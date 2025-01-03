Таролог предсказал будущее старожилов правительства ХМАО

Кто сохранит свои позиции, а кого может ждать отставка

04 января 2025 в 17:23 Размер текста - 17 +

Не все арканы благоприятствуют карьере югорских чиновников Кристина Радионова @ URA.RU Будущее политэлит ХМАО после смены главы региона еще до конца не предопределено. В Доме правительства предрекают новую волну кадровых чисток. Журналисты URA.RU обратились к тарологу Богдану, чтобы предсказать судьбу старожилов югорского правительства, сохранившихся в кабмине со времен губернаторства Натальи Комаровой. Мы задали тарологу три вопроса, касающихся карьеры восьми заместителей главы региона. Первый — каково текущее положение дел и ждет ли того или иного чиновника отставка в 2025 году. Второй — если да, то покинет ли он или она свой пост сам или его «попросят» на выход, и ждать ли в этом случае отъезда из региона. В завершении мы попросили уточнить, ждать ли замам главы региона повышенного внимания со стороны силовиков. Алексей Забозлаев, первый заместитель губернатора Югры Карты говорят о сложностях в карьере первого замгубернатора Алексея Забозлаева Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сложный этап, зависимое от чужого решения положение. Цели не всегда оправдывают средства, да и удержать достигнутые промежуточные позиции будет трудно Вероятен отказ в финансировании какого-то нового проекта, в котором он заинтересован. Предвидятся большие трудности в работе, которые вызовут постоянную тревогу и эмоциональный дисбаланс. Не исключены появление соперника и угроза потери авторитета. Однако в конечном итоге стабильность вновь восторжествует в жизни — все вернется в свое русло, настанет период изобилия. Карты не показывают отставку. Всеволод Кольцов, замгубернатора по социальным вопросам А вот бессменному куратору соцблока Всеволоду Кольцову отставка не грозит Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Карты показывают, что у него есть влиятельный друг или родственник, благодаря которому он держится на плаву и даже без каких-либо подводных камней. Кольцова ждет вознаграждение за его труды, и весь год он будет пожинать плоды своих прошлых стараний. Карьера идет только на лад. Расклад позитивный. Внимания силовиков не привлечет, а близкие порадуются его заслуженному успеху. Анатолий Уткин, экс-глава аппарата губернатора, после обновления кабмина курирует депимущества и депадмобеспечения Таро предупреждают экс-главу аппарата губернатора о серьезном кризисе Фото: Александр Елизаров © URA.RU Карты показывают начало серьезного кризиса, связанного с потерей доверия и поддержки со стороны начальства. Таро характеризуют Уткина как амбициозного управленца, состоящего в одной из противоборствующих группировок. Шаткое положение и козни вокруг помешают ему продвинуться выше и добиться целей на нынешнем месте. Стоит либо искать компромисс, либо проблема будет замалчиваться, перерастая во что-то грандиозное. В частности, не исключено, что его попросят освободить место. Также он может сам решиться перейти на другую должность, взяться за новый проект или вообще уволиться, и тогда все наладится. Очень вероятен интерес со стороны силовых структур из-за потери определенных договоренностей и связей. Сергей Афанасьев, замгубернатора по экономике Карты предупреждают Сергея Афанасьева о рисках Фото: Елена Хабарова @ URA.RU После периода успехов в делах и максимальной удовлетворенности произойдет внезапное изменение. Несвоевременный поступок может привести к срыву намеченных планов (здесь не исключено влияние со стороны). Есть риск репутационных потерь. Карты советуют принимать конкретные решения, а не медлить. Карты отмечают достаточно низкую вероятность, что Афанасьев привлечет внимание силовиков. Азат Ислаев, замгубернатора, курирующий стройблок и транспорт Куратору стройблока Азату Ислаеву карты прочат неожиданные карьерные перспективы Фото: Влад Суханов © URA.RU Перевернутая тройка пентаклей говорит о возможном срыве планов. Сочетание пентаклей с картой жрицы — какая-то тайна, которая заставляет его оставаться на нынешнем посту и занять позицию выжидания. Хотя в грядущем году его ждут перемены в карьере, новый проект или работа, к которой он приступит с решительностью и желанием. Об этом говорит рыцарь мечей. Пятерка мечей свидетельствует о конкуренции и ухудшении отношений в рабочей среде. Шансы покинуть пост — 50 на 50. Двойка мечей и перевернутая тройка мечей заверяют в том, что проблемы с силовиками не грозят. Павел Ципорин, замгубернатора по IT Куратору IT-блока выпал аркан «Отшельник» Перевернутая королева мечей свидетельствует о непростой ситуации на работе из-за ошибочного видения какой-то проблемы. Возможное использование информации и знаний, которыми владеет, не в тех целях. Тройка кубков указывает на сложные отношения в коллективе, выгорание и жажду смены деятельности. Теорию подтверждает и карта отшельника. Вероятно, ему придется какое-то время работать в одиночку, без поддержки коллег и руководства. Сочетание перевернутой шестерки мечей и туза жезлов говорит о том, что тупиковая ситуация разрешится только благодаря его собственным усилиям. Вера Дюдина, замгубернатора по финансам Таролог предупреждает, что старожил кабмина Вера Дюдина рискует стать жертвой манипуляций Фото: Алексей Андронов © URA.RU Перевернутая карта короля кубков свидетельствует о попытках манипулировать ею. Могут поступать очень сомнительные предложения, если согласится — жестоко поплатится. В этом случае отставки по собственному желанию не будет. Если откажется — сохранит пост и продолжит работать с удовольствием и улучшать свое материальное положение, о чем говорит десятка пентаклей. Пятерка в сочетании с двойкой пентаклей