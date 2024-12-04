Путин предложил ввести для россиян новый налоговый вычет

Президент России Владимир Путин выступил с предложением о новом налоговом вычете для россиян. В рамках форума ВТБ «Россия зовет» он предложил проработать механизм налогового вычета для всех членов семьи при долевом страховании жизни.
«Проработать механизм по налоговому вычету для всех членов семьи при долевом страховании жизни», — сообщил Путин во время своего выступления на форуме. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24». Детали предложенного механизма пока неизвестны.
Ранее в Госдуме предложили ввести отдельный налоговый вычет на занятия спортом, выведя его из общего социального — на здоровье и образование. Депутаты считают, что это увеличит популярность и доступность детских секций и фитнес-клубов.
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