Крыму вернут значение времен СССР

Президент Владимир Путин повысит важность Крыма и Севастополя для России. На совещании по развитию двух регионов глава государства заявил о намерении дальше улучшать инфраструктуру полуострова. Как объяснили эксперты URA.RU, известный курорт превратят в промышленный и сельскохозяйственный центр, каким он был во времена СССР.
В начале совещания глава государства предложил обсудить достигнутые результаты, имеющиеся проблемы и ключевые задачи на перспективу в развитии двух регионов. Путин сразу подчеркнул, что с «исторического момента воссоединения с Россией» удалось добиться «действительно впечатляющих успехов».
«С 2014 по 2023 год кратно выросли объемы валового регионального продукта. В Крыму — в 3,7 раза, а в Севастополе — в 8,7 раза. Также динамично росли темпы инвестирования в значимые проекты развития. Важно и то, что существенно увеличились собственные доходы региональных бюджетов», — рассказал об успехах президент.
По словам Путина, ключевую роль здесь сыграла Государственная программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Так, только за 2024 год построены новые автотрассы, в том числе по маршруту Симферополь — Евпатория, инженерные сети, тоннельный водовод к Южному берегу Крыма, полигоны для рекультивации отходов.
“Одновременно строятся объекты здравоохранения и образования, спорта, досуга и отдыха. Такое комплексное развитие инфраструктуры, в свою очередь, стимулирует жилищное строительство”, — добавил глава государства.
Отдельно президент отметил важность сохранения и дальнейшего благоустройства памятников истории и культуры. В качестве примеров такой работы Путин назвал историко-археологический парк «Херсонес Таврический» и Соборную мечеть в Симферополе. Передавая слово губернатору Севастополя Михаилу Развозжаеву, находящемуся в Академии хореографии на мысе Хрустальном, Путин выразил надежду, что новый объект «станет еще одной жемчужиной» не только для Крыма, и всего юга России.
Крым привыкли воспринимать как место отдыха на море, но полуостров может стать большой житницей и промышленным регионом, уверен доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального управления Таврической академии Крымского федерального университета Сергей Киселев. «У нас (в Крыму) в советское время первое место занимали доходы от химической промышленности и сельского хозяйства. Научно-технический потенциал здесь огромный.
Сейчас в Крыму появилось много великолепнейших садов, виноградников. Их будет еще больше и под это нужна инфраструктура для переработки и хранения, производства витаминных консервов и различных продуктов для всей России”, — пояснил доцент.
Россияне наслаждаются крымской природой, поэтому забывать о развитии туризма тоже не намерены, считает Киселев. По его словам, создание новых круглогодичных культурных объектов должно изменить формат отдыха. «Чтобы люди не только жарились на пляже и употребляли алкоголь в немереных количествах, а испытывали историческое, культурное, эстетическое удовольствие», — добавил собеседник URA.RU.
После окончания спецоперации опыт полуострова станет ориентиром в восстановлении новых регионов, заявил один из авторов «Большой российской энциклопедии» Борис Межуев. «В Крыму построили фантастическую трассу „Таврида“, аэропорт в Симферополе. В регионе многое сделано, хотя это сталкивалось с рядом очень серьезных проблем, главной из которых была вода.
Сейчас есть основания для того, чтобы Крым стал серьезным культурным, духовным и экономическим центром. Это говорит о том, что не только Запад может создавать витрины достижений, как они это сделали в ФРГ в противовес ГДР. Россия тоже это умеет делать”, — отметил политолог.
Задача подтянуть Крым под уровень России выполнена, следующая — вывести его в лидеры среди регионов, заявил профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Главное — выйти на уровень ведущих регионов России и превратить Крым, в который в украинский период ничего не вкладывалось, в самостоятельный экономический, производственный, рекреационный центр и курортную базу, поэтому идет развитие инфраструктуры. При СССР там была научно-производственная база, связанная с освоением космоса, мясомолочная промышленность, в Керчи производились крупнейшие в мире грузовые танкеры. Весь потенциал полуострова еще не раскрыт», — резюмировал политолог.
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