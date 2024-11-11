По новой дороге из Москвы в Петербург можно будет добраться быстрее, чем на Сапсане

Мишустин: строительство ВСМ включено в приоритетные направления развития России
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия включит строительство ВСМ в список приоритетных направлений развития, заявил премьер-министр Михаил Мишустин
Россия включит строительство ВСМ в список приоритетных направлений развития, заявил премьер-министр Михаил Мишустин Фото:

Россияне смогут ездить из Москвы в Санкт-Петербург по новому пути быстрее, чем на Сапсане. Премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) включено в одно из приоритетных направлений проектов технологического суверенитета. Как объяснили URA.RU эксперты, серийный выпуск российских локомотивов поможет наладить опыт Китая.

Правительство активно поддерживает увеличение выпуска инновационной продукции на отечественных мощностях, сообщил Михаил Мишустин
Правительство активно поддерживает увеличение выпуска инновационной продукции на отечественных мощностях, сообщил Михаил Мишустин
Фото:

Мишустин на совещании напомнил своим заместителям о ключевой задаче российских властей на ближайшие годы — достижении технологического лидерства России. Он сообщил, что правительство активно поддерживает увеличение выпуска инновационной продукции на отечественных мощностях и помогает бизнесу освоить современные технологии по критически важным направлениям.

Основным инструментом такой работы стало стимулирование банковского кредитования проектов технологического суверенитета. Необходимое условие для получения такого кредита — локализация на уровне не менее 50%, уточнил премьер. «Этот механизм хорошо себя зарекомендовал. В его рамках организовано финансирование на сумму около 980 млрд рублей», — сообщил он.

Правительство расширило список приоритетных направлений развития технологического суверенитета. «В него войдут строительство и эксплуатация высокоскоростных железнодорожных магистралей, электростанций — при условии использования ими (это очень важно) именно российских турбин и комплектующих», — рассказал Мишустин.

Расстояние от Москвы до Петербурга — около 630 км — российский высокоскоростной поезд сможет преодолевать примерно за 2-2,5 часа. Между двумя крупнейшими городами России уже прокладывается ВСМ, которую планируют ввести в строй в 2028 году, напомнили URA.RU специалисты. Отечественный поезд будет развивать до 360 км/ч и сможет вместить 460 пассажиров, рассказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. «Для всех проектов ВСМ потребуется до 300 таких составов. С этой задачей справятся российские специалисты», — считает он.

Россия нацелена на создание собственного производства высокоскоростных локомотивов, поэтому власти занимаются не только строительством ВСМ, но и расширением добычи редкоземельных металлов и возведением новых электростанций, объяснил эксперт по транспорту, директор центра умного города ВШЭ Константин Трофименко. По его словам, такие железнодорожные магистрали требуют больше мощностей, поэтому в приоритет ставится и строительство большого количества электростанций с отечественными турбинами — они помогут электросетям выдержать нагрузки. «Производство современных быстрых локомотивов будут развивать предприятия „Синара“ и „Трансмашхолдинг“ — две крупные машиностроительные компании.

У России есть значительная часть технологий по сборке такого вида транспорта. Чтобы обеспечить предприятия всеми необходимыми компонентами, нужно налаживать выпуск микросхем и других высокотехнологичных деталей, бортовых компьютеров. Для этого Мишустин и включил в число приоритетных отраслей добычу редкоземельных металлов. Они применяются в микросхемах», — пояснил он.
России нужно наладить производство микросхем и оборудования для новейших скоростных поездов, рассказали эксперты
России нужно наладить производство микросхем и оборудования для новейших скоростных поездов, рассказали эксперты
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Китайские инженеры могут помочь России удешевить производство высокоскоростных электропоездов, сообщила старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская. Пока что отечественные образцы обходятся в 2,5 раза дороже зарубежных аналогов. Удешевление локомотивов позволит поставить их на поток, рассказала она. «Китай не будет делиться с нами всеми технологиями, потому что он тоже заинтересован в поддержании технологического суверенитета. Однако сотрудничество по линии подготовки специалистов ведется. Пекин тоже не сразу смог наладить такое сложное производство, это заняло около 10 лет», — резюмировала Заклязьминская.

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Россияне смогут ездить из Москвы в Санкт-Петербург по новому пути быстрее, чем на Сапсане. Премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) включено в одно из приоритетных направлений проектов технологического суверенитета. Как объяснили URA.RU эксперты, серийный выпуск российских локомотивов поможет наладить опыт Китая. Мишустин на совещании напомнил своим заместителям о ключевой задаче российских властей на ближайшие годы — достижении технологического лидерства России. Он сообщил, что правительство активно поддерживает увеличение выпуска инновационной продукции на отечественных мощностях и помогает бизнесу освоить современные технологии по критически важным направлениям. Основным инструментом такой работы стало стимулирование банковского кредитования проектов технологического суверенитета. Необходимое условие для получения такого кредита — локализация на уровне не менее 50%, уточнил премьер. «Этот механизм хорошо себя зарекомендовал. В его рамках организовано финансирование на сумму около 980 млрд рублей», — сообщил он. Правительство расширило список приоритетных направлений развития технологического суверенитета. «В него войдут строительство и эксплуатация высокоскоростных железнодорожных магистралей, электростанций — при условии использования ими (это очень важно) именно российских турбин и комплектующих», — рассказал Мишустин. Расстояние от Москвы до Петербурга — около 630 км — российский высокоскоростной поезд сможет преодолевать примерно за 2-2,5 часа. Между двумя крупнейшими городами России уже прокладывается ВСМ, которую планируют ввести в строй в 2028 году, напомнили URA.RU специалисты. Отечественный поезд будет развивать до 360 км/ч и сможет вместить 460 пассажиров, рассказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. «Для всех проектов ВСМ потребуется до 300 таких составов. С этой задачей справятся российские специалисты», — считает он. Россия нацелена на создание собственного производства высокоскоростных локомотивов, поэтому власти занимаются не только строительством ВСМ, но и расширением добычи редкоземельных металлов и возведением новых электростанций, объяснил эксперт по транспорту, директор центра умного города ВШЭ Константин Трофименко. По его словам, такие железнодорожные магистрали требуют больше мощностей, поэтому в приоритет ставится и строительство большого количества электростанций с отечественными турбинами — они помогут электросетям выдержать нагрузки. «Производство современных быстрых локомотивов будут развивать предприятия „Синара“ и „Трансмашхолдинг“ — две крупные машиностроительные компании. Китайские инженеры могут помочь России удешевить производство высокоскоростных электропоездов, сообщила старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская. Пока что отечественные образцы обходятся в 2,5 раза дороже зарубежных аналогов. Удешевление локомотивов позволит поставить их на поток, рассказала она. «Китай не будет делиться с нами всеми технологиями, потому что он тоже заинтересован в поддержании технологического суверенитета. Однако сотрудничество по линии подготовки специалистов ведется. Пекин тоже не сразу смог наладить такое сложное производство, это заняло около 10 лет», — резюмировала Заклязьминская.
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© Служба новостей «URA.RU»
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