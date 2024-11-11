Россияне смогут ездить из Москвы в Санкт-Петербург по новому пути быстрее, чем на Сапсане. Премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) включено в одно из приоритетных направлений проектов технологического суверенитета. Как объяснили URA.RU эксперты, серийный выпуск российских локомотивов поможет наладить опыт Китая.
Мишустин на совещании напомнил своим заместителям о ключевой задаче российских властей на ближайшие годы — достижении технологического лидерства России. Он сообщил, что правительство активно поддерживает увеличение выпуска инновационной продукции на отечественных мощностях и помогает бизнесу освоить современные технологии по критически важным направлениям.
Основным инструментом такой работы стало стимулирование банковского кредитования проектов технологического суверенитета. Необходимое условие для получения такого кредита — локализация на уровне не менее 50%, уточнил премьер. «Этот механизм хорошо себя зарекомендовал. В его рамках организовано финансирование на сумму около 980 млрд рублей», — сообщил он.
Правительство расширило список приоритетных направлений развития технологического суверенитета. «В него войдут строительство и эксплуатация высокоскоростных железнодорожных магистралей, электростанций — при условии использования ими (это очень важно) именно российских турбин и комплектующих», — рассказал Мишустин.
Расстояние от Москвы до Петербурга — около 630 км — российский высокоскоростной поезд сможет преодолевать примерно за 2-2,5 часа. Между двумя крупнейшими городами России уже прокладывается ВСМ, которую планируют ввести в строй в 2028 году, напомнили URA.RU специалисты. Отечественный поезд будет развивать до 360 км/ч и сможет вместить 460 пассажиров, рассказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. «Для всех проектов ВСМ потребуется до 300 таких составов. С этой задачей справятся российские специалисты», — считает он.
Россия нацелена на создание собственного производства высокоскоростных локомотивов, поэтому власти занимаются не только строительством ВСМ, но и расширением добычи редкоземельных металлов и возведением новых электростанций, объяснил эксперт по транспорту, директор центра умного города ВШЭ Константин Трофименко. По его словам, такие железнодорожные магистрали требуют больше мощностей, поэтому в приоритет ставится и строительство большого количества электростанций с отечественными турбинами — они помогут электросетям выдержать нагрузки. «Производство современных быстрых локомотивов будут развивать предприятия „Синара“ и „Трансмашхолдинг“ — две крупные машиностроительные компании.
У России есть значительная часть технологий по сборке такого вида транспорта. Чтобы обеспечить предприятия всеми необходимыми компонентами, нужно налаживать выпуск микросхем и других высокотехнологичных деталей, бортовых компьютеров. Для этого Мишустин и включил в число приоритетных отраслей добычу редкоземельных металлов. Они применяются в микросхемах», — пояснил он.
Китайские инженеры могут помочь России удешевить производство высокоскоростных электропоездов, сообщила старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская. Пока что отечественные образцы обходятся в 2,5 раза дороже зарубежных аналогов. Удешевление локомотивов позволит поставить их на поток, рассказала она. «Китай не будет делиться с нами всеми технологиями, потому что он тоже заинтересован в поддержании технологического суверенитета. Однако сотрудничество по линии подготовки специалистов ведется. Пекин тоже не сразу смог наладить такое сложное производство, это заняло около 10 лет», — резюмировала Заклязьминская.
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