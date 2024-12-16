Жители Катав-Ивановского района потребовали отставки главы Шимановича

Николай Шиманович получил неуд по итогам года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Катав-Ивановского района на встрече с первым вице-губернатором Челябинской области Станиславом Мошаровым попросили отправить в отставку главу муниципалитета Николая Шимановича. Об этом URA.RU сообщили участники встречи.

«Мошарову стали рассказывать о проблемах района. Потом кто-то крикнул «В отставку Шимановича!» и все начали кричать «Отставка! Отставка!» — рассказали участники встречи. Сам Мошаров итоги встречи не комментирует.

В Катав-Ивановск сегодня, 16 декабря, по поручению губернатора региона Алексея Текслера экстренно выехала министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская. Она посетила больницу, на затянувшийся ремонт которой пожаловались местные жители в ходе прямой линии с губернатором. Шимановича во время визита министра в городе не было. Также он не был на встрече с Мошаровым. По данным URA.RU, он находится в Челябинске на лечении, при этом ни с кем из областных властей на связь не выходит. URA.RU удалось дозвониться до него.

«Я видел накануне Мошарова. Он знает, где я нахожусь», — прокомментировал ситуацию Шиманович.

Шимановичу поставили неуд по итогам 2024 года. Кроме того, сам он обвиняется в мошенничестве, суд по его уголовному делу проходит в Златоусте.