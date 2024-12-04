Путин заявил о росте экономики России по сравнению с ЕС

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин обозначил рост российской экономики, в сравнении с ЕС Фото:

Президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет» заявил, что российская экономика растет, в отличие от стран Евросоюза. Он отметил, что экономика РФ вырастет на 4% по итогам 2024 года, а экономика стран ЕС только на 1%.

«Экономика России по итогам этого года вырастет на 4%, а еврозоны — только на 1%», — указал Путин во время форуме. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». До этого он также указывал на минимальный уровень безработицы в России, по сравнению с Западом.

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Президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет» заявил, что российская экономика растет, в отличие от стран Евросоюза. Он отметил, что экономика РФ вырастет на 4% по итогам 2024 года, а экономика стран ЕС только на 1%. «Экономика России по итогам этого года вырастет на 4%, а еврозоны — только на 1%», — указал Путин во время форуме. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». До этого он также указывал на минимальный уровень безработицы в России, по сравнению с Западом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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