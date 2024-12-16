Перезагрузка первичек, борьба с «бумагой» и внимание к героям СВО

Прошедший 22-й съезд «Единой России» завершил кадровую рокировку с участием экс-полпреда президента в УрФО Владимира Якушева: теперь он полноценный секретарь партийного Генсовета. Да еще и получивший карт-бланш на структурные изменения в ЕР. Агентство вместе с инсайдерами из «Единой России» и политологами оценило, как Владимир Якушев преодолел свою контрольную точку — съезд партии, и какие вызовы теперь стоят перед ним.
Назначение полпреда президента Владимира Якушева на партийную должность 15 июня выглядело, как сенсация. А сейчас, ретроспективно оценивая произошедшее, можно понять логику его появления в ЦИК «Единой России». Очевидно, что уже тогда — сразу после президентских выборов и формирования нового федерального правительства — руководство страны поставило новой целью за партией власти сохранить конституционное большинство в Госдуме после 2026 года.
Сейчас ясно, что с этим связано активное вовлечение в партийную жизнь первичных отделений партии, ветеранов СВО, её сторонников и молодежи. Но 15 июня этот контекст не был виден. А Якушев лишь формально обозначил, что будет работать над оперативными задачами партии. В триаду он включил реализацию «Народной программы» к выборам 2026-го, формирование списка кандидатов в Госдуму на 2026 год и укрепление связи с первичными отделениями.
«Новая элита» в партии
Одновременно в работу было взято поручение президента Владимира Путина вовлекать в государственное управление героев, прошедших СВО. В партии им оказывают поддержку на выборах во все органы власти. Так, в 2024 году мандаты от партии получили 312 участников СВО.
Курс на формирование новой элиты подтвердился и на съезде ЕР, когда часть мест в Высшем совете партии была отдана участникам спецоперации: Героям России Владиславу Головину, Андрею Митяшину, Артуру Орлову, Магомеду Даудову, Юрию Абаеву, Андраннику Гаспаряну, Дмитрию Саблину, Рустаму Сайфуллину, кавалеру трех орденов Мужества Александру Тихонову. Они заняли позиции, которые раньше были за экс-губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, главврачом медико-хирургического центра Омской области Вадимом Бережным, депутатом Горно-Алтайского горсовета депутатов Романом Гордеевым, первый зампредседателя заксобрания Краснодарского края Николаем Гриценко, президентом «Опоры России» Александром Калининым, членом комиссии ЕР по этике Галиной Кареловой, замруководителя фракции в Госдуме Сергеем Морозовым, председателем комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко и первым вице-президентом «Норильский Никель» Николаем Уткиным.
Участники СВО вошли и в Генсовет. Среди них — председатель гордумы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Пензенской области Олег Фунтиков, участник программы «Время героев» и замначальника соцразвития «РЖД» Владимир Сайбель, начальник разведывательного расчета бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» Андрей Шакулов, военнослужащий войсковой части, командир отделения Игорь Воробьёв. Членом Генсовета также стал военный корреспондент, первый журналист — Герой России Евгений Поддубный. При этом орган покинул губернатор республики Алтай Андрей Турчак, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и другие.
Реформа с земли
Партийными первичками Владимир Якушев занялся сразу после назначения врио, и летом собрал Совет первичных отделений из 89 секретарей отделений. На встрече он обозначил задачу для всей партии — первички должны не просто быть, они должны формировать повестку партии. «Фактически речь идет о полной перезагрузке этого партийного образования и достаточно серьезного обновления в лицах», — отмечает источник в партии.
По словам экспертов и политологов, Якушев подступился к тому, что до него старались особо не трогать, ведь объем проблем и работы колоссален, а эффект не быстрый. Но по словам сотрудников центрального исполкома партии, до старта кампании в Госдуму 2026 года процесс будет полностью завершен, а значит в большой электоральный цикл партий войдет обновленной.
Этот акцент в партийной работе получил одобрение президента. На съезде Владимир Путин сказал: «ЕР не просто может, но и обязана выстраивать всю свою деятельность в диалоге с людьми, опираться на всех наших сторонников, „Молодую гвардию“, тесно работать с партнерами из „Народного фронта“, со всеми общественными институтами. Нужно подумать о том, как более эффективно задействовать широкую сеть первичных отделений партии Постоянная, налаженная обратная связь — это зона ответственности».
Оптимизация работы Генсовета
На старте работы Якушева обошлось без резких кадровых перестановок. В отставку ушли лишь близкие к его предшественнику Андрею Турчаку люди. На смену им пришли соратники Якушева, работавшие с ним еще в полпредстве УрФО. Однако на съезде реализовали и изменения в руководстве Генсовета, которые новый секретарь, очевидно, подготовил, опираясь на полгода работы в статусе врио. Из 35 членов президиума остались лишь 14. А из шести заместителей секретаря Генсовета только один — руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев.
