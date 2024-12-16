Путин готовит армию к жизни после СВО

Президент Владимир Путин готовит армию к периоду, когда все цели спецоперации будут достигнуты. На расширенном заседании коллегии Минобороны 16 декабря глава государства заявил о переломе в конфликте на Украине. Как объяснили эксперты URA.RU, российские военные в ближайшие месяцы намерены очистить от ВСУ новые регионы и остановиться на их границах, а ядерное оружие и «Орешник» убедят Запад прекратить накачку Киева оружием, иначе Россия пойдет дальше.
Президент начал рабочую неделю в насыщенном режиме, оно и понятно — до прямой линии Путина, совмещенной с пресс-конференцией (пройдет в четверг, 19 декабря), остается несколько дней — и за это время нужно успеть решить все вопросы, чтобы подготовиться к традиционному большому разговору с россиянами. 16 декабря Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны обсудил с офицерами итоги работы в 2024 году и обозначил восемь первостепенных задач.
«Уходящий год стал знаковым в достижении целей СВО», — отметил глава государства. С прошлой встречи освободили 189 населенных пунктов, добавил президент. «Наш долг — всегда помнить боевых товарищей, которые погибли, защищая Родину и наш народ, окружить постоянной заботой их семьи, их детей», — заявил Путин. Участники коллегии почтили павших товарищей минутой молчания.
Далее разговор пошел о напряженной международной ситуации. Действующая администрация США и страны Запада навязывают миру свои «правила», пытаются сохранить глобальное доминирование, продолжил глава государства. А против неугодных, включая Россию, ведут политику сдерживания и гибридные войны, добавил Путин.
«В стремлении ослабить нашу страну, нанести нам стратегическое поражение США накачивают фактически нелегитимный правящий режим в Киеве оружием и деньгами, отправляют наемников и военных советников и тем самым поощряют дальнейшую эскалацию конфликта. Одновременно под предлогом мифической российской угрозы… Пугают свое население тем, что мы собираемся на кого-то нападать», — возмутился глава государства.
Учитывая рост геополитической напряженности, Россия вынуждена принимать дополнительные меры безопасности, отметил Путин. По его словам, надо сосредоточиться на решении приоритетных задач: развитие ядерных сил и других средств сдерживания, включая «Орешник»; своевременное обнаружение старта американских ракет средней дальности и их перехват; активное внедрение опыта СВО в подготовку войск; развитие оружия и техники, тактики их использования; создание единого информационного контура, объединяющего средства разведки и поражения; наращивание сборки роботов и беспилотников; расширение военного сотрудничества с союзниками и партнерами. Отдельно президент сказал о социальных гарантиях военнослужащих.
После вступительного слова Путина с докладом выступил министр обороны Андрей Белоусов. Как отметили собеседники URA.RU, заявления президента и главы Минобороны связаны друг с другом. По их мнению, Путин обозначал направления развития, а Белоусов рассказал, что конкретно будет делаться по каждому из них.
Во второй части выступления президент детально сосредоточился на конфликте на Украине. Путин заявил о «переломе на линии боевого столкновения» и переходу стратегической инициативы к российским военным. Он подчеркнул, что Россия воюет именно с неонацистским режимом, а не с украинским народом.
Президент акцентировал внимание, что Россия тратит на укрепление безопасности 6,3% ВВП и эти деньги «нужно очень рационально использовать». Путин добавил, что «повышать до бесконечности эти расходы мы не можем», ведь для страны важны все составляющие: экономика, наука, образование, здравоохранение и т.д.
«Говорю это для того, чтобы мы все понимали: государство, народ российский все, что может, отдает Вооруженным Силам для выполнения задач, которые перед вами, перед нами стоят. А наша задача — обеспечить безопасность российского народа, обеспечить безопасность наших людей и будущее России. Очень надеюсь, что тот темп, который был набран в последние месяцы на линии боевого соприкосновения, будет сохранен», — резюмировал Путин.
Президент заранее поставил Запад перед выбором, который возникнет после выполнения целей СВО: либо вы прекращаете накачивать Украину оружием, либо мы продолжаем освобождение не только ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, но и других регионов, считает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Перелом уже происходит на поле боя. Нам нужно выполнить основной этап СВО — освобождение новых регионов от киевского режима. В ближайшие месяцы эта задача должна быть решена.
А дальше будет диалог с оппонентами в геополитической плоскости о том, придется ли России идти дальше или же кураторы Киева осознают бессмысленность этой бойни, куда они гонят украинских солдат, примут наши требования и сядут за стол переговоров», — пояснил военный эксперт.
По его мнению, модернизация российского ядерного оружия и комплексы «Орешник» должны убедить Запад в бессмысленности эскалации. «Мы наблюдаем Карибский кризис 2.0. Обновление наших ядерных сил до 95% — это самый высокий уровень модернизации ядерных сил на планете. У американцев еле приближается сейчас к 48%», — сказал собеседник URA.RU. С другой стороны, новейшее оружие должно защитить Россию и новые регионы от возможной агрессии в будущем, добавил эксперт. По его словам, это позволит сосредоточиться на выполнении восьми задач для армии, обозначенных Путиным, и заняться приоритетами в экономике, социальной сфере.
Но НАТО не способна напрямую воевать с Россией, полагает замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. По его мнению, альянс «показал свою недееспособность» на Украине, а информация в западных СМИ о его «сплоченности» сильно преувеличена. При этом, слова Белоусова о возможном конфликте с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие объяснимы — Минобороны готовится к столкновению с любым потенциальным противником.
Военное руководство страны просчитывает все варианты, согласен гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Президент же выступал не в штабе в Ростове, а на коллегии Минобороны. Оборона России не ограничивается Украиной, она гораздо шире, есть ведь и другие военные угрозы, связанные, например, с возобновлением американских разработок ракет средней дальности или с ростом террористической угрозы на Кавказе после сирийского переворота. Обозначенные Путиным восемь задач касаются всего, не только Украины», — резюмировал политолог.
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