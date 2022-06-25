Путин предупредил развязывание ядерной войны

Это сигнал президента РФ в преддверии саммита НАТО

25 июня 2022 в 23:12 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин послал сигнал США и НАТО в преддверии саммита военного альянса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ предупредил ядерную войну в Восточной Европе, объясняют политологи URA.RU его встречу с президентом РБ Александром Лукашенко 25 июня. Решение Владимира Путина модернизировать авиацию Белоруссии и поставить ближайшему союзнику ракетные комплексы «Искандер-М» стало сигналом США и НАТО, концентрирующим войска вблизи РФ. Усиливать безопасность Союзного государства российского лидера вынудила блокада Калининграда и расстановка ядерного вооружения США в ЕС, говорят политологи. Официальные переговоры с белорусским коллегой Путин провел в Санкт-Петербурге. Они были приурочены к 30-летию установления дипломатических отношений. Однако президенты готовились к ним в течение двух дней. Но эта часть визита Лукашенко в Россию осталась за кадром — стороны назвали ее неформальной. Белоруссия получит от России ракетные комплексы и модернизированные штурмовики Фото: TATYANA ZENKOVICH, EPA Путин остановился на теме продовольственной безопасности в мире. Он отметил, что на саммите БРИКС многие лидеры говорили о перебоях в поставках продовольствия и удобрений, росте цен. «Россия и Белоруссия являются крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок. У нас 15 процентов мировой торговли и 25 процентов по некоторым видам удобрений. Недовложение удобрений, конечно, снижает виды на урожай на следующий год. Все это очень печально. Мы договорились предпринять все действия для того, чтобы удовлетворять спросы наших клиентов», — заявил Путин. И для России, и для Белоруссии наиболее острой является тема как собственной безопасности, так и в целом безопасности в мире, отметил Путин. «В Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов, в основном это атомные бомбы в шести европейских странах, членах НАТО. Для их возможного применения подготовлено 257 самолетов. Можно ответить зеркально. Но не стоит. Нужно позаботиться о безопасности Союзного государства и других стран ОДКБ», — заметил президент РФ. Путин пообещал Лукашенко помочь усилить Вооруженные силы Белоруссии. «На вооружении белорусской армии находится большая группировка самолетов СУ-25. Их можно дооборудовать (модернизация должна быть проведена на авиационных заводах в России) и начать подготовку летного состава. В течение ближайших нескольких месяцев мы передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», — заявил Путин. В ближайшее время Россия отправит в Белоруссию свои ракетные комплексы Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Свою обеспокоенность тренировочными полетами самолетов США и НАТО в Европе, которые «готовы нести ядерные боеголовки», Лукашенко не скрывал. «Нас это очень напрягает… Шутить нельзя, мы помним 1941 год, когда нас убаюкивали, что все тихо, никто не нападет, а потом оказались не готовы. Мы должны быть готовы ко всему, даже к применению самого серьезного оружия, чтобы защитить наше отечество от Бреста до Владивостока», — подчеркнул Лукашенко. Белорусский лидер признался, что его также «напрягает ситуация, которую проводят Польша и Литва». «Это политика конфронтации. Я не понимаю, зачем им это надо, но ясно, что у них за спиной стоят, подталкивают. Политика отвратительная. Поведение агрессивное. Литва — по их замыслу прекращен транзит в Калининград, изолирован Калининград. Это подобно войне уже. Это недопустимо», — возмутился президент Белоруссии. США формируют театр военных действий в восточной Европе, убежден военный эксперт Владимир Козин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ситуация в восточной Европе действительно тревожная — там усиливается группировка НАТО, подтверждает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин. «США и НАТО готовят здесь театр военных действий. Стягивается группировка, которая может применять различные виды вооружений против Союзного государства. Ближайшая точка — тактическое ядерное вооружение США в Германии, а также — в Бельгии, Нидерландах, Италии и в Турции. Поскольку США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, никто им не помешает разместить новые виды ракет на европейском континенте», — поясняет военный эксперт. Кроме того, по словам Козина, США планируют ввести операционную базу противоракетной обороны в Польше, где смогут использоваться как оборонительные ракеты, так и наступательные — класса «Томагавк». Силы НАТО будут усиливаться против России и Белоруссии и дальше, уверен политолог. «Путин поэтому и принял такое решение. Мы не можем сидеть и ждать милости от натовских противников. В Польше, Германии и Литве ведутся разговоры о передаче Калининградской области кому-то из них или даже о ее разделе. Блокада региона связана с тем, что Литва [НАТО] хотят заблокировать поставку военной техники, вооружения и боеприпасов туда. Но с нашей стороны военная группировка [в анклаве] будет укрепляться», — подчеркнул Владимир Козин. Калининград оказался под прицелом НАТО Фото: Анна Майорова © URA.RU Если со стороны Польши или Литвы начнутся обстрелы Белоруссии, будет нагнетаться обстановка, это повлечет третью мировую, ядерную войну, полагает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Этого сценария, по мнению политолога, стараются избежать. «Белоруссия находится под ядерным зонтиком России. Решение Путина показывает, что Россия и Белоруссия — союзники. Европа очень боится слова „блокада“ в отношении Калининградской области — оно там увязывается со словом „агрессия“. Это будет означать, что против России начали войну — нам запрещают перевозить товары внутри страны. Это все равно, что закрыть перевозки