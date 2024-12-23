Фурам перекроют доступ в крупные города России

Фурам перекроют доступ в крупные города. Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании 23 декабря сообщил о выделении дополнительных 46 млрд рублей на строительство дорожных объездов крупных населенных пунктов и на ремонт покрытия дорог. Как объяснили эксперты URA.RU, так власти создают благоприятную среду для развития агломераций.
Мишустин во вступительном слове отметил, что дорожный комплекс оказывает серьезное влияние на инвестиционную активность в туристической, строительной и торговой отраслях. «А от качества трасс и сопутствующей инфраструктуры еще и напрямую зависит безопасность людей», — подчеркнул премьер.
Вчера при участии президента России Владимира Путина были открыты два обхода городов в рамках продления дороги М-12 до Екатеринбурга, а сегодня введены в строй обходы Волгограда и Канска, продление участка у Гудермеса, мост через реку Суру и дорога «Скандинавия», напомнил председатель правительства. Он сообщил также о расширении пятилетнего плана дорожной деятельности.
«В него включены создание и реконструкция ряда новых инфраструктурных объектов. Это обход Мариуполя, мост через реку Туманную и государственную границу с Корейской Народно-Демократической Республикой, а также ремонт участков дорог в Донецкой и Луганской народных республиках», — резюмировал Мишустин.
Объездные дороги снизят количество пробок в городах, которые образуются из-за большегрузов, объяснила доцент Финансового университета при правительстве России Оксана Ерохина. «Это ускорит доставку товаров, расширит возможности предпринимателей и поднимет экономику регионов, где их строят. Пока там ощущается нехватка инфраструктуры, поэтому власти занимаются вопросом усиленно», — добавила она.
Стремление правительства ускорить строительство обходных дорог объясняется их желанием превратить города в места качественного проживания людей, сказал директор Института транспортного планирования, доктор технических наук Михаил Якимов. «Объездные трассы выводят транзитный транспорт из населенных пунктов, улучшают экологию и снижают шум», — напомнил эксперт.
Объездные магистрали, кроме прочего, дают задел для развития агломераций, как это произошло после строительства МКАДа в Москве, отметил профессор. «Модернизация инфраструктуры помогает вывести предприятия из городов к объездным дорогам, где заводы легче обеспечить ресурсами. На их прежнем месте обычно строятся дома, школы и садики», — рассказал Якимов.
Одна из главных целей прокладывания объездных дорог, — повышение безопасности жителей за счет снижения потока фур, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин. «Это удобно и для водителей — средняя скорость их движения вырастет», — резюмировал депутат.
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