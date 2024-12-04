Путин заявил о росте экономики России по сравнению с ЕС

04 декабря 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Владимир Путин обозначил рост российской экономики, в сравнении с ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет» заявил, что российская экономика растет, в отличие от стран Евросоюза. Он отметил, что экономика РФ вырастет на 4% по итогам 2024 года, а экономика стран ЕС только на 1%. «Экономика России по итогам этого года вырастет на 4%, а еврозоны — только на 1%», — указал Путин во время форуме. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». До этого он также указывал на минимальный уровень безработицы в России, по сравнению с Западом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет» заявил, что российская экономика растет, в отличие от стран Евросоюза. Он отметил, что экономика РФ вырастет на 4% по итогам 2024 года, а экономика стран ЕС только на 1%. «Экономика России по итогам этого года вырастет на 4%, а еврозоны — только на 1%», — указал Путин во время форуме. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». До этого он также указывал на минимальный уровень безработицы в России, по сравнению с Западом.