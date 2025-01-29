«Единая Россия» вновь потеряла контроль над выборами на Байкале

Трагедия выборов-2024 через четыре дня превратится в анекдот

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Единороссы рискуют потерпеть поражение на выборах в Братском районе, делая ставку на административный ресурс
Единороссы рискуют потерпеть поражение на выборах в Братском районе, делая ставку на административный ресурс Фото:

Выборы главы Братского района, до которых осталось пять дней, вновь могут преподнести неожиданный результат. До сих пор явный фаворит гонки не определен. Забыв прежние обиды, «Единая Россия» и иркутский губернатор Игорь Кобзев поддержали кандидата от группы сенатора Андрея Чернышева — Николая Дружинина (глава «столицы» Братского района Вихоревки), однако он, как отмечают наблюдатели, не успевает заниматься кампанией и делает ставку на админресурс. В это же время его оппонент, поддерживаемый влиятельным экс-мэром Братска Сергеем Серебренниковым, Лариса Павлова (бывший спикер гордумы Братска) устроила большое турне по району и заручилась поддержкой местных элит. Очередное поражение единоросса на севере Иркутской области может вылиться в скандал, опасный для губернатора, которому в 2025 году предстоит переизбрание.

Чернышев «расслабился»

Кампания, которую проводил кандидат от группы Чернышева Александр Дубровин в 2024 году на пост мэра Братска, стала известной на всю страну. Корреспондент агентства, побывав в Братске в разгар выборов, увидел небывалую активность: Дубровин ежедневно объезжал двор за двором, встречался с врачами, студентами, работниками предприятий в течение нескольких месяцев. Несмотря на мощный административный ресурс, который был подконтролен тогда еще мэру Сергею Серебренникову, правившему 15 лет, Дубровину удалось набрать 68,5% голосов — в три раза больше, чем у конкурента от ЕР.

В этом году подход заметно отличается. Добившись поддержки от «Единой России» и губернатора, группа сенатора, как это отмечают собеседники агентства из региона, «расслабилась». Вместо федеральных политтехнологов в Братск приехали местные, из Иркутска. С собой привезли сотрудников областного исполкома партии. Уже этот факт воспринимается в Братске негативно.

«Между Братском и Иркутском уже долгие годы идет негласное противостояние. Братчане не любят областную столицу, которая собирает налоги с местных предприятий. Из-за того, что в городе денег не оседает, он стагнирует. А помощь от региона Братску и Братскому району малозаметна. И приехавшие из Иркутска варяги воспринимаются здесь негативно. Это плохо отражается на Дружинине, который теряет статус „своего“», — отмечает один из местных политиков, близкий к штабу Дружинина.

Этот же источник добавляет, что даже публичная поддержка губернатора Кобзева в данном случае играет не в плюс, а в минус. Инсайдер вспоминает, что на выборах 2024 года Кобзев также поддержал кандидата от ЕР Серебренникова, и тот провалил кампанию. В начале января 2025 году Кобзев посетил Вихоревку, где вместе с Дружининым провел несколько встреч с избирателями.

Поддержка губернатора Кобзева может сыграть в минус на выборах в Братском районе
Поддержка губернатора Кобзева может сыграть в минус на выборах в Братском районе
Фото:

Наблюдатели отмечают, что Дружинин, осознавая преимущества своего положения как главы Вихоревки (в городе проживает более 20 тысяч человек, а в Братском районе — 50 тысяч), не стал уделять большое внимание кампании. «Он надеется на административный ресурс из числа бюджетников, с ними же и проводит официозные встречи в Вихоревке. Мало ездит по району и, судя по всему, не тратится на агитационные материалы», — отмечает источник агентства.

URA.RU посчитало, сколько поездок совершил Дружинин за время избирательной кампании. Для этого агентство изучило соцсети. Вести их Дружинин начал с декабря, с момента объявления об участии в выборах. До этого выходило по одному-трем постам в месяц. Согласно данным из социальных сетей кандидата, он начал ездить по территории с 14 января и посетил порядка 10 сел.

Проблемный глава

Собеседники агентства из Братска отмечают, что за восемь лет правления Вихоревкой Дружинин не раз попадал в скандальные истории. В 2020 году мэрию города проверяла прокуратура из-за того, что она занизила норматив отпуска воды в дома на 16%, и жители переплачивали за ресурс.

В 2024 году Братский район и Вихоревка столкнулись с масштабным пожаром, сотни человек лишились своих домов. Скандалы с возмещением ущерба длятся до сих пор, местные жители в социальных сетях жалуются на неорганизованность властей.

Еще одна проблема, характерная для Вихоревки и окрестностей — дороги, которые обещают отремонтировать уже несколько лет. «Когда едешь от города в окрестные села — укачивает так, что потом по несколько часов болит голова», — рассказывает один из местных жителей агентству.

