Якушев рассказал, как «Единая Россия» готовится побеждать в 2026

Партийные проекты «Единой России» будут иметь не только электоральные задачи, их реализация должна быть заметной для жителей страны. Этим объясняется проведенное на декабрьском съезде структурирование партпроектов, рассказал журналистам секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев. Он анонсировал изменения в работе «Молодой гвардии» и совета сторонников, которые будут больше привязаны к ЕР, чем сейчас. Нынешний период накопления ресурсов и оценки возможностей завершится принятием новой народной программы, избранием Госдумы и началом нового политического цикла 2026-2031 годов.
Изменения структуры партийных проектов обсуждались с декабрьского съезда «Единой России», когда также сенсационно были изменены рабочие органы партии (состав президиума Генсовета сократился почти в три раза, а вместо шести заместителей секретаря остался один). На состоявшейся в среду встрече с журналистами Владимир Якушев рассказал, что процесс структурирования проектов завершен. Их число скорректировано несущественно (вместо 23 партпроектов теперь будет 22), но изменился сам формат проектов.
Теперь у каждого проекта есть новое описание, собственный бюджет и индивидуальные цифровые показатели, которые должны быть достигнуты к его завершению — перед выборами в Государственную думу в 2026 году. Называть конкретные цифры Якушев не стал, но описал ожидаемый результат: проекты должны позитивно повлиять на экономику страны, на социальную сферу, заметно улучшить условия жизни россиян.
По данным URA.RU, самые заметные внешние изменения коснулись проекта «За самбо», придуманного к столетию этого вида спорта. Он стал включать в себя и иные виды единоборств, а называется теперь «Выбор сильных». Также изменен подход к позиционированию представительства партии в коммунальной тематике: все вопросы ЖКХ собраны в один проект «Школа ЖКХ», который будет курировать депутат Мосгордумы Александр Козлов.
«Проекты были приняты на политический цикл до 2026 года и сейчас принимать решение об их досрочном прекращении неправильно. Кураторы получили замечания и теперь имеют возможность добиться результатов до выборов в Госдуму», — объяснил свою логику секретарь Генсовета ЕР.
В 2025 году Владимир Якушев ожидает и изменения в работе «Молодой гвардии» и сторонников партии. Обе структуры раньше позиционировались как отдельные бренды, но Якушев считает их в том числе институтами подготовки россиян к членству в партии. «Молодая гвардия» сконцентрировалась на волонтерской тематике, но политические задачи никто не отменял», — сформулировал свое замечание Якушев, оговорившись, что кадровых изменений в руководстве МГЕР ждать не стоит.
Якушев считает, что в 2024 году удалось обратить внимание на первичные отделения «Единой России», которые секретарь Генсовета называет основой партии. Они получили возможность заявить о своих проблемах. В 2025 году к работе с первичками добавится тематика работы муниципальных депутатов, которых у партии более 170 тысяч. Глубокое изучение проблем на земле логично перейдет в 2026 год, когда перед выборами в Госдуму, помимо подведения итогов реализации нынешней «народной программы», партия проведет всероссийское обсуждение образа будущего страны. Его результаты станут основой новой предвыборной программы партии.
Мотивация для участия в партийных проектах прозрачна. Традиционно «Единая Россия» готовится к ротации действующего состава фракции в Госдуме. Владимир Якушев анонсировал изменения системы оценки депутатов, которые пока обсуждаются. Действующим депутатам, желающим сохранить место в парламенте, секретарь Генсовета посоветовал сократить хайповую пиар-активность, которая злит россиян и наносит ущерб имиджу партии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.