Путин заявил о росте экономики России по сравнению с ЕС

Президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет» заявил, что российская экономика растет, в отличие от стран Евросоюза. Он отметил, что экономика РФ вырастет на 4% по итогам 2024 года, а экономика стран ЕС только на 1%.
«Экономика России по итогам этого года вырастет на 4%, а еврозоны — только на 1%», — указал Путин во время форуме. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». До этого он также указывал на минимальный уровень безработицы в России, по сравнению с Западом.
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