сильно деградировали. Но Россия готова работать на условиях равных партнеров. И он дал понять, что такой гегемонии, которую Запад выстраивал по отношению к России и другим государствам, больше не будет. Она неприемлема», — пояснил Савин.
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