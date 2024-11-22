Власти России лишили страны Евросоюза источника дохода на рынке алкоголя. На заседании правительства одобрены поправки, предусматривающие маркировку ввозимого из-за рубежа спиртного только на территории РФ с 1 марта 2026 года. Эксперты URA.RU отмечают, что большая часть импортного алкоголя маркировалась в недружественных Латвии и Литве, что создавало для импортеров риски срыва поставок.
Действующий сейчас порядок предусматривает маркировку импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) до ввоза в Россию. При этом с 2021 года в ряде регионов проходит эксперимент по маркировке на таможенных складах ввозимого в страну спиртного. По данным Федеральной таможенной службы, это Москва, Санкт-Петербург, Брянская, Владимирская, Калининградская, Ленинградская, Московская, Псковская, Смоленская области, Краснодарский край и Татарстан.
Ранее установлен период проведения эксперимента до конца мая 2026 года. Одобренные 21 ноября на заседании правительства поправки предусматривают, что он завершится на три месяца раньше, и уже с 1 марта маркировать алкоголь на постоянной основе будут только в России. Также, согласно изменениям, правительство получит полномочия утверждать требования к местам, где будут клеить марки, и определять особенности перемещения такой продукции от границы до пунктов маркировки, сообщили в Минфине.
«Изменения позволят исключить риск запрета недружественными странами маркировки на их территории алкогольной продукции, планируемой к ввозу в России, обеспечив независимость от услуг, оказываемых этими странами», — говорится в сообщении министерства. Перенос маркировки будет способствовать созданию новых инфраструктурных объектов и рабочих мест, формированию новых логистических маршрутов в РФ, обновлению и увеличению складских мощностей.
До недавнего времени большая часть импортного алкоголя, ввозимого в Россию, маркировалась в Латвии и Литве. Срок проведения эксперимента устанавливался с запасом, чтобы все импортеры могли решить вопросы оснащения складов и логистикой, комментирует руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
«Таможня активно работала с импортерами, чтобы они переносили маркировку в Россию, в те регионы, где идет эксперимент. Зачем кормить недружественные страны Балтии, если можно создавать рабочие места в РФ? И теперь почти весь импортный алкоголь уже маркируется после ввоза в страну. Поэтому правительство сократило переходный период», — объясняет эксперт.
На стоимость ввозимого в страну алкоголя в магазинах перенос маркировки в Россию практически не повлияет, добавил собеседник URA.RU. Цены на него растут существенно, но это связано с повышением пошлин, а также акцизов на вино.
Оставлять оптовые закупки российских предпринимателей в зависимости от капризов недружественных стран было бы неправильно. Это создает риски для их бизнеса, отмечает заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Станислав Наумов.
«Импортер оплатит поставку, а маркировку наши недоброжелатели затормозят на год или два. И где он будет с ними судиться, в Европе? Поэтому было принято решение, что маркировка, которая введена для борьбы с контрафактом, будет идти вне любого бюрократического и административного контроля наших геополитических конкурентов. Эксперимент идет давно, он отработан, и уже можно спокойно привозить на таможенную территорию страны любой импортный алкоголь и наносить марки здесь, это упрощает процедуру», — говорит депутат.
Проведение эксперимента означает, что еще не все импортеры готовы наносить федеральные специальные марки в России, некоторые продолжают работать, как они привыкли, отмечает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. Изменение сроков означает, что в целом власти оценили готовность к полному переносу выше. В любом случае конечный покупатель в российских магазинах никаких изменений не заметит.
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