говорят о том, что вопросы у силовиков могут возникнуть к распределению ресурсов. Эдуард Исаков, замгубернатора по вопросам СВО Карты благоволят бывшему сенатору Эдуарду Исакову, занявшему в новом кабмине пост замгубернатора по вопросам СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Карты говорят о наступлении момента осознания, что пора предпринимать активные действия. В 2024 он был в некоем тупике, а теперь найдет из него выход. О новых возможностях для роста и развития говорит восьмерка мечей. Однако важно проявить терпение. Отставка не грозит, карты говорят, что он себя отстоит перед кем угодно. Понижения в должности также ждать не стоит, об этом говорит карта силы. Четверка жезлов показывает, что силовики тоже с ним исключительно дружат. Позитивный расклад на благополучный год в плане карьеры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будущее политэлит ХМАО после смены главы региона еще до конца не предопределено. В Доме правительства предрекают новую волну кадровых чисток. Журналисты URA.RU обратились к тарологу Богдану, чтобы предсказать судьбу старожилов югорского правительства, сохранившихся в кабмине со времен губернаторства Натальи Комаровой. Мы задали тарологу три вопроса, касающихся карьеры восьми заместителей главы региона. Первый — каково текущее положение дел и ждет ли того или иного чиновника отставка в 2025 году. Второй — если да, то покинет ли он или она свой пост сам или его «попросят» на выход, и ждать ли в этом случае отъезда из региона. В завершении мы попросили уточнить, ждать ли замам главы региона повышенного внимания со стороны силовиков. Сложный этап, зависимое от чужого решения положение. Цели не всегда оправдывают средства, да и удержать достигнутые промежуточные позиции будет трудно Вероятен отказ в финансировании какого-то нового проекта, в котором он заинтересован. Предвидятся большие трудности в работе, которые вызовут постоянную тревогу и эмоциональный дисбаланс. Не исключены появление соперника и угроза потери авторитета. Однако в конечном итоге стабильность вновь восторжествует в жизни — все вернется в свое русло, настанет период изобилия. Карты не показывают отставку. Карты показывают, что у него есть влиятельный друг или родственник, благодаря которому он держится на плаву и даже без каких-либо подводных камней. Кольцова ждет вознаграждение за его труды, и весь год он будет пожинать плоды своих прошлых стараний. Карьера идет только на лад. Расклад позитивный. Внимания силовиков не привлечет, а близкие порадуются его заслуженному успеху. Карты показывают начало серьезного кризиса, связанного с потерей доверия и поддержки со стороны начальства. Таро характеризуют Уткина как амбициозного управленца, состоящего в одной из противоборствующих группировок. Шаткое положение и козни вокруг помешают ему продвинуться выше и добиться целей на нынешнем месте. Стоит либо искать компромисс, либо проблема будет замалчиваться, перерастая во что-то грандиозное. В частности, не исключено, что его попросят освободить место. Также он может сам решиться перейти на другую должность, взяться за новый проект или вообще уволиться, и тогда все наладится. Очень вероятен интерес со стороны силовых структур из-за потери определенных договоренностей и связей. После периода успехов в делах и максимальной удовлетворенности произойдет внезапное изменение. Несвоевременный поступок может привести к срыву намеченных планов (здесь не исключено влияние со стороны). Есть риск репутационных потерь. Карты советуют принимать конкретные решения, а не медлить. Карты отмечают достаточно низкую вероятность, что Афанасьев привлечет внимание силовиков. Перевернутая тройка пентаклей говорит о возможном срыве планов. Сочетание пентаклей с картой жрицы — какая-то тайна, которая заставляет его оставаться на нынешнем посту и занять позицию выжидания. Хотя в грядущем году его ждут перемены в карьере, новый проект или работа, к которой он приступит с решительностью и желанием. Об этом говорит рыцарь мечей. Пятерка мечей свидетельствует о конкуренции и ухудшении отношений в рабочей среде. Шансы покинуть пост — 50 на 50. Двойка мечей и перевернутая тройка мечей заверяют в том, что проблемы с силовиками не грозят. Перевернутая королева мечей свидетельствует о непростой ситуации на работе из-за ошибочного видения какой-то проблемы. Возможное использование информации и знаний, которыми владеет, не в тех целях. Тройка кубков указывает на сложные отношения в коллективе, выгорание и жажду смены деятельности. Теорию подтверждает и карта отшельника. Вероятно, ему придется какое-то время работать в одиночку, без поддержки коллег и руководства. Сочетание перевернутой шестерки мечей и туза жезлов говорит о том, что тупиковая ситуация разрешится только благодаря его собственным усилиям. Перевернутая карта короля кубков свидетельствует о попытках манипулировать ею. Могут поступать очень сомнительные предложения, если согласится — жестоко поплатится. В этом случае отставки по собственному желанию не будет. Если откажется — сохранит пост и продолжит работать с удовольствием и улучшать свое материальное положение, о чем говорит десятка пентаклей. Пятерка в сочетании с двойкой пентаклей говорят о том, что вопросы у силовиков могут возникнуть к распределению ресурсов. Карты говорят о наступлении момента осознания, что пора предпринимать активные действия. В 2024 он был в некоем тупике, а теперь найдет из него выход. О новых возможностях для роста и развития говорит восьмерка мечей. Однако важно проявить терпение. Отставка не грозит, карты говорят, что он себя отстоит перед кем угодно. Понижения в должности также ждать не стоит, об этом говорит карта силы. Четверка жезлов показывает, что силовики тоже с ним исключительно дружат. Позитивный расклад на благополучный год в плане карьеры.