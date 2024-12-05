Кухарук сдал экзамен на губернатора перед земляками

Глава ХМАО за три часа рассказал югорчанам о ключевых изменениях в управлении регионом

05 декабря 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

Руслан Кухарук провел дебютную прямую линию в качестве губернатора ХМАО Фото: Елена Антипина @ URA.RU статья из сюжета Губернатор ХМАО проводит прямую линию с югорчанами Глава ХМАО Руслан Кухарук подвел первые итоги работы в качестве губернатора во время дебютной прямой линии. Летом, объезжая все города и районы, он внимательно выслушивал запросы людей. Спустя несколько месяцев пребывания в качестве официально избранного главы региона, ему было о чем на протяжении трех часов рассказать землякам. О том, что сделано за неполные три месяца с момента инаугурации Кухарука — в материале URA.RU. Прямая линия длилась три часа, организаторы получили более 2300 вопросов. В целом, самыми популярными вопросами «прямой линии» традиционно стали коммунальные и социальные проблемы. С первых минут прямой трансляции чувствовалось, что губернатор вполне освоился с вверенным ему хозяйством и у него есть четкий план по тому, как оно должно измениться в течение ближайших пяти лет. Более того, часть обещаний жителям, данных во время летнего турне по городам и районам, Кухарук уже выполнил. Это касалось, в основном, проектирования социально значимых объектов. Здесь уже два года должна стоять школа, но пока на Рябиновом бульваре только пустырь Фото: Елена Антипина © URA.RU Так, например, определилась судьба многострадальной школы в 9А микрорайоне Нижневартовска, которую должны были построить согласно договору концессии еще в 2022 году. Стройка завязла в судах — площадь земельного участка не позволяла возвести объект для более чем тысячи учеников, контракт в итоге расторгли. Летом Кухарук поручил стройблоку пересмотреть этот проект, и планируемая численность обучающихся в здании снизилась до 900, что вполне укладывается в нормы. Средства на проектирование запланированы в бюджете региона на 2025 год. Кроме того, Кухарук предложил воспользоваться опытом своего родного города Урая — там к капремонту образовательных учреждений есть комплексный подход. Губернатор отметил, что случаи, когда разные части здания школ ремонтируются в разное время, должны уйти в прошлое. Кроме того, к перечню обязательных работ добавится благоустройство пришкольной территории и создание там спортивного ядра, доступного и жителям близлежащих домов. Всего в Югре в ближайшее время появятся 45 новых социальных объектов. Большинство жалоб югорчан было на невывоз снега, состояние дорог и другие проблемы ЖКХ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Больше всего обращений организаторы прямой линии получили по линии ЖКХ. Югорчане традиционно жаловались на плохую уборку снега и в целом на некачественное состояние дорог. Кухаруку на время эфира пришлось вспомнить свою работу мэром Тюмени (раз уж градоначальники не могут справиться с муниципальными проблемами и выносят их на прямую линию главы региона). Теперь окружные власти будут учить градоначальников составлять сметы и формировать техзадание для контрактов, чтобы на них заходили добросовестные подрядчики. Губернатор уточнил, что в округе составили рейтинг автодорог, которые нужно отремонтировать в первую очередь. «Все главы муниципалитетов разработали единую комплексную программу ремонта», — отметил он. Средства на реализацию будут выделены из бюджета автономного округа. Он также объявил о выполнении еще одного обещания, которое давал землякам. Желание югорчан сбылось — с января 2025 года появится девять новых рейсов в Тюмень, а стоимость билетов туда из Ханты-Мансийска станет фиксированной. Кухарук отметил, что ему самому пришлось переплачивать, когда появилась срочная необходимость перелета, — и в итоге вояж в областную столицу обошелся дороже, чем поездка в Москву. Новость по теме Кухарук проводит первую «прямую линию» с жителями ХМАО. Онлайн-трансляция Кухарук придерживается выработанной летом стратегии и в вопросах привлечения кадров. Летом он неоднократно заявлял, что замотивировать переехать молодого специалиста одной только высокой северной зарплатой невозможно, поскольку людей теперь интересует повышение качества жизни и доступная инфраструктура. А чтобы молодежь оставалась в регионе, нужны новые колледжи и вузы — и места в них «Сегодня мы создаем условия и уже на 10% увеличили количество мест. В 2025 году мы также планируем увеличение», — сообщил глава ХМАО. Губернатор Югры анонсировал строительство долгожданного медицинского объекта — перинатального центра в Ханты-Мансийске. В бюджете на 2025 год предусмотрены деньги на его проектирование. В городе уже есть территория, которая потенциально может быть использована для строительства роддома. В целом, отметил Кухарук, потребность в новых медучреждениях уже не так высока — с открытием ОКБ в Нижневартовске восточная зона Югры смогла получить доступ к самому высокотехнологичной медицинской помощи. Скоро откроется и долгожданный стационар в Урае, выросло также и число фельдшерско-акушерских пунктов. Новость по теме Губернатор Кухарук анонсировал возрождение агропромышленного комплекса в ХМАО В югорской политике со сменой власти появились тенденции к возрождению агропромышленного комплекса. Кухарук акцентирует внимание на продовольственной безопасности. Так, в ходе прямой линии обсуждались вопросы помощи единственному молокозаводу Нижневартовска — у владельцев «Белой коровы» финансовые трудности. Глава региона поручил найти инвесторов для помощи, чтобы не закрывать предприятие, которое поставляет молочную продукцию в образовательные учреждения города. Более того, правительство проработало вопрос помощи двум оленеводческим хозяйствам — Казымскому и Саранпаульскому. Коренным жителям, которые, трудясь в тяжелых условиях Арктической зоны, зарабатывали на каральном оленеводстве не более 30 тысяч рублей, поднимут зарплаты уже с 1 января. В округе появятся заготовительные пункты, куда оленеводы смогут сдавать мясо. Округ выделил средства для обновления техники, установки морозилок в забойном цеху. Также для работников планируют улучшить условия труда и проживания и обеспечить новым оборудованием. Югорская оленина, считает губернатор, должна выйти на рынок. Мать погибшего бойца из Югорска расплакалась из-за выселения во время летней встречи с главой региона Елена Антипина @ URA.RU Решен также один из самых наболевших вопросов. Жены и матери погибших на СВО югорчан летом приходили на встречу к тогда еще врио губернатора в слезах, говоря, что из-за смерти бойцов их семьи лишились права на первоочередное расселение из аварийного жилья. Кухарук на встречах в Урае и Югорске утешал заплаканных женщин и обещал, что правительство разработает новые меры поддержки, благодаря которым они получат жилье. И обещание свое сдержал. Всего на прямую линию поступило почти две тысячи вопросов и в конце эфира югорский губернатор заявил, что каждый из заявителей получит ответ. Политолог Борис Григорьев в разговоре с URA.RU заявил, что на первой прямой линии Кухаруку важно было показать, что он уверенно взял бразды управления регионом в свои руки и уже освоился в новом для себя качестве. «Заметно, что есть стратегия, она выработана и планомерно будет реализовываться, и все пойдет в своем, достаточно спокойном, темпе. Все под контролем, все подготовлено к плановой работе», — подытожил эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава ХМАО Руслан Кухарук подвел первые итоги работы в качестве губернатора во время дебютной прямой линии. Летом, объезжая все города и районы, он внимательно выслушивал запросы людей. Спустя несколько месяцев пребывания в качестве официально избранного главы региона, ему было о чем на протяжении трех часов рассказать землякам. О том, что сделано за неполные три месяца с момента инаугурации Кухарука — в материале URA.RU. Прямая линия длилась три часа, организаторы получили более 2300 вопросов. В целом, самыми популярными вопросами «прямой линии» традиционно стали коммунальные и социальные проблемы. С первых минут прямой трансляции чувствовалось, что губернатор вполне освоился с вверенным ему хозяйством и у него есть четкий план по тому, как оно должно измениться в течение ближайших пяти лет. Более того, часть обещаний жителям, данных во время летнего турне по городам и районам, Кухарук уже выполнил. Это касалось, в основном, проектирования социально значимых объектов. Так, например, определилась судьба многострадальной школы в 9А микрорайоне Нижневартовска, которую должны были построить согласно договору концессии еще в 2022 году. Стройка завязла в судах — площадь земельного участка не позволяла возвести объект для более чем тысячи учеников, контракт в итоге расторгли. Летом Кухарук поручил стройблоку пересмотреть этот проект, и планируемая численность обучающихся в здании снизилась до 900, что вполне укладывается в нормы. Средства на проектирование запланированы в бюджете региона на 2025 год. Кроме того, Кухарук предложил воспользоваться опытом своего родного города Урая — там к капремонту образовательных учреждений есть комплексный подход. Губернатор отметил, что случаи, когда разные части здания школ ремонтируются в разное время, должны уйти