Жители Вихоревки жалуются на плохие дороги
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Этой дороге конец от начала до самой Вихоревки, что за чушь они (власти) обещают? По-хорошему, ее нужно снимать, ровнять, и укладывать асфальт», — пишет пользователь «ВКонтакте» Дмитрий Андреевич в комментариях про обещания властей отремонтировать участок дороги.

ЕР в опасности

Активность самовыдвиженки Ларисы Павловой вызывает в Иркутской области удивление. Изначально особых надежд на соратницу экс-мэра Братска не возлагали: мол, если они проиграли выборы в городе, где контролировали административный ресурс, то в районе, подвластном Чернышеву, и вовсе рассчитывать не на что.

Между тем, Павлова демонстрирует большое упорство. Согласно данным из ее социальных сетей, с 14 января она совершила 15 поездок по территории, некоторые населенные пункты посетила не по разу. Очевидцы отмечают, что Серебренников нередко ездит по встречам вместе с Павловой, демонстрируя свою поддержку.

Павлова также ведет переговоры с представителями местных элит, и ей удается заручиться их поддержкой. По словам источников, одна из последних встреч была с Николаем Качаном, которого называют политическим «серым кардиналом» в Братском районе. Качан был депутатом заксобрания Иркутской области 2 и 3 созывов, с 1998 по 2002 годы работал мэром Братска. Как утверждают инсайдеры, до сих пор влияет на политические процессы в Братском районе.

Политолог Еловский: Павлова оказалась в позиции «андердога»
Фото: Роман Наумов © URA.RU

«У Дружинина накопились противоречия со многими влиятельными политиками и предпринимателями в районе. В лице Ларисы Павловой местные элиты видят альтернативу», — говорят инсайдеры.

Гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский считает, что активность Павловой говорит о высокой мотивации Серебренникова сохранить влияние после поражения на выборах мэра Братска, а также об отсутствии у него административного ресурса: «Павлова — в позиции „андердога“, то есть того, кто хочет взять реванш. Такие люди более мотивированы и настроены на победу, потому что их прижали к стенке, и другого выхода нет. Если они не возьмут район, останутся без влияния. А получив контроль над районом, у группы Серебренникова будет хотя бы какой-то ресурс. Активность говорит о том, что сети избирателей либо не контролируют, либо контролируют слабо, и единственный шанс — много контактировать с людьми».

О высокой мотивации свидетельствует и то, что Павлова начала сотрудничать с бывшими противниками. Несколько дней назад она дала интервью telegram-каналу «Братчане», который в период предвыборной кампании-2024 явно поддерживал Дубровина и до сих пор регулярно критикует Серебренникова. Саму Павлову там называли «лишним элементов» в городской думе Братска.

Как единороссы нейтрализуют конкурентов

Павлова несколько раз публично заявляла о давлении на нее со стороны районных чиновников. «Уважаемые жители Вихоревки! Хочу проинформировать вас о начавшемся административном давлении на руководителей предприятий Вихоревки. Ещё совсем недавно были согласованы ряд встреч с коллективами. Со вчерашнего дня начали поступать звонки о том, что собрания провести невозможно. К сожалению, происходит такая ситуация», — написала она в своем telegram-канале 14 января.

Позже она сообщала о том, что за четыре минуты до встречи с жителями в муниципальном учреждении культуры «Акцент» ей позвонили из руководства и сообщили, что сейчас произойдет экстренное отключение электроэнергии. «Что самое ужасное, нас даже не пустили на порог. На улице было ещё светло, можно было минут на 30 провести встречу в холле. Но... Оставили мерзнуть на улице. Это отношение не ко мне, а к жителям Вихоревки. На встречу пришли пожилые люди... 10 лет в политике, но никогда не сталкивалась с такой ситуацией. Готовлю обращение в ресурсонабжающую организацию. Проверим, действительно ли так было все серьезно», — поделилась Павлова.

Кобзев может столкнуться с негативными последствиями в случае победы самовыдвиженца
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Последствия для Кобзева

Политический активист и экс-кандидат в мэры Братска Елена Кутергина считает, что очередной проигрыш «Единой России» в регионе будет серьезным ударом по позициям губернатора Игоря Кобзева. «По моим ощущениям, Игорь Иванович очень много ошибается в последние годы в политическом смысле. Если в Братском районе вновь пройдет самовыдвиженец, это будет серьезным ударом по нему. Это будет значить, что губернатор не понимает контекст, не понимает людей на территории. Он чужак, который не чувствует избирателя. В Братске привыкли, что решают люди, а не губернатор. Иркутская команда, работающая в Братске, вызывает отторжение и недовольство», — говорит Кутергина.

