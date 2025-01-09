Несколько челябинских районов будут обезглавлены в 2025 году

В большинстве муниципалитетов региона предстоят выборы глав

09 января 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

В 23 районах, преобразованных в округа, предстоят выборы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области реализуется масштабная муниципальная реформа. Муниципальными округами в наступившем году станут 23 района. Во всех из них предстоят перевыборы главы. О том, какие главы усидят в своем кабинете, а кто будет вынужден покинуть привычное кресло — в материале URA.RU. Выборы не будут зависеть от срока окончания полномочий глав. Даже в тех муниципалитетах, где глав избрали в 2023 и 2024 годах, предстоит процедура голосования. Это связано со сменой статуса районов. По информации URA.RU, большинство глав районов имеют все шансы в будущем стать главами муниципальных округов. Разумеется, в очень значительной мере это зависит от того, как результаты их работы оценивают в резиденции губернатора. По данным агентства, хорошие шансы на переизбрание у глав Агаповского и Аргаяшского районов Артема Яхимовича и Игоря Ишимова. Также на хорошем счету главы Варненского и Верхнеуральского районов Константин Моисеев и Сергей Айбулатов. Неплохие позиции также у главы Еманжелинского района Евгения Светлова и руководителя Карталинского района Анатолия Вдовина. По данным источника URA.RU, вполне могут рассчитывать на переизбрание глава Каслинского района Игорь Колышев, глава Кизильского района Александр Селезнев и руководитель Красноармейского района Сергей Сергеев. Также вполне устойчивые позиции сохраняют глава Кунашакского района Рамиль Вакилов, глава Кусинского района Юрий Лысяков и глава Нагайбакского района Егор Тимофеев. Также главами округов с высокой долей вероятности станут глава Сосновского района Евгений Ваганов, глава Троицкого района Тимур Мухамедьяров и глава Увельского района Сергей Рослов. Кроме них, в списке «хорошистов» главы Уйского и Чебаркульского районов Вениамин Владельщиков и Владимир Пупырев. Далеко не все так однозначно для глав Ашинского и Брединского районов Вадима Сергеева и Николая Плохих. Также есть вопросы к главе Еткульского района Юрию Кузьменкову. Глава Октябрьского района Михаил Молчан — слишком возрастной для переизбрания еще на одну пятилетку. Высокий антирейтинг у главы Чесменского района Татьяны Жморщук. И почти наверняка не будет переизбран глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович, если не уйдет еще до выборов, на чем настаивают жители. И дело не только в позиции резиденции или в уголовном деле против Шимановича. За годы своей работы он сумел настроить против себя местных депутатов, которые уже выставляли ему «неуд» за работу. Как показывает практика выборов в районах, уже ставших округами, значительная часть депутатов после преобразования сохраняет мандаты. И вряд ли в этом случае Катав-Ивановские депутаты окажут доверие Шимановичу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области реализуется масштабная муниципальная реформа. Муниципальными округами в наступившем году станут 23 района. Во всех из них предстоят перевыборы главы. О том, какие главы усидят в своем кабинете, а кто будет вынужден покинуть привычное кресло — в материале URA.RU. Выборы не будут зависеть от срока окончания полномочий глав. Даже в тех муниципалитетах, где глав избрали в 2023 и 2024 годах, предстоит процедура голосования. Это связано со сменой статуса районов. По информации URA.RU, большинство глав районов имеют все шансы в будущем стать главами муниципальных округов. Разумеется, в очень значительной мере это зависит от того, как результаты их работы оценивают в резиденции губернатора. По данным агентства, хорошие шансы на переизбрание у глав Агаповского и Аргаяшского районов Артема Яхимовича и Игоря Ишимова. Также на хорошем счету главы Варненского и Верхнеуральского районов Константин Моисеев и Сергей Айбулатов. Неплохие позиции также у главы Еманжелинского района Евгения Светлова и руководителя Карталинского района Анатолия Вдовина. По данным источника URA.RU, вполне могут рассчитывать на переизбрание глава Каслинского района Игорь Колышев, глава Кизильского района Александр Селезнев и руководитель Красноармейского района Сергей Сергеев. Также вполне устойчивые позиции сохраняют глава Кунашакского района Рамиль Вакилов, глава Кусинского района Юрий Лысяков и глава Нагайбакского района Егор Тимофеев. Также главами округов с высокой долей вероятности станут глава Сосновского района Евгений Ваганов, глава Троицкого района Тимур Мухамедьяров и глава Увельского района Сергей Рослов. Кроме них, в списке «хорошистов» главы Уйского и Чебаркульского районов Вениамин Владельщиков и Владимир Пупырев. Далеко не все так однозначно для глав Ашинского и Брединского районов Вадима Сергеева и Николая Плохих. Также есть вопросы к главе Еткульского района Юрию Кузьменкову. Глава Октябрьского района Михаил Молчан — слишком возрастной для переизбрания еще на одну пятилетку. Высокий антирейтинг у главы Чесменского района Татьяны Жморщук. И почти наверняка не будет переизбран глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович, если не уйдет еще до выборов, на чем настаивают жители. И дело не только в позиции резиденции или в уголовном деле против Шимановича. За годы своей работы он сумел настроить против себя местных депутатов, которые уже выставляли ему «неуд» за работу. Как показывает практика выборов в районах, уже ставших округами, значительная часть депутатов после преобразования сохраняет мандаты. И вряд ли в этом случае Катав-Ивановские депутаты окажут доверие Шимановичу.