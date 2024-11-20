В России разгрузят дороги от фур

В России разгрузят автомобильные дороги, переполненные фурами. Премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Транспорт России» 20 ноября уделил особое внимание развитию морской, речной, авиационной и железнодорожной логистики для перевозки грузов и пассажиров. Как объяснили эксперты URA.RU, правительство модернизирует маршруты, альтернативные автотрассам, чтобы подготовить страну к росту товарооборота со странами Азии и Ближнего Востока.
Форум «Транспорт России» в этом году проводится 18-й раз. На мероприятие приехало большое количество высокопоставленных государственных деятелей и иностранных гостей, передает с места событий корреспондент URA.RU. Мишустин начал форум с осмотра выставки, посвященной передовым транспортным технологиям. На одном из первых стендов ему рассказали о новом терминале аэропорта Улан-Удэ, который построили всего за два года, чтобы обеспечить пассажирам комфорт в условиях быстро растущего пассажиропотока. Премьер-министр обрадовался новости о введении в строй терминала. «Это замечательное событие, которое придаст импульс экономическому развитию региона, где живут прекрасные люди, где красивая природа. Надо продолжать проекты, связанные со строительством аэропортов», — отметил глава правительства.
На выставке обратили внимание Мишустина и на речные пути сообщения, протяженность которых в России составляет более 100 тысяч км. Этот вид транспорта в стране будут восстанавливать — строить речные причалы и возрождать флот, рассказали премьеру. Глава правительства призвал продолжать работу в этом направлении и попросил своего заместителя Марата Хуснуллина масштабировать опыт речного сообщения в тех регионах, где есть для этого потенциал.
Премьер-министра ознакомили с новинкой в области железнодорожной инфраструктуры — модульным вокзалом, компоненты которого изготавливают 90 дней, а строится он всего 4 дня. Его можно перевозить по частям и возводить там, где растет пассажиропоток. Такие сооружения делают из передовых композитных материалов, которые выдерживают 50 лет эксплуатации без ремонта и покраски, выяснил корреспондент URA.RU.
На одном из стендов Мишустину продемонстрировали достижения в области беспилотного авиастроения. В частности, ему показали мультикоптер «Дронопорт ЭРИ Мини». Сеть таких дронов обеспечивает работу большого количества БПЛА, сканирующих местность и отправляющих информацию о правонарушениях в объединенный Центр обработки данных (ЦОД). Оттуда ориентировки передают группам оперативного реагирования для пресечения неправомерных действий.
На экспозиции представлены и достижения космической промышленности России. Так, спутник «Зоркий 2М» инженеры собрали полностью из отечественных деталей и запустили на солнечно-синхронную орбиту высотой 500-600 км. Он проводит экологический мониторинг, создает карту местности и делает снимки для городского планирования. Аппарат полезен также для судоходства. В него встроен датчик, принимающий сигналы АИС (Автоматической идентификационной системы), которая обеспечивает безопасность судоходства по Северному морскому пути (СМП).
На пленарном заседании форума премьер-министр поприветствовал гостей, отметив, что мероприятие традиционно стало центром притяжения ведущих специалистов, руководителей крупнейших компаний в сфере логистики, промышленности и строительства. Он отметил, что транспортная отрасль России развивается динамично, несмотря на санкционное давление Запада. «В текущем году перевозки — как пассажирские, так и грузовые — сохраняют положительную динамику. Рост за девять месяцев — на уровне примерно 3 и 6% соответственно», — уточнил Мишустин.
Правительство завершает формирование новых национальных проектов, которые будут развивать приоритетные направления в сфере логистики, сообщил он. «Прежде всего — в части строительства опорной сети железных дорог, в том числе высокоскоростных магистралей. Морских портов, аэродромов, пунктов пропуска. Ряд разрабатываемых решений поможет активизировать судоходство на основных речных маршрутах», — подчеркнул глава правительства.
Мишустин обращает внимание на альтернативные автодорогам маршруты, поскольку рост товарооборота со странами Азии и Ближнего Востока привел к увеличению нагрузки на них, считает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. «Автотрассы, БАМ и Транссиб не будут справляться в будущем, если товарооборот с Китаем продолжит расти. Решить эту проблему поможет развитие Северного морского пути (СМП), который будет возить грузы стратегического характера. Для этого потребуется, кроме всего прочего, строительство газовозного флота. Если мы увеличим грузопоток по СМП, это снимет часть нагрузки на автомобильные дороги, в том числе и те, которые создаются в рамках новых транспортных коридоров», — пояснил эксперт.
Строительство портов, авиационных хабов, железных дорог, а в перспективе и беспилотного грузового транспорта в России дополнит автомобильную инфраструктуру в условиях растущего грузопотока, поэтому правительство занимается их развитием, считает депутат Государственной думы, доктор экономических наук Николай Новичков. При этом нужно двигаться по всем направлениям и модернизировать все виды современного транспорта, используя для этого, например, целевую эмиссию цифрового рубля для уменьшения коррупционных рисков, уточнил он.
«Не стоит также забывать, что мы великая речная цивилизация. Перемещение грузов по крупным речным артериям тоже нужно налаживать. Это будет дополнением к автомобильным перевозкам и равномерно распределит нагрузку», — поделился мнением парламентарий.
Высвободить обычные железные дороги для грузоперевозок, в свою очередь, помогут высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ), дополнил независимый транспортный эксперт Дмитрий Адамидов. «ВСМ, которые планируется построить из Москвы в Санкт-Петербург и в Нижний Новгород, будут использоваться для перевозки пассажиров, что разгрузит остальные ж/д пути и подготовит их к растущему товарообороту. Помимо прочего, это повысит связанность регионов», — резюмировал аналитик.
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