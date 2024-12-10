Путин назвал главную цель «Орешника»

Президент Владимир Путин показал, что главная цель «Орешника» — не изменение миропорядка и не военные объекты на Украине или Западе, а защита интересов россиян. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека глава государства заявил, что нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а новейший ракетный комплекс. Как объяснили эксперты URA.RU, современное отечественное оружие поможет осуществить все те важные предложения членов СПЧ, прозвучавшие на встрече с российским лидером.
Президент в начале ежегодного заседания поздравил тех, кто «всегда на стороне правды», с Международным днем прав человека. «В русском языке есть прекрасное слово — заступничество. Оно в полной мере относится и к вашей деятельности», — отметил Путин.
Встречи с членами СПЧ традиционно проходят в неспешном, вдумчивом, содержательном формате. Сегодняшняя не стала исключением и продолжалась более двух часов. Президент выслушал предложения и доклады о миграционной политике, системе правозащиты в России, о проблемах уголовно-исполнительной системы, организации системы оказания медицинской помощи людям без определенного места жительства и других не менее важных темах.
Первым выступил глава СПЧ Валерий Фадеев, темой его доклада стало образование. Председатель Совета предложил ввести в школах систему, которая оценивала бы знания по всему спектру изучаемых предметов, чтобы дети не занимались только подготовкой к ЕГЭ по своим направлениям. «Молодежь хорошая. Просто она не изучает надлежащим образом ни географию, ни литературу», — сказал он.
«В известные периоды истории, когда наш народ сражался за свою независимость, за будущее страны, наш противник говорил, что Советский Союз выигрывает на полях сражений благодаря учителям, благодаря нашим, тогда советским, учителям. Это правильно», — поддержал предложение Путин.
Большое внимание собравшиеся уделили предложениям, связанным со спецоперацией (улучшение механизмов поиска пропавших без вести в зоне СВО, создание более комфортных условий в пунктах временного размещения, работа с беженцами, решение бытовых проблем семей бойцов). Член СПЧ Марина Ахмедова рассказала о доблести врачей, волонтеров и обычных людей в приграничных регионах и в зоне спецоперации. «Когда вы противостоите агрессивным странам или ужесточаете ядерную доктрину, конечно, немного страшно, но мы тоже в этом не пассивные наблюдатели. Мы поддерживаем вас, мы рядом, мы вокруг. Победа — это наше глубинное желание», — обратилась она к президенту.
Глава государства в ответ поправил, что «нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а „Орешник“». Президент отметил, что Россия при этом ведет себя весьма сдержанно в сложной геополитической ситуации, но там, где нужно, проявляет необходимую волю. В заключительном слове глава государства вновь вернулся к этой теме.
«Одна из выступавших коллег сказала о том, что целью всей нашей работы сегодня является укрепление, восстановление нового миропорядка. Это очень важно, но цель не в этом. Цель в укреплении самой России. Цель в том, чтобы защитить ее, защитить ее будущее. И эта работа проводится по целому ряду направлений», — подчеркнул Путин.
Президент, упомянув в своем выступлении «Орешник», показал, что выполнение всех озвученных членами СПЧ социальных предложений невозможно без обеспечения безопасности страны, считает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Подчеркну, президент не говорит о том, как мы будем менять миропорядок, он говорит о том, как защитить наши интересы на смене эпох. Это очень важно. Система вооружений и все, что касается безопасности — это база для того, чтобы нам отстоять свои интересы, не остаться на обочине, не быть объектами чьих-то устремлений», — пояснил собеседник URA.RU.
По его мнению, одной из главных тем заседания стало образование и оно тоже связано с безопасностью. Президент не случайно сказал, что советские воины побеждали благодаря учителям, ведь от обучения в школе зависит будущее нашей страны, это касается всех нас, вне зависимости от наличия детей, отметил политолог.
«Проблематика безопасности она и в учительстве, и в образовании, и в просвещении сидит, президент хорошо это понимает. Это не только вопрос ВПК и происходящего на линии соприкосновения, важно, чтобы все в целом было увязано в единую систему», — добавил Кузнецов.
Путин взял курс на «абсолютный суверенитет России во всех сферах» в 2018 году, показав видео с возможностями отечественных гиперзвуковых ракет, отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его мнению, это помогло «относительно безболезненно» справиться с давлением Запада в первые месяцы СВО. Недавнее испытание «Орешника» в боевых условиях показало, что Россия действительно готова защищать свои интересы современными средствами. «Это не какие-то там мультики, это не какие-то там слова, это реальность, реальное оружие, которого нет ни у кого», — заявил собеседник URA.RU.
Новейшие военные разработки позволяют России вести свою политику, а не подстраиваться под западный мир, добавила политолог Наталия Елисеева. «Что касается „Орешника“ и будущего, президент много раз говорил, что вопрос не в миропорядке, не в его изменении, хотя и мироустройство, и роль России меняются. Так просто получается и СВО этому способствует. Потому что если раньше Россию задвигали куда-то на задний план, то теперь с нами считаются, с нами пытаются договариваться», — резюмировала Елисеева.
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