Магазины в России наполнят товарами из Ирана

Власти России нашли способ наполнить магазины импортом из Азии. Вице-премьеры РФ Виталий Савельев и Алексей Оверчук во время рабочего визита в Иран договорились достроить железнодорожный участок международного транспортного коридора «Север-Юг». Как объяснили эксперты URA.RU, это железнодорожный путь увеличит поток импорта в нашу страну с юга.
Завершение строительства международного маршрута стало ключевой темой встреч российской делегации и президента Ирана Масудом Пезешкианом. «Иран является стратегическим партнером России. Правительство РФ заинтересовано в укреплении дружественных и партнерских отношений и считает важным ускорить реализацию соглашения по проекту строительства железнодорожного участка Решт — Астара в Иране для развития перевозок по транспортному коридору „Север — Юг“. Целью поездки было обсуждение статуса этого проекта и актуальных административных и правовых вопросов, решение которых придаст ему ускорение», — цитирует Виталия Савельева пресс-служба правительства РФ.
Россия продемонстрировала свою заинтересованность в достройке этого участка, как по политическим, так и по экономическим соображениям, несмотря на большой перечень проблем с прокладкой путей, рассказывает научный руководитель Института экономики транспорта и исследований транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. «Там были транспортные проблемы, платежные и административные, — поясняет эксперт. — Платежные решает кредитное финансирование строительства на 85% общей стоимости участка Решт — Астара. Сложности валютных взаиморасчетов между странами тоже обсуждались на встрече. Административные вопросы в части выкупа земельных участков под строительство железнодорожных путей в результате последних переговоров должен взять на себя Иран. Это довольно внушительная сумма. В 2022 году аналитики оценивали ее в 1 млрд евро».
Эксперт связывает задержки строительства с рентабельностью проекта. При том, что западная ветка коридора позиционируется как альтернатива Суэцкому каналу, ее загруженность оставляет желать большего.
«Особенность железнодорожных путей в том, что загруженные поезда должны идти в обе стороны, — уточняет Михаил Блинкин. — По факту же получается, что Россия готова много всего везти с севера на юг, чтобы продавать там: сырье, продовольственные товары, строительные материалы и так далее. А вот с Юга на Север грузов идет значительно меньше».
Михаил Блинкин приводит статистику: за 2023 год поток российских перевозок по коридору на экспорт составил 12,6 млн тонн, а импортные товары — всего 4,9 млн тонн. По его словам, этот дисбаланс заставляет крупный бизнес сомневаться в востребованности проекта. Его лоббируют по политическим мотивам. Но из-за отсутствия значимого интереса со стороны бизнеса, реализация проекта затягивается. Запуск недостающего участка торгового пути должно привести к устранению этого перекоса. Грузопоток должен выровняться в обе стороны. С юга в Россию будут везти больше импортных товаров.
Рентабельность строительства иранского участка «Решт-Астара» действительно, ставилась под сомнение, подтвердил депутат Госдумы Николай Новичков. Например, в сентябре 2024 года правительство рассматривало альтернативный проект железнодорожной ветки, который должен был пройти по другим земельным участкам Ирана и граничащего с ним Азербайджана. Разработчики проекта предлагали заменить участок Решт-Астара железной дорогой Имишли (Азербайджан)-Парсабад (Иран). В итоге, Россия отказалась от этого варианта, поскольку проект «Решт-Астара» на тот момент был более проработанным.
«Этот вариант достройки коридора (через Имишли-Парсабад) требовал новых инженерных изысканий, технико-экономического обоснования и финансов, — сказал Николай Новичков. — И естественным путем затягивал сроки реализации всего коридора. Между тем, правительство России не один раз заявляло, что запуск сквозной железнодорожной линии намечен на 2028 год. Если правительство решило двигаться по этому сценарию, это, обоснованно с точки зрения развития международной железнодорожной сети».
Ускорить запуск участка «Решт-Астара» необходимо для создания надежной логистики и увеличения железнодорожного грузопотока между Россией, Ираном и Азербайджаном, говорит завкафедрой международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов. Он уверен, что наиболее существенные преграды для реализации проекта убраны.
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