в прошлое. Кроме того, к перечню обязательных работ добавится благоустройство пришкольной территории и создание там спортивного ядра, доступного и жителям близлежащих домов. Всего в Югре в ближайшее время появятся 45 новых социальных объектов. Больше всего обращений организаторы прямой линии получили по линии ЖКХ. Югорчане традиционно жаловались на плохую уборку снега и в целом на некачественное состояние дорог. Кухаруку на время эфира пришлось вспомнить свою работу мэром Тюмени (раз уж градоначальники не могут справиться с муниципальными проблемами и выносят их на прямую линию главы региона). Теперь окружные власти будут учить градоначальников составлять сметы и формировать техзадание для контрактов, чтобы на них заходили добросовестные подрядчики. Губернатор уточнил, что в округе составили рейтинг автодорог, которые нужно отремонтировать в первую очередь. «Все главы муниципалитетов разработали единую комплексную программу ремонта», — отметил он. Средства на реализацию будут выделены из бюджета автономного округа. Он также объявил о выполнении еще одного обещания, которое давал землякам. Желание югорчан сбылось — с января 2025 года появится девять новых рейсов в Тюмень, а стоимость билетов туда из Ханты-Мансийска станет фиксированной. Кухарук отметил, что ему самому пришлось переплачивать, когда появилась срочная необходимость перелета, — и в итоге вояж в областную столицу обошелся дороже, чем поездка в Москву. Кухарук придерживается выработанной летом стратегии и в вопросах привлечения кадров. Летом он неоднократно заявлял, что замотивировать переехать молодого специалиста одной только высокой северной зарплатой невозможно, поскольку людей теперь интересует повышение качества жизни и доступная инфраструктура. А чтобы молодежь оставалась в регионе, нужны новые колледжи и вузы — и места в них «Сегодня мы создаем условия и уже на 10% увеличили количество мест. В 2025 году мы также планируем увеличение», — сообщил глава ХМАО. Губернатор Югры анонсировал строительство долгожданного медицинского объекта — перинатального центра в Ханты-Мансийске. В бюджете на 2025 год предусмотрены деньги на его проектирование. В городе уже есть территория, которая потенциально может быть использована для строительства роддома. В целом, отметил Кухарук, потребность в новых медучреждениях уже не так высока — с открытием ОКБ в Нижневартовске восточная зона Югры смогла получить доступ к самому высокотехнологичной медицинской помощи. Скоро откроется и долгожданный стационар в Урае, выросло также и число фельдшерско-акушерских пунктов. В югорской политике со сменой власти появились тенденции к возрождению агропромышленного комплекса. Кухарук акцентирует внимание на продовольственной безопасности. Так, в ходе прямой линии обсуждались вопросы помощи единственному молокозаводу Нижневартовска — у владельцев «Белой коровы» финансовые трудности. Глава региона поручил найти инвесторов для помощи, чтобы не закрывать предприятие, которое поставляет молочную продукцию в образовательные учреждения города. Более того, правительство проработало вопрос помощи двум оленеводческим хозяйствам — Казымскому и Саранпаульскому. Коренным жителям, которые, трудясь в тяжелых условиях Арктической зоны, зарабатывали на каральном оленеводстве не более 30 тысяч рублей, поднимут зарплаты уже с 1 января. В округе появятся заготовительные пункты, куда оленеводы смогут сдавать мясо. Округ выделил средства для обновления техники, установки морозилок в забойном цеху. Также для работников планируют улучшить условия труда и проживания и обеспечить новым оборудованием. Югорская оленина, считает губернатор, должна выйти на рынок. Решен также один из самых наболевших вопросов. Жены и матери погибших на СВО югорчан летом приходили на встречу к тогда еще врио губернатора в слезах, говоря, что из-за смерти бойцов их семьи лишились права на первоочередное расселение из аварийного жилья. Кухарук на встречах в Урае и Югорске утешал заплаканных женщин и обещал, что правительство разработает новые меры поддержки, благодаря которым они получат жилье. И обещание свое сдержал. Всего на прямую линию поступило почти две тысячи вопросов и в конце эфира югорский губернатор заявил, что каждый из заявителей получит ответ. Политолог Борис Григорьев в разговоре с URA.RU заявил, что на первой прямой линии Кухаруку важно было показать, что он уверенно взял бразды управления регионом в свои руки и уже освоился в новом для себя качестве. «Заметно, что есть стратегия, она выработана и планомерно будет реализовываться, и все пойдет в своем, достаточно спокойном, темпе. Все под контролем, все подготовлено к плановой работе», — подытожил эксперт.