Путин защитил Набиуллину от нападок Костина, Дерипаски и Чемезова

Президент Владимир Путин защитил главу ЦБ Эльвиру Набиуллину от нападок коллег-банкиров и олигархов. Во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» он дал четко понять, что поддерживает политику Центробанка, позволяющую сдерживать инфляцию, и ничего плохого в этой политике не видит. Еще до начала пленарной сессии высокопоставленные собеседники в разговоре с собкором URA.RU признались, что надеются на то, что президент «разрулит» все споры вокруг ключевой ставки. Это и случилось. Но, как оказалось, не в пользу банкиров и бизнеса.
В ожидании старта пленарной сессии форума «Россия зовет!» разговоры в кулуарах были, конечно, и о ключевой ставке, и о валютном курсе, и об инфляции. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, как всегда, эмоционально, рассказал URA.RU, что виноваты во всем «Ельцины и Гайдары» (первый президент России Борис Ельцин и экономист-реформатор Егор Гайдар). «Из грязной колеи, которую протоптали Ельцины и Гайдары, наш финансово-экономический блок никак не может выскочить. Мы только что выровняли курс, впервые вышли на мировые темпы. Какая задача финансово-экономического блока? Сохранить темпы и нарастить? Да.
А если вы свою экономику развиваете темпами, ниже мировых, и продолжаете отставать? Потом догонять очень сложно, — предупредил самый опытный российский политик. — Финансово-экономический блок обязан вылезти из этой колеи. Но он не справляется со своими задачами. Требуются согласованные усилия президента, правительства, Госдумы и финансово-экономического блока. Надеюсь, президент разрулит все споры».
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин поспешил пояснить URA.RU, что бизнес не против политики Центробанка. «Мы ведем постоянный диалог с Центральным банком и правительством. И правительство ведет свои переговоры с Центробанком. Силуанов говорит, у него чуть ли не прямая линия с Эльвирой Набиуллиной. Наверное, это так и есть, хотя не думаю, что у них прямой кабель между Ильинкой [улица, где находится Минфин] и Неглинной [улица, где находится ЦБ], но тем не менее», — отметил Шохин.
По его словам, всех беспокоит инфляция, так как это — «безусловное зло, с которым надо бороться». «Но инфляцией бизнес не запугать. А вот найти баланс между политикой подавления инфляции и политикой сохранения ресурсов в экономике (ведь высокая инфляция что-то „съедает“, а высокая ставка „съедает“ все остальное) — это важно, — поделился глава РСПП. –
Лучший способ — это когда ставка относительно низкая, и компании конкурируют за кредитные ресурсы на равных. В нынешних условиях придется искать варианты решения проблемы в режиме ручного управления».
Впрочем, Шохин не надеялся на то, что президент уже сегодня включит этот самый «режим ручного управления». Глава РСПП, как и подтвердилось позже, понимал, что Путин скорее поддержит Набиуллину и призовет к поиску «золотой середины». «Президент наверняка понимает, что нельзя загасить инфляционные инвестиционные процессы», — сказал Шохин.
То, какую позицию занимает Путин, стало известно спустя лишь 2,5 часа. Все время ожидания пленарки главные действующие лица, отвечающие за состояние российской экономики — глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэка Максим Решетников, помощник президента Максим Орешкин, — общались друг с другом в отдельном помещении, вдали от вездесущих журналистов. В зале они появились буквально за пару минут до прихода Путина, когда никакие вопросы были уже невозможны (забегая вперед, скажем, что и после все они прошли мимо настолько быстро, насколько позволяла им достаточно плотная толпа).
Главный ответ Путин дал уже в самом начале своего выступления. Обрабатывающая промышленность продолжает расти (плюс 8,1% за десять месяцев этого года), идет приток специалистов, уровень безработицы остается рекордно низким — 2,3%. «Рост экономики позитивно отражается на бюджетной системе. Расходы составили менее 35% ВВП, что соответствует уровню 2021 года.