Несмотря на усилия, Павлова пока не в фаворитах, считает политобозреватель из Иркутска Галина Солонина. По ее мнению, итоги выборов покажут, насколько братчане прислушиваются к мнению губернатора.

 «В новом созыве думы Братска Павлова — простой депутат, и ее это явно не устраивает. Для нее выборы мэра Братского района — вариант решения вопроса с оплачиваемой должностью, которой она лишилась, и попытка восстановления влияния. Однако пока она — не в фаворитах, и успеет ли переломить ситуацию за оставшиеся до 2 февраля дни — вопрос. Кампания в целом очень интересная, острая. И она даст ответ на вопрос — насколько мнение губернатора важно для жителей региона?», — отмечает Солонина.

«Самый опасный враг „Единой России“ — это сама „Единая Россия“. Либо это сильный внутренний раскол, когда игроки не могут поделить что-то, либо это федеральные решения, вроде пенсинной реформы, которые создают проблемы партии в регионах. В ситуации противостояния двух лояльных кандидатов, как в Братском районе, выиграет тот, у которого больше денег, лучше технологи и сильнее мобилизационный ресурс», — прогнозирует гендиректор коммуникационного агентства Actor политолог Дмитрий Еловский.

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Выборы главы Братского района, до которых осталось пять дней, вновь могут преподнести неожиданный результат. До сих пор явный фаворит гонки не определен. Забыв прежние обиды, «Единая Россия» и иркутский губернатор Игорь Кобзев поддержали кандидата от группы сенатора Андрея Чернышева — Николая Дружинина (глава «столицы» Братского района Вихоревки), однако он, как отмечают наблюдатели, не успевает заниматься кампанией и делает ставку на админресурс. В это же время его оппонент, поддерживаемый влиятельным экс-мэром Братска Сергеем Серебренниковым, Лариса Павлова (бывший спикер гордумы Братска) устроила большое турне по району и заручилась поддержкой местных элит. Очередное поражение единоросса на севере Иркутской области может вылиться в скандал, опасный для губернатора, которому в 2025 году предстоит переизбрание. Чернышев «расслабился» Кампания, которую проводил кандидат от группы Чернышева Александр Дубровин в 2024 году на пост мэра Братска, стала известной на всю страну. Корреспондент агентства, побывав в Братске в разгар выборов, увидел небывалую активность: Дубровин ежедневно объезжал двор за двором, встречался с врачами, студентами, работниками предприятий в течение нескольких месяцев. Несмотря на мощный административный ресурс, который был подконтролен тогда еще мэру Сергею Серебренникову, правившему 15 лет, Дубровину удалось набрать 68,5% голосов — в три раза больше, чем у конкурента от ЕР. «Между Братском и Иркутском уже долгие годы идет негласное противостояние. Братчане не любят областную столицу, которая собирает налоги с местных предприятий. Из-за того, что в городе денег не оседает, он стагнирует. А помощь от региона Братску и Братскому району малозаметна. И приехавшие из Иркутска варяги воспринимаются здесь негативно. Это плохо отражается на Дружинине, который теряет статус „своего“», — отмечает один из местных политиков, близкий к штабу Дружинина. Этот же источник добавляет, что даже публичная поддержка губернатора Кобзева в данном случае играет не в плюс, а в минус. Инсайдер вспоминает, что на выборах 2024 года Кобзев также поддержал кандидата от ЕР Серебренникова, и тот провалил кампанию. В начале января 2025 году Кобзев посетил Вихоревку, где вместе с Дружининым провел несколько встреч с избирателями. Наблюдатели отмечают, что Дружинин, осознавая преимущества своего положения как главы Вихоревки (в городе проживает более 20 тысяч человек, а в Братском районе — 50 тысяч), не стал уделять большое внимание кампании. «Он надеется на административный ресурс из числа бюджетников, с ними же и проводит официозные встречи в Вихоревке. Мало ездит по району и, судя по всему, не тратится на агитационные материалы», — отмечает источник агентства. URA.RU посчитало, сколько поездок совершил Дружинин за время избирательной кампании. Для этого агентство изучило соцсети. Вести их Дружинин начал с декабря, с момента объявления об участии в выборах. До этого выходило по одному-трем постам в месяц. Согласно данным из социальных сетей кандидата, он начал ездить по территории с 14 января и посетил порядка 10 сел. Проблемный глава Собеседники агентства из Братска отмечают, что за восемь лет правления Вихоревкой Дружинин не раз попадал в скандальные истории. В 2020 году мэрию города проверяла прокуратура из-за того, что она занизила норматив отпуска воды в дома на 16%, и жители переплачивали за ресурс. Еще одна проблема, характерная для Вихоревки и окрестностей — дороги, которые обещают отремонтировать уже несколько лет. «Когда едешь от города в окрестные села — укачивает так, что потом по несколько часов болит голова», — рассказывает один из местных жителей