Сам Якушев объяснил решение желанием оптимизировать партийный управленческий орган, сделать принятие решений более оперативными. «Движемся системно, пошагово. У каждого, кто вошел в состав президиума, понятный функционал — он связан с их основной деятельностью. Сокращение состава даст возможность чаще встречаться очно и проговаривать рабочие моменты с каждым лично, решать их намного более оперативно», — сказал секретарь Генсовета.
«Идет понижение прежних игроков и переформатирование структуры Генсовета. На данный момент эти люди Якушеву в Генсовете не нужны. У него есть и другие инструменты для эффективной работы: департаменты, отделы и прочие органы. Якушев выстраивает новую партию, не с помощью хайпа, а с помощью структурной бюрократической работы. Но не факт, что новые заместители секретаря не появятся в будущем», — комментирует произошедшие изменения президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
Он добавил, что резкое сокращение штата может привести к аппаратным интригам в руководстве ЕР, которые будут усиливаться по мере приближения выборов в Госдуму: «Это приведет к внутренней борьбе, потому что прежним игрокам надо выживать внутри системы „Единой России“. Она будет обострена тем, что на отрезке до 2026 года будет важно, кто его будет обеспечивать: кто будет формировать пул кандидатов, депутатов, продвигать своих людей и так далее. Все это сложный этап подготовки к выборам, когда многое в жизни элит поменяется. ЕР в этом смысле выступает площадкой для внутренней борьбы»
Реформа документооборота
Однако, внутри основных рабочих институций партии с интригам будет сложно: за полгода Якушев уже перестроил их под свой фирменный стиль. Его авторский управленский почерк вот уже пару десятилетий остается неизменным. Это подтверждает работа губернатором, федеральным министром, полпредом и теперь секретарем Генсовета партии. Категоричное «нет» громким публичным историям, категоричное «да» внутренним системным изменениям, которые приводят к конкретным долгоиграющим результатам.
Якушев, как политик, остается верен стратегии системной работы, будь то финансовая стабильность региона, решение проблемы «долгостроев» на уровне страны и вывод всех субъектов полпредства в стабильный макроэкономический рост.
Что касается стратегий обновления аппарата и усиления команды новыми персоналиями, то и людей в команду он приводит под задачу с ожиданием результата в конкретные сроки. Якушев уже кратно снизил бюрократическую нагрузку и документооборот. Однопартийцы это оценили.
«Почти на каждом совещании он говорит, что бумаг должно быть меньше. И отчетность, действительно, снизилась. Это почувствовали как в Москве, так и в регионах. Раньше бюрократическая работа занимала чуть ли не половину времени сотрудников исполнительных комитетов», — делится на условиях анонимности источник агентства, близкий к центральному штабу партии.
Работоспособность и эффективность
Еще одной отличительной особенностью Якушева называют глубокое погружение в сутевые вопросы и задачи партии. За полгода в должности он встретился с представителями «первичек» уже в нескольких регионах: в Челябинской, Курганской, Волгоградской и Тамбовской областях, а также в республике Башкортостан и ДНР. Этот принцип Якушев транслирует и партийному истеблишменту. Секретарь Генсовета партии постоянно подчеркивает, что необходимо уделять больше внимания первичным и региональным отделениями партии.
Для Якушева важно, чтобы у каждого партийца было чёткое понимание — он не винтик в большой партийной машине. За счет этого в «Единой России» напрямую — от первичного отделения — знают о проблемах «на земле» и решают их.
Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) и экс-глава президентского управления по внутренней политике Константин Костин в беседе с URA.RU тоже особо отметил личные качества Якушева. «Новый генсек подтвердил свой имидж государственника, человека команды Путина, для которого интересы страны и людей всегда на первом месте. Кроме того, выделяется его работоспособность, кропотливость и эффективность. Это выражается в умении точно определять главные системообразующие темы для включения в свой план и сосредотачиваться на них», — подчеркнул он.
Без приставки «врио»
На съезде 14 декабря Якушев стал полноправным секретарем и избавился от приставки «врио». Теперь, по мнению Константина Костина, он и партия начнут активную подготовку к выборам в Госдуму 2026 года.
«После съезда и Якушев, как уже утвержденный в должности руководитель, и партия в целом, думаю, войдут в фазу подготовки к выборам. Это будет совмещаться с продолжением, а по некоторым направлениям и интенсификацией работы в треке СВО.В первую очередь, это будет означать поддержку участников спецоперации и членов их семей. С другой стороны, общество ждет полного и всеобъемлющего исполнения пунктов „Народной программы“, и времени для этого остается все меньше. Также нужно дать ответ на запрос об изменении коммуникационной модели — больше разговаривать, объяснять, слушать, отчитываться об исполнении обещаний, анализировать динамику запросов, чтобы быть в тренде, а значит и быть конкурентным. Для повышения эффективности политической работы вся команда партии должна перенастроиться, оптимизироваться, стать современнее. Возможно, это произойдёт на основе платформенных решений и в партстроительстве, и в электоральной работе», — резюмировал эксперт.
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