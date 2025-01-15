Путин направил против Запада новое оружие

На заседании оргкомитета «Победа» 15 января президент РФ Владимир Путин поручил активнее работать с рассекреченными документами времен Великой Отечественной войны. Это не только позволит сохранить память о тех событиях внутри страны. Документы станут оружием в борьбе с западной пропагандой, которая пытается принизить значение той войны и вклад советского народа в победу над нацизмом, объяснили URA.RU эксперты.
«Значимость Великой Победы в судьбе России, в характере и ценностях всего нашего народа поистине колоссальна», — начал заседание Владимир Путин. Он подчеркнул, что служение Отечеству было и остается «священным делом» для каждого жителя страны. А ветераны Великой Отечественной являются «примером безусловного патриотизма».
Чуть позже глава Минобороны Андрей Белоусов озвучит, что в России осталось всего семь тысяч фронтовиков. И именно им президент попросил уделить максимальное внимание. Губернаторам регионов и мэрам городов Путин поручил присвоить всем участникам войны звания «Почетный гражданин». «Этого статуса достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках», — подчеркнул президент.
Он также сообщил о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, малолетним узникам концлагерей в размере 80 тысяч рублей. Выплаты в размере 55 тысяч рублей получат труженики тыла, блокадники, совершеннолетние узники концлагерей и те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения.
«Наш долг – делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной, — заявил президент. – Дети, молодежь должны знать, какие подлинные герои жили и живут рядом с ними, и должны гордиться ими, знать их трудовой или боевой путь. Из понимания его значимости для всей нашей страны рождается сопричастность судьбе Отечества, готовность его защищать, так, как в наши дни это делают внуки и правнуки солдат-победителей – участники СВО».
Празднование 80-летия Победы, по словам Путина, должно пройти без формализма и «гонки за цифрами». «Память, — подчеркнул он, — это прежде всего конкретные дела».
Предстоит навести «безукоризненный порядок» на мемориалах и памятниках, братских могилах и одиночных захоронениях времен Великой Отечественной. А основой памятных мероприятий «должна стать тема исторической правды», считает Путин.
«Освещение событий Великой Отечественной войны, основанное на архивных документах, свидетельствах очевидцев, научном знании имеет ключевое значение для формирования у молодого поколения суверенного мировоззрения и гражданской позиции, самосознания. Речь идет о выработке опережающей стратегии защиты исторической безопасности, — сказал президент, а в конце добавил: — Все должно основываться на документах. Это будет утверждать роль Красной Армии в победе над нацизмом».
На заседании принято решение о присвоении еще семи российским городам почетного звания «Город трудовой доблести»: Кургану (Курганская область), Миассу (Челябинская область), Верхней Пышме (Свердловская область) — в них и сегодня работают оборонные предприятия. Также этого звания удостоены Ишимбай (Башкирия), Зеленодольск (Татарстан), Салехард (Ямал) и Ленинск-Кузнецк (Кемеровская область). Соответствующий указ Путин подписал сразу после решения оргкомитета.
Широкое использование архивов, раскрывающих неизвестные страницы событий Великой Отечественной войны, важно, поскольку документы имеют высокий уровень достоверности. Как объяснил URA.RU первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин, доверие к ним как к источнику информации даже выше, чем к воспоминаниям, которые зачастую подвергались цензуре и даже самоцензуре.
«Сегодняшние молодые люди, дети либо совсем не видели ветеранов, либо видели пожилых людей, которым уже не до рассказов. Личностный, эмоциональный аспект утрачивается, отношение к войне становится отстраненным. Архивные же документы – это яркое свидетельство о событиях Великой Отечественной войны, поэтому на них и делается упор. Они позволяют сохранить память о войне», — полагает политолог.
Память о Великой Отечественной войне, защита исторической правды — это «своего рода гражданская религия России», убежден действительный член Академии политической науки Сергей Черняховский. «Подвиг, который совершил советский народ, победив фашизм, — это то же самое, что мифический подвиг Христа, взошедшего на крест. Советский народ заплатил огромную жертву и показал, что бороться со злом можно. Это сакральная победа для нашего народа, а 80-летие Победы — это то, что составляет идентичность национальной памяти», — полагает политолог.
По мнению эксперта, рассекреченные архивные документы станут доступны жителям не только России, но и западных стран, куда они непременно будут «просачиваться». «Пусть там люди сегодня задавлены, но они пытаются ментально противостоять происходящим там процессам.
Документы будут давать им информационное оружие, фактуру для того, чтобы отстаивать свою позицию. Поскольку на Западе все пытаются стереть память, это [рассекречивание архивов] будет рождать внутренний протест и попытку овладеть альтернативным знанием, которое поможет вернуть реальную память», — отметил Сергей Черняховский.
По словам политолога Александра Асафова, все, что касается Великой Победы, важно для России, «поскольку в этом и есть наша собственная историческая память». «Из-за различных политических, конъюнктурных, идеологических причин против нашей исторической правды и против нашей исторической памяти идет информационная война. Мы видим и снос памятников, и другие действия со стороны Украины и многих других стран. Наша задача — бережно хранить память о подвиге наших предков для всего человечества и передавать ее следующим поколениям. Поэтому президент придает этому такое значение. Память о нашей истории, ее защита обеспечивает будущее России», — заключил Асафов.
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