агентству. «Этой дороге конец от начала до самой Вихоревки, что за чушь они (власти) обещают? По-хорошему, ее нужно снимать, ровнять, и укладывать асфальт», — пишет пользователь «ВКонтакте» Дмитрий Андреевич в комментариях про обещания властей отремонтировать участок дороги. ЕР в опасности Активность самовыдвиженки Ларисы Павловой вызывает в Иркутской области удивление. Изначально особых надежд на соратницу экс-мэра Братска не возлагали: мол, если они проиграли выборы в городе, где контролировали административный ресурс, то в районе, подвластном Чернышеву, и вовсе рассчитывать не на что. Павлова также ведет переговоры с представителями местных элит, и ей удается заручиться их поддержкой. По словам источников, одна из последних встреч была с Николаем Качаном, которого называют политическим «серым кардиналом» в Братском районе. Качан был депутатом заксобрания Иркутской области 2 и 3 созывов, с 1998 по 2002 годы работал мэром Братска. Как утверждают инсайдеры, до сих пор влияет на политические процессы в Братском районе. «У Дружинина накопились противоречия со многими влиятельными политиками и предпринимателями в районе. В лице Ларисы Павловой местные элиты видят альтернативу», — говорят инсайдеры. Гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский считает, что активность Павловой говорит о высокой мотивации Серебренникова сохранить влияние после поражения на выборах мэра Братска, а также об отсутствии у него административного ресурса: «Павлова — в позиции „андердога“, то есть того, кто хочет взять реванш. Такие люди более мотивированы и настроены на победу, потому что их прижали к стенке, и другого выхода нет. Если они не возьмут район, останутся без влияния. А получив контроль над районом, у группы Серебренникова будет хотя бы какой-то ресурс. Активность говорит о том, что сети избирателей либо не контролируют, либо контролируют слабо, и единственный шанс — много контактировать с людьми». О высокой мотивации свидетельствует и то, что Павлова начала сотрудничать с бывшими противниками. Несколько дней назад она дала интервью telegram-каналу «Братчане», который в период предвыборной кампании-2024 явно поддерживал Дубровина и до сих пор регулярно критикует Серебренникова. Саму Павлову там называли «лишним элементов» в городской думе Братска. Как единороссы нейтрализуют конкурентов Павлова несколько раз публично заявляла о давлении на нее со стороны районных чиновников. «Уважаемые жители Вихоревки! Хочу проинформировать вас о начавшемся административном давлении на руководителей предприятий Вихоревки. Ещё совсем недавно были согласованы ряд встреч с коллективами. Со вчерашнего дня начали поступать звонки о том, что собрания провести невозможно. К сожалению, происходит такая ситуация», — написала она в своем telegram-канале 14 января. Позже она сообщала о том, что за четыре минуты до встречи с жителями в муниципальном учреждении культуры «Акцент» ей позвонили из руководства и сообщили, что сейчас произойдет экстренное отключение электроэнергии. «Что самое ужасное, нас даже не пустили на порог. На улице было ещё светло, можно было минут на 30 провести встречу в холле. Но... Оставили мерзнуть на улице. Это отношение не ко мне, а к жителям Вихоревки. На встречу пришли пожилые люди... 10 лет в политике, но никогда не сталкивалась с такой ситуацией. Готовлю обращение в ресурсонабжающую организацию. Проверим, действительно ли так было все серьезно», — поделилась Павлова. Последствия для Кобзева Политический активист и экс-кандидат в мэры Братска Елена Кутергина считает, что очередной проигрыш «Единой России» в регионе будет серьезным ударом по позициям губернатора Игоря Кобзева. «По моим ощущениям, Игорь Иванович очень много ошибается в последние годы в политическом смысле. Если в Братском районе вновь пройдет самовыдвиженец, это будет серьезным ударом по нему. Это будет значить, что губернатор не понимает контекст, не понимает людей на территории. Он чужак, который не чувствует избирателя. В Братске привыкли, что решают люди, а не губернатор. Иркутская команда, работающая в Братске, вызывает отторжение и недовольство», — говорит Кутергина. Несмотря на усилия, Павлова пока не в фаворитах, считает политобозреватель из Иркутска Галина Солонина. По ее мнению, итоги выборов покажут, насколько братчане прислушиваются к мнению губернатора. «Самый опасный враг „Единой России“ — это сама „Единая Россия“. Либо это сильный внутренний раскол, когда игроки не могут поделить что-то, либо это федеральные решения, вроде пенсинной реформы, которые создают проблемы партии в регионах. В ситуации противостояния двух лояльных кандидатов, как в Братском районе, выиграет тот, у которого больше денег, лучше технологи и сильнее мобилизационный ресурс», — прогнозирует гендиректор коммуникационного агентства Actor политолог Дмитрий Еловский.
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