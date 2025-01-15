Россия ускорит сбор мазута в море, чтобы он не попал к соседям

Другие страны могут потребовать оплатить ущерб

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство подсчитает стоимость устранения ущерба от разлива мазута в Черном море
Правительство подсчитает стоимость устранения ущерба от разлива мазута в Черном море Фото:

Власти России ускоряют сбор мазута, разлившегося в Черном море, чтобы избежать международных проблем. 15 января правительственная комиссия под руководством вице-премьера Виталия Савельева отправилась в Анапу. По словам экспертов URA.RU, если мазут попадет в акваторию соседних стран, то придется платить им за причиненный экологический ущерб.

В состав правительственной комиссии, которая отправилась на место происшествия, вошли министр транспорта РФ Роман Старовойт, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Анатолий Супруновский. В первую очередь, чиновники проверили, как идут работы по устранению последствий выброса нефтепродуктов с танкера «Волгонефть-239» в районе мыса Панагия, осмотрели площадку складирования отходов в поселке Воскресенском. Также посетили центр спасения птиц и пообщались с волонтерами.

«Сегодня мы посетили основные площадки, на всех участках идет интенсивная работа на результат. Хочу отдельно поблагодарить волонтеров, участвующих в мероприятиях по уборке мазута, – они искренне переживают за случившееся и вносят существенный вклад в наше общее дело», – отметил Виталий Савельев.
Ситуация, вызванная крушением танкеров в Керченском проливе, угрожает выйти на международный уровень, считают эксперты
Ситуация, вызванная крушением танкеров в Керченском проливе, угрожает выйти на международный уровень, считают эксперты
Фото:

Во время поездки стало известно, что мазут с танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января. Об этом оперативно сообщила пресс-служба минтранса России в официальном телеграм-канале. Пресс-служба Минтранса уточнила, что мазут уничтожат на двух специальных площадках в Краснодарском крае. Первая партия на них будет отправлена по железной дороге до конца дня. Специалисты Морспасслужбы продолжают мониторинг акватории Керченского пролива и Черного моря на предмет загрязнения. Выявляемые участки нефтепродуктов собираются ручным способом либо обрабатываются сорбентом.

Ситуация, вызванная крушением танкеров в Керченском проливе, угрожает выйти на международный уровень и создать России дополнительные финансовые сложности, полагают эксперты URA.RU. А потому к ликвидации в ближайшее время привлекут максимум служб и ведомств, включая войска химзащиты.

«Сейчас становится понятно, что эта авария может отразиться на международных отношениях, — считает член Международного социально-экологического союза и общественный деятель Михаил Юрченко. — В месте аварии есть круговое течение в сторону Украины, Болгарии, Румынии и Болгарии.

Этот мазут вполне может дойти и до Турции. И если Россия вполне может позволить себе проигнорировать требования по ущербу таких недружественных стран как Украина, Болгария, и Румыния, то ущерб дружественным Турции, Грузии, Абхазии придется выплатить в случае выдвижения их обоснованных претензий. Меры нужно принимать как можно быстрее. Вот поэтому сейчас к решению проблемы подключают все службы и ведомства».

По мнению Ющенко, у России есть необходимые ресурсы для того, чтобы ликвидировать экологическое ЧС, включая войска химзащиты и подразделения МЧС. Но из-за запоздалого реагирования загрязнение растеклось по значительной площади моря.

У России есть необходимые ресурсы для того, чтобы ликвидировать экологическое ЧС, уверены эксперты
Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Россия постарается не допустить международных последствий ЧС в Керченском проливе, считает депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган. Он поясняет, что правительственная комиссия сейчас должна оценить возможные последствия произошедшего. В том числе, посчитать, сколько денег потребуется на устранение аварии. Сейчас важно провести следствие, определить виновных в ситуации и найти финансирование на устранение катастрофы.

«Очевидно, что пострадавший регион запросит дополнительные суммы и они будут не малые, потому что тот 1 млрд рублей, который сейчас выделен для устранения последствий ЧС, скоро кончится, — добавил Коган. — А кроме того, нужно понять, в каком объеме страховые компании покроют эти расходы. Сейчас нет открытого ответа о том, в каком объеме были застрахованы танкеры, удастся ли получить выплаты».

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Власти России ускоряют сбор мазута, разлившегося в Черном море, чтобы избежать международных проблем. 15 января правительственная комиссия под руководством вице-премьера Виталия Савельева отправилась в Анапу. По словам экспертов URA.RU, если мазут попадет в акваторию соседних стран, то придется платить им за причиненный экологический ущерб. В состав правительственной комиссии, которая отправилась на место происшествия, вошли министр транспорта РФ Роман Старовойт, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Анатолий Супруновский. В первую очередь, чиновники проверили, как идут работы по устранению последствий выброса нефтепродуктов с танкера «Волгонефть-239» в районе мыса Панагия, осмотрели площадку складирования отходов в поселке Воскресенском. Также посетили центр спасения птиц и пообщались с волонтерами. Во время поездки стало известно, что мазут с танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января. Об этом оперативно сообщила пресс-служба минтранса России в официальном телеграм-канале. Пресс-служба Минтранса уточнила, что мазут уничтожат на двух специальных площадках в Краснодарском крае. Первая партия на них будет отправлена по железной дороге до конца дня. Специалисты Морспасслужбы продолжают мониторинг акватории Керченского пролива и Черного моря на предмет загрязнения. Выявляемые участки нефтепродуктов собираются ручным способом либо обрабатываются сорбентом. Ситуация, вызванная крушением танкеров в Керченском проливе, угрожает выйти на международный уровень и создать России дополнительные финансовые сложности, полагают эксперты URA.RU. А потому к ликвидации в ближайшее время привлекут максимум служб и ведомств, включая войска химзащиты. «Сейчас становится понятно, что эта авария может отразиться на международных отношениях, — считает член Международного социально-экологического союза и общественный деятель Михаил Юрченко. — В месте аварии есть круговое течение в сторону Украины, Болгарии, Румынии и Болгарии. По мнению Ющенко, у России есть необходимые ресурсы для того, чтобы ликвидировать экологическое ЧС, включая войска химзащиты и подразделения МЧС. Но из-за запоздалого реагирования загрязнение растеклось по значительной площади моря. Россия постарается не допустить международных последствий ЧС в Керченском проливе, считает депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган. Он поясняет, что правительственная комиссия сейчас должна оценить возможные последствия произошедшего. В том числе, посчитать, сколько денег потребуется на устранение аварии. Сейчас важно провести следствие, определить виновных в ситуации и найти финансирование на устранение катастрофы. «Очевидно, что пострадавший регион запросит дополнительные суммы и они будут не малые, потому что тот 1 млрд рублей, который сейчас выделен для устранения последствий ЧС, скоро кончится, — добавил Коган. — А кроме того, нужно понять, в каком объеме страховые компании покроют эти расходы. Сейчас нет открытого ответа о том, в каком объеме были застрахованы танкеры, удастся ли получить выплаты».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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