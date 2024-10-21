Политика Выборы Экс-глава Контрольно-счетной палаты Лошкин пришел работать в мэрию Челябинска 22 октября 2024 в 11:22 Размер текста - 17 + Алексей Лошкин будет заниматься в администрации Челябинска правовыми вопросами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы мэра Челябинска — 2024 Экс-председатель Контрольно-счетной палаты области Алексей Лошкин с 22 октября стал замглавы Челябинска по правовым и имущественным вопросам. Об этом сообщили URA.RU в мэрии. «Лошкин назначен заместителем главы по правовым и имущественным вопросам с сегодняшнего дня», — пояснили в пресс-службе мэрии. Процесс смены власти в Челябинске был запущен, когда возглавлявшая столицу региона более пяти лет Наталья Котова ушла на работу в Совет Федерации. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравшийся на второй срок губернатор Алексей Текслер. На первом своем заседании 24 сентября новый состав гордумы принял ее досрочную отставку и утвердил врио мэра замглавы по городскому хозяйству Александра Астахова. Конкурс на нового мэра объявили 1 октября. Спустя две с половиной недели, когда был завершен сбор заявок, оказалось, что на это место претендуют 29 человек. По данным URA.RU, максимальные шансы на избрание имеет Алексей Лошкин. Его отставку с поста председателя Контрольно-счетной палаты области депутаты регионального заксобрания утвердили накануне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Экс-председатель Контрольно-счетной палаты области Алексей Лошкин с 22 октября стал замглавы Челябинска по правовым и имущественным вопросам. Об этом сообщили URA.RU в мэрии. «Лошкин назначен заместителем главы по правовым и имущественным вопросам с сегодняшнего дня», — пояснили в пресс-службе мэрии. Процесс смены власти в Челябинске был запущен, когда возглавлявшая столицу региона более пяти лет Наталья Котова ушла на работу в Совет Федерации. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора подписал переизбравшийся на второй срок губернатор Алексей Текслер. На первом своем заседании 24 сентября новый состав гордумы принял ее досрочную отставку и утвердил врио мэра замглавы по городскому хозяйству Александра Астахова. Конкурс на нового мэра объявили 1 октября. Спустя две с половиной недели, когда был завершен сбор заявок, оказалось, что на это место претендуют 29 человек. По данным URA.RU, максимальные шансы на избрание имеет Алексей Лошкин. Его отставку с поста председателя Контрольно-счетной палаты области депутаты регионального заксобрания утвердили накануне. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям