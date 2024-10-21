21 октября 2024

Экс-глава Контрольно-счетной палаты Лошкин пришел работать в мэрию Челябинска

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Заседание с главами Челябинск, лошкин алексей
Алексей Лошкин будет заниматься в администрации Челябинска правовыми вопросами Фото:
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Выборы мэра Челябинска — 2024

Экс-председатель Контрольно-счетной палаты области Алексей Лошкин с 22 октября стал замглавы Челябинска по правовым и имущественным вопросам. Об этом сообщили URA.RU в мэрии.

«Лошкин назначен заместителем главы по правовым и имущественным вопросам с сегодняшнего дня», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Процесс смены власти в Челябинске был запущен, когда возглавлявшая столицу региона более пяти лет Наталья Котова ушла на работу в Совет Федерации. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравшийся на второй срок губернатор Алексей Текслер. На первом своем заседании 24 сентября новый состав гордумы принял ее досрочную отставку и утвердил врио мэра замглавы по городскому хозяйству Александра Астахова.

Конкурс на нового мэра объявили 1 октября. Спустя две с половиной недели, когда был завершен сбор заявок, оказалось, что на это место претендуют 29 человек. По данным URA.RU, максимальные шансы на избрание имеет Алексей Лошкин. Его отставку с поста председателя Контрольно-счетной палаты области депутаты регионального заксобрания утвердили накануне.

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Экс-председатель Контрольно-счетной палаты области Алексей Лошкин с 22 октября стал замглавы Челябинска по правовым и имущественным вопросам. Об этом сообщили URA.RU в мэрии. «Лошкин назначен заместителем главы по правовым и имущественным вопросам с сегодняшнего дня», — пояснили в пресс-службе мэрии. Процесс смены власти в Челябинске был запущен, когда возглавлявшая столицу региона более пяти лет Наталья Котова ушла на работу в Совет Федерации. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравшийся на второй срок губернатор Алексей Текслер. На первом своем заседании 24 сентября новый состав гордумы принял ее досрочную отставку и утвердил врио мэра замглавы по городскому хозяйству Александра Астахова. Конкурс на нового мэра объявили 1 октября. Спустя две с половиной недели, когда был завершен сбор заявок, оказалось, что на это место претендуют 29 человек. По данным URA.RU, максимальные шансы на избрание имеет Алексей Лошкин. Его отставку с поста председателя Контрольно-счетной палаты области депутаты регионального заксобрания утвердили накануне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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