между Москвой и Петербургом. Россия должна чувствовать твердость тыла — Белоруссии. Нам нужна солидарность», — отметил Суздальцев. Новость по теме Военный эксперт предупредил НАТО о применении ядерного оружия РФ На фоне концентрации ядерного вооружения в Европе России важно «укрепить свои рубежи», пояснил URA.RU политолог Дмитрий Нечаев. «Нужно создать баланс сил в Европе, и для этого сейчас благоприятные условия», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент РФ предупредил ядерную войну в Восточной Европе, объясняют политологи URA.RU его встречу с президентом РБ Александром Лукашенко 25 июня. Решение Владимира Путина модернизировать авиацию Белоруссии и поставить ближайшему союзнику ракетные комплексы «Искандер-М» стало сигналом США и НАТО, концентрирующим войска вблизи РФ. Усиливать безопасность Союзного государства российского лидера вынудила блокада Калининграда и расстановка ядерного вооружения США в ЕС, говорят политологи. Официальные переговоры с белорусским коллегой Путин провел в Санкт-Петербурге. Они были приурочены к 30-летию установления дипломатических отношений. Однако президенты готовились к ним в течение двух дней. Но эта часть визита Лукашенко в Россию осталась за кадром — стороны назвали ее неформальной. Путин остановился на теме продовольственной безопасности в мире. Он отметил, что на саммите БРИКС многие лидеры говорили о перебоях в поставках продовольствия и удобрений, росте цен. «Россия и Белоруссия являются крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок. У нас 15 процентов мировой торговли и 25 процентов по некоторым видам удобрений. Недовложение удобрений, конечно, снижает виды на урожай на следующий год. Все это очень печально. Мы договорились предпринять все действия для того, чтобы удовлетворять спросы наших клиентов», — заявил Путин. И для России, и для Белоруссии наиболее острой является тема как собственной безопасности, так и в целом безопасности в мире, отметил Путин. «В Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов, в основном это атомные бомбы в шести европейских странах, членах НАТО. Для их возможного применения подготовлено 257 самолетов. Можно ответить зеркально. Но не стоит. Нужно позаботиться о безопасности Союзного государства и других стран ОДКБ», — заметил президент РФ. Путин пообещал Лукашенко помочь усилить Вооруженные силы Белоруссии. «На вооружении белорусской армии находится большая группировка самолетов СУ-25. Их можно дооборудовать (модернизация должна быть проведена на авиационных заводах в России) и начать подготовку летного состава. В течение ближайших нескольких месяцев мы передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», — заявил Путин. Свою обеспокоенность тренировочными полетами самолетов США и НАТО в Европе, которые «готовы нести ядерные боеголовки», Лукашенко не скрывал. «Нас это очень напрягает… Шутить нельзя, мы помним 1941 год, когда нас убаюкивали, что все тихо, никто не нападет, а потом оказались не готовы. Мы должны быть готовы ко всему, даже к применению самого серьезного оружия, чтобы защитить наше отечество от Бреста до Владивостока», — подчеркнул Лукашенко. Белорусский лидер признался, что его также «напрягает ситуация, которую проводят Польша и Литва». «Это политика конфронтации. Я не понимаю, зачем им это надо, но ясно, что у них за спиной стоят, подталкивают. Политика отвратительная. Поведение агрессивное. Литва — по их замыслу прекращен транзит в Калининград, изолирован Калининград. Это подобно войне уже. Это недопустимо», — возмутился президент Белоруссии. Ситуация в восточной Европе действительно тревожная — там усиливается группировка НАТО, подтверждает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин. «США и НАТО готовят здесь театр военных действий. Стягивается группировка, которая может применять различные виды вооружений против Союзного государства. Ближайшая точка — тактическое ядерное вооружение США в Германии, а также — в Бельгии, Нидерландах, Италии и в Турции. Поскольку США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, никто им не помешает разместить новые виды ракет на европейском континенте», — поясняет военный эксперт. Кроме того, по словам Козина, США планируют ввести операционную базу противоракетной обороны в Польше, где смогут использоваться как оборонительные ракеты, так и наступательные — класса «Томагавк». Силы НАТО будут усиливаться против России и Белоруссии и дальше, уверен политолог. «Путин поэтому и принял такое решение. Мы не можем сидеть и ждать милости от натовских противников. В Польше, Германии и Литве ведутся разговоры о передаче Калининградской области кому-то из них или даже о ее разделе. Блокада региона связана с тем, что Литва [НАТО] хотят заблокировать поставку военной техники, вооружения и боеприпасов туда. Но с нашей стороны военная группировка [в анклаве] будет укрепляться», — подчеркнул Владимир Козин. Если со стороны Польши или Литвы начнутся обстрелы Белоруссии, будет нагнетаться обстановка, это повлечет третью мировую, ядерную войну, полагает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Этого сценария, по мнению политолога, стараются избежать. «Белоруссия находится под ядерным зонтиком России. Решение Путина показывает, что Россия и Белоруссия — союзники. Европа очень боится слова „блокада“ в отношении Калининградской области — оно там увязывается со словом „агрессия“. Это будет означать, что против России начали войну — нам запрещают перевозить товары внутри страны. Это все равно, что закрыть перевозки между Москвой и Петербургом. Россия должна чувствовать твердость тыла — Белоруссии. Нам нужна солидарность», — отметил Суздальцев. На фоне концентрации ядерного вооружения в Европе России важно «укрепить свои рубежи», пояснил URA.RU политолог Дмитрий Нечаев. «Нужно создать баланс сил в Европе, и для этого сейчас благоприятные условия», — резюмировал эксперт.