Прямая линия с президентом пройдет 19 декабря: как это будет

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 19 декабря (четверг), сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, мероприятие пройдет в объединенном формате с ежегодной большой пресс-конференцией в течение одного дня. Прием вопросов начнется в ночь на 8 декабря. Что известно о формате прямой линии, сборе вопросов и участниках — в материале URA.RU.
Когда начнется сбор вопросов для прямой линии
Сбор вопросов начнется 8 декабря в 00:00 по московскому времени, отметил Песков. Оставить свое сообщение можно, позвонив по номеру 8-800-240-40. Телефонный звонок на территории России бесплатный.
Также есть возможность написать на сайт программы «Итоги года с Владимиром Путиным» или в соответствующее сообщество в социальной сети «Вконтакте». С целью сбора вопросов Кремль планирует привлечь и бойцов, вернувшихся из зоны проведения СВО.
Кто приглашен на прямую линию
На пресс-конференции будут присутствовать аккредитованные журналисты федеральных, региональных и международных СМИ, а также иностранные представители прессы, заявил Песков. Несколько представителей масс-медиа прилетят в Москву специально для участия в прямой линии.
Использование искусственного интеллекта для прямой линии
В Кремле сообщили, что при подготовке к прямой линии использовался искусственный интеллект. Именно ИИ помогает эффективно обрабатывать поступающие вопросы. Особую благодарность Песков выразил команде организаторов и специалистам Сбербанка, чьи усилия сыграли ключевую роль в этом процессе. Сбербанк использовал ИИ для анализа вопросов от населения, благодаря чему к началу пресс-конференции президент будет информирован по всем актуальным темам.
Песков напомнил, что общее количество вопросов, поступивших за год, достигло нескольких миллионов. По его словам, благодаря современным технологиям удалось тщательно изучить все проблемы в каждом населенном пункте России.
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