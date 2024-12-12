Путин раскрыл, как стать знаменитым

Президент Владимир Путин вручением госнаград 12 декабря показал молодежи, что добиться признания в обществе, стать знаменитым возможно. Просто нужно много работать и любить свою страну. В этом с президентом оказались солидарны легендарная композитор Александра Пахмутова, военкор Евгений Поддубный, да и все, кто сегодня получил награды из рук Путина. Своим «рецептом» того, как добиться признания, с URA.RU поделился даже Степашка — любимец нескольких поколений детей.
Вручение государственных наград традиционно состоялось в Екатерининском зале Кремля. Легенды культуры, политики, спорта, журналистики, медицины, рядом с которыми здесь же находились неизвестные всей стране, но от этого не менее заслуженные учителя и врачи, рабочие. Президент Путин собрал их всех вместе в День Конституции, которая, по его словам, «во многом определила судьбу России, самой ее государственности».
Конституция, которая была обновлена в 2020 году «волей миллионов наших людей», обозначила дальнейший путь развития страны. «Наши общие устремления и цели, солидарный ответ на вызовы времени, нашу готовность защищать свои приоритеты, права и свободы, традиции и самобытность: все, во что мы свято верим и за что стоим», — заявил президент.
Он вкратце сказал о каждом. О военном корреспонденте Евгении Поддубном, получившем тяжелейшие ранения после удара украинского дрона в автомобиль, в котором ехал со съемок очередного сюжета в Курской области.
«Ему, настоящему военному корреспонденту, присвоено звание Героя России. Впервые в истории современной отечественной журналистики», — с особенным чувством и даже гордостью сказал Путин.
Слова признательности прозвучали и в адрес Александры Пахмутовой — любимого композитора миллионов людей. «Ваши песни, — сказал Путин, — стали близки, стали родными для разных людей и разных поколений.
Они объединяют нас. Вы сами являетесь мелодией нашей страны и нашего народа».
Отдельно президент отметил простых учителей из российской глубинки, которые воспитали «Героев России — бойцов, добровольцев, и заслужили это высокое звание, защищая Родину в зоне специальной военной операции». «Наша страна живет, работает, постоянно развивается. Ваши достижения на профессиональном, творческом поприще служат этим целям, помогают уже сегодня менять жизнь к лучшему», — сказал Путин.
Ведущий церемонии первой объявил Александру Пахмутову. Она подошла к президенту. Путин вручил ей Золотую Звезду Героя Труда, цветы и хотел было повернуться к фотографам, но Александра Николаевна, лицо которой почти скрывал букет, начала что-то тихонько говорить. Президент слушал, улыбался, а потом поцеловал руки Пахмутовой. По завершению церемонии Александра Николаевна рассказала журналистам, что «ничего не успела сказать» президенту. «Я всегда слежу за тем, что он делает, и очень рада, что это человек, который любит страну и всех нас», — поделилась композитор.
Военкор Поддубный, на груди которого засверкала сегодня Золотая Звезда, в своем ответном слове говорил про время «массового героизма и ежедневного примера массового личного мужества». «В России служение своему Отечеству воспринимается как огромное счастье», — сказал он.
Звезду Героя труда сегодня получил и бессменный лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, который считает «служение любимой Родине и трудовому народу — высшей честью». Его коллега по Госдуме, лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, удостоенный Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, в какой-то момент, уже после получения награды, вдруг встал со своего места — решил выступить с ответным словом.
Но от волнения встал за президентскую трибуну, а не за ту, что была предназначена для награжденных. Микрофон ловил не только слова Васильева, но и звон многочисленных наград на груди ветерана МВД. Одной из самых тяжелых страниц биографии Васильева стало освобождение заложников в театральном центре на Дубровке, обычных людей, которые тогда просто пришли посмотреть мюзикл «Норд-Ост».
Композитор Игорь Крутой и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов награждены Орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени. Для Крутого награда — «символ культурной миссии», для Михайлова — «награда всему российскому спорту». Легендарный хоккеист пожелал Путину здоровья и попросил помнить, что это — «здоровье всей великой России».
Церемония подходила к концу, как вдруг в Екатерининском зале Кремля раздался голос Степашки — героя детской программы «Спокойной ночи, малыши!»: «Спокойной ночи, девочки и мальчики! Держите ушки на макушке». Эти знакомые всем с детства слова произнесла актриса Наталья Голубенцева, голосом которой и говорит любимый герой с начала 1970-х годов. Сегодня Наталья Александровна получила свой знак — «Народный артист России».
После награждения Путин сказал уже не то, что написали референты, а то, что шло от души. «Для меня большая честь награждать всех вас, тех, кто на протяжении десятилетий был символом нашей страны и делал то, чем все мы наслаждались и гордились.
Моя семья была далека от спорта (кроме меня, конечно). Член сборной команды СССР по хоккею Борис Михайлов был кумиром моей мамы. Я вспоминаю об этом, и для меня большая честь награждать таких людей в Кремле, — поделился Путин. — Наша страна имеет бронежилет. Это характер, мужество, героизм и сплоченность народа Российской Федерации».
Награжденные, с которыми пообщался «кремлевский» журналист URA.RU, поделились своим опытом успеха и объяснили, как добиться признания в своем Отечестве. Оказалось, что многие дети, молодежь, кто мечтает быть блогерами, чтобы быстро стать богатыми и знаменитыми, ошибаются. Александра Пахмутова с высоты своего невероятного жизненного опыта сказала, что в первую очередь — надо учиться. «На хорошие оценки учиться. И работать. И жить честно. Вот и все», — улыбнулась Александра Николаевна.
Степашка, точнее, Наталья Голубенцева сказала URA.RU, что не каждый даже хорошим блогером способен стать, как и не каждый может в футбол профессионально играть. «В любой профессии нужен талант, чтобы добиться успеха, — считает Голубенцева. — Без этого никак в любой профессии — будь ты блогером, механизатором, инженером, артистом — хоть кем».
По словам военкора Евгения Поддубного, блогерство действительно многим молодым людям кажется самым простым способом для самореализации. «На самом деле простых способов не бывает.
И искать их — значит, похоронить собственные таланты, бояться сложностей в любой профессии. Блогер — это все равно огромный труд, хотя со стороны кажется, что нет. Но мне все-таки кажется, что больше пользы в других профессиях — в науке, в медицине, в военном деле, в журналистике. А уж после реализации в профессии, ради фана можно заниматься чем угодно», — сказал Поддубный.
Чтобы добиться признания в обществе, стать знаменитым, надо «что-то уметь делать», поделился с URA.RU глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. «Даже блогер должен уметь делать что-то такое, что не умеют другие. А не просто показывать себя в разных ситуациях, шокировать тем, что ты зацепер. И хотелось бы, чтобы наши дети и внуки мечтали о том, чтобы удивить тем, чего не умеют другие. А для этого учиться надо», — убежден Шохин.
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