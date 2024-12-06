Путин и Лукашенко приготовили новый неприятный сюрприз Западу

Лидеры Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приготовили Западу новый неприятный сюрприз. На заседании Высшего Госсовета, которое прошло в Минске 6 декабря и было посвящено 25-летию Союза, президенты подписали сразу два документа, углубляющие военную и военно-техническую интеграцию двух стран. Не исключено, что на защиту общих границ будет поставлена и суперсистема «Орешник». Как объяснили URA.RU эксперты, совместные усилия по обороне границ — гарантия мирной жизни и сохранения суверенитета.
Заседание ВГС СГ открыл белорусский лидер Лукашенко. Он отметил, что до сих пор не все вопросы интеграции решены: в полной мере реализуются 27 из 28 союзных программ. И нужно сделать все, чтобы снять противоречия, «избавиться от балласта» проблем.
Акцент в своем выступлении Лукашенко сделал и на военно-политической безопасности. «Сама жизнь заставляет нас обращать особое внимание на обороноспособность наших государств. Подписанием концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного договора о гарантиях безопасности мы выходим на беспрецедентный уровень стратегического союзничества и координации действий в военной сфере», — заявил Лукашенко. –
Это позволит не допустить нарушения территориальной целостности республики Беларусь (РБ, — ред.) и России, сохранить суверенитет. А главное — сформировать гарантии мирной жизни для наших жителей».
Лукашенко успел даже потроллить Запад. «Владимир Владимирович, намерение подписать этот договор слишком возбудило наших, как вы говорите, „партнеров“ на Западе. Ну, наверное, неплохо, что они это заметили», — сказал он.
Российский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что РФ и РБ наращивают взаимодействие в сфере обороны и безопасности, в военно-технической области. «Это отвечает коренным интересам наших стран и народов. В рамках оборонного пространства СГ функционирует единая система ПВО, создана совместная региональная группировка войск, обновлена военная доктрина и принимается концепция безопасности, в которой сформулированы оценки текущей непростой международной обстановки и обозначены совместные меры по противодействию основным вызовам и угрозам», — отметил Путин.
По его словам, лидеры обеспокоены «положением дел в европейском регионе». «На Украине страны Запада намеренно обостряют напряженность. Подобная безответственная политика подталкивает мир на грань глобального конфликта. Мы знаем позицию президента Белоруссии, направленную на мирное урегулирование этого кризиса, — заявил президент РФ. –
Межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках СГ [который подписан сегодня] определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы СГ, причем с задействованием всех имеющихся сил и средств».
Путин говорил, в том числе о тактическом ядерном оружии, которое Россия разместила в 2023 году в Белоруссии. Президент напомнил, что по условиям обновленной российской ядерной доктрины оно может быть использовано, если возникнет критическая угроза для суверенитета или территориальной целостности любой из стран Союза. «Уверен, что этот договор позволит надежно защитить безопасность России и Белоруссии и тем самым создаст условия для дальнейшего, мирного и устойчивого развития наших государств», — убежден Путин.
Предусматривает ли Россия возможность размещения в Белоруссии еще и своей новейшей ракетной системы «Орешник», если об этом попросит Лукашенко, до начала встречи не сообщалось. Отвечая на вопрос «кремлевского» журналиста URA.RU о том, готова ли Россия это сделать, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил, что «такие решения принимают президенты». «Руководствуясь соображениями национальной безопасности», — добавил он.
Но уже после обсуждения, после подписания договора о гарантиях безопасности Лукашенко начал свое заключительное слово. Начал издалека — об угрозах со стороны Польши. «Ситуация очень напряженная. Нас это очень настораживает, — нагнетал он. — Не сочтите это за какую-то наглость, но я хочу публично попросить вас, чтобы новая система вооружений, прежде всего, „Орешник“, были размещены на территории Белоруссии».
Прежде чем дать ответ, Путин напомнил о колоссальных возможностях «Орешника». «Считаю, что размещение таких комплексов, как „Орешник“ на территории Республики Беларусь, возможно. Думаю, это станет возможно во второй половине следующего года, по мере наращивания серийного выпуска таких комплексов и поступления их в войска стратегического назначения», — заявил Путин.
Очевидно, что Лукашенко был очень доволен ответом. «Спасибо, Владимир Владимирович. Меня очень устраивает ответ», — сказал они добавил: мол, если чего-то хочешь добиться от Путина, возьми с него обещание публично.
Союзное государство много лет продвигалось прежде всего как возможность экономической интеграции России и Белоруссии. Но в последние почти три года президенты едва ли не в первую очередь занимаются вопросами безопасности. Начавшаяся в феврале 2022 года военная спецоперация на Украине, последовавшие за этим беспрецедентные западные санкции подтолкнули к этому. Летом 2022 года Путин и Лукашенко договорились о модернизации белорусских военных самолетов, которые теперь способны нести ядерные боеголовки. Тогда же Россия пообещала поставить союзнику ракетные комплексы «Искандер-М». И сделала это — уже в 2023 году.
Иного не было дано. Видя, что стало с братской Украиной и соседними прибалтийскими республиками, Лукашенко важно было усиливать не только экономическую, но и военную (или даже в первую очередь военную) интеграцию с Россией, чтобы не оказаться под влиянием Запада и не повторить судьбу Украины, объяснил URA.RU член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Беспалько.
«Белоруссия помогает России сдерживать Запад. Это не значит, что она является для России некой буферной зоной. Это — союзная территория. Самая главная функция Белоруссии сегодня — это безопасность. Мы уверены, что где-нибудь под Витебском не будут размещены ракеты „Томагавк“, в отличие от тех же прибалтийских стран, Украины или Финляндии. Поэтому фактор безопасности является одним из основных в интеграции», — убежден Беспалько.
По словам политолога Центра цивилизационных стратегий Виталия Волчкова, для России Белоруссия — форпост на Западе. «Это очень важно, чтобы между нами и НАТО было не враждебное государство, как минимум — нейтральное, а лучше всего — дружественное. Ну, а когда в Белоруссии было размещено ядерное оружие, многие вопросы были сняты, — убежден эксперт. — Белоруссия сыграла важную роль в нашей военной спецоперации на начальном этапе. И для России Союзное государство, взаимодействие с Белоруссией открывает дополнительные возможности для маневра, в том числе экономического».
У Лукашенко нет другой альтернативы, кроме как продолжать сближаться с Россией, объяснил URA.RU руководитель Центра геополитических исследований Дмитрий Родионов. «Никаких отношений с Западом у него быть не может, — полагает эксперт. –
С точки зрения геополитики, военной защищенности Белоруссия для России — это, конечно, важная буферная зона. Но в то же время это все-таки экономический партнер. А если говорить с ментальной точки зрения — это часть нашего русского народа. Как говорил Лукашенко, «белорус — это русский со знаком качества». Поэтому относиться исключительно как к буферной зоне, к Белоруссии неправильно».
По мнению замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимира Шаповалова, военно-политические вопросы, оборонные аспекты важны для Союзного государства, причем в равной степени для обоих его участников. «Это — обеспечение суверенитета и неприкосновенности границ. Белоруссия для России — важный союзник, прикрывающий нас на стратегически важном направлении, — отметил политолог. — Поэтому военное сотрудничество интенсивно развивается, в том числе в ядерной составляющей, и это усиливает нашу единую систему безопасности».
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