Это говорит, что правительство и Центробанк проводят сбалансированную политику. Мы не раздуваем государственные расходы, а добиваемся их эффективности», — подчеркнул Путин.
Он отметил, что главная задача — «добиться устойчивого долгосрочного роста». «Важно избежать разбалансировки отдельных отраслей, в том числе необходимо сдерживать инфляцию. Пока она находится на высоком уровне — 8,8%. Чтобы получить позитивные результаты, нужно добиться скоординированных действий Банка России и правительства. Нужно правильно, с умом использовать все инструменты экономической политики в борьбе с инфляцией», — заявил Путин.
Президент убежден, что «магистральным ответом на инфляционный вызов» должен стать рост предложения товаров и услуг, который отвечал бы внутреннему спросу. «Мы действуем в объективных условиях сдерживания инфляции и должны соответствующим образом выстраивать кредитную политику, — подчеркнул Путин. –
В сегменте корпоративных кредитов рост продолжается. На сегодняшнем этапе это тот результат, к которому мы стремимся, в том числе на пути сдерживания инфляции. Это значит, что инвестиционные проекты реализуются. Финансовые и экономические власти к этому и стремились».
С критикой жесткой политики главы Центробанка Набиуллиной в течение этого года выступали глава ВТБ Андрей Костин, основатель «Русала» Олег Дерипаска, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и другие. А первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов вообще обыграл эти споры в «письме мальчика Димы из синей группы детсада» Деду Морозу (читай — Владимиру Путину) и Снегурочке (читай — Эльвире Набиуллиной).
Своими пожеланиями сказочным волшебникам с URA.RU поделился и архангельский губернатор Александр Цыбульский. «Я бы написал: „Дед Мороз, неплохо было бы рассмотреть два вида ключевой ставки в экономике: первый — для бизнеса, второй — для социально значимых предприятий и кредитования бюджетов“. Если бы я мог попросить Деда Мороза в целом снизить ставку для бизнеса, я бы, конечно, сделал это, потому что для нас это очень существенный фактор для роста экономики: мы видим по нашим предприятиям, что высокая ключевая ставка становится во многом причиной, почему бизнес отказывается от принятия некоторых инвестиционных решений».
Глава комитета Совета Федерации по бюджету Анатолий Артамонов считает, что такое «нехорошее явление», как инфляция, одними мерами ЦБ, а тем более только через повышение ключевой ставки, не победить. Он полностью поддержал позицию Путина о том, что ЦБ и правительство должны работать сообща, искать дополнительные механизмы, применять «избирательный подход к потенциальным заемщикам». Но пока надеяться на снижение ключевой ставки не приходится, считает он.
«Это можно сделать и волевым решением. Но на самом деле для этого нужны объективные условия — это когда мы начнем насыщать рынок потребительскими товарами собственного производства. Вот тогда возникнут объективные условия для снижения инфляции», — убежден Артамонов.
О «золотой середине», по сути, URA.RU сказал и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. По его словам, ЦБ отвечает «за устойчивость национальной валют и снижение инфляции». «Если ему не доверять, пробовать делать какие-то эксперименты, то кто-то другой должен на себя ответственность. А если начнется гиперинфляция? Центральный банк приводит аргументы, расчеты, и нет оснований ему не доверять. Время покажет, кто был прав в этом споре», — заявил Жуков.
Путин ищет «золотую середину». Но при этом, по мнению профессора кафедры операционного и отраслевого менеджмента Финуниверситета при правительстве РФ Алексея Грищенко, глава государства всегда поддерживал независимую политику Центробанка. «Текущая высокая ключевая ставка помогает сдерживать инфляцию, так потребительское и ипотечное кредитование существенно сократилось. Замедляется и корпоративное кредитование. Последние данные по недельной инфляции и ослабление рубля предполагают дальнейшее ужесточение мер со стороны Банка России. Не исключаю, что ключевая ставка на декабрьском заседании будет повышена до 23%», — заключил эксперт.
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