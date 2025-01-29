«Единая Россия» вновь потеряла контроль над выборами на Байкале

Выборы главы Братского района, до которых осталось пять дней, вновь могут преподнести неожиданный результат. До сих пор явный фаворит гонки не определен. Забыв прежние обиды, «Единая Россия» и иркутский губернатор Игорь Кобзев поддержали кандидата от группы сенатора Андрея Чернышева — Николая Дружинина (глава «столицы» Братского района Вихоревки), однако он, как отмечают наблюдатели, не успевает заниматься кампанией и делает ставку на админресурс. В это же время его оппонент, поддерживаемый влиятельным экс-мэром Братска Сергеем Серебренниковым, Лариса Павлова (бывший спикер гордумы Братска) устроила большое турне по району и заручилась поддержкой местных элит. Очередное поражение единоросса на севере Иркутской области может вылиться в скандал, опасный для губернатора, которому в 2025 году предстоит переизбрание.
Чернышев «расслабился»
Кампания, которую проводил кандидат от группы Чернышева Александр Дубровин в 2024 году на пост мэра Братска, стала известной на всю страну. Корреспондент агентства, побывав в Братске в разгар выборов, увидел небывалую активность: Дубровин ежедневно объезжал двор за двором, встречался с врачами, студентами, работниками предприятий в течение нескольких месяцев. Несмотря на мощный административный ресурс, который был подконтролен тогда еще мэру Сергею Серебренникову, правившему 15 лет, Дубровину удалось набрать 68,5% голосов — в три раза больше, чем у конкурента от ЕР.
В этом году подход заметно отличается. Добившись поддержки от «Единой России» и губернатора, группа сенатора, как это отмечают собеседники агентства из региона, «расслабилась». Вместо федеральных политтехнологов в Братск приехали местные, из Иркутска. С собой привезли сотрудников областного исполкома партии. Уже этот факт воспринимается в Братске негативно.
«Между Братском и Иркутском уже долгие годы идет негласное противостояние. Братчане не любят областную столицу, которая собирает налоги с местных предприятий. Из-за того, что в городе денег не оседает, он стагнирует. А помощь от региона Братску и Братскому району малозаметна. И приехавшие из Иркутска варяги воспринимаются здесь негативно. Это плохо отражается на Дружинине, который теряет статус „своего“», — отмечает один из местных политиков, близкий к штабу Дружинина.
Этот же источник добавляет, что даже публичная поддержка губернатора Кобзева в данном случае играет не в плюс, а в минус. Инсайдер вспоминает, что на выборах 2024 года Кобзев также поддержал кандидата от ЕР Серебренникова, и тот провалил кампанию. В начале января 2025 году Кобзев посетил Вихоревку, где вместе с Дружининым провел несколько встреч с избирателями.
Наблюдатели отмечают, что Дружинин, осознавая преимущества своего положения как главы Вихоревки (в городе проживает более 20 тысяч человек, а в Братском районе — 50 тысяч), не стал уделять большое внимание кампании. «Он надеется на административный ресурс из числа бюджетников, с ними же и проводит официозные встречи в Вихоревке. Мало ездит по району и, судя по всему, не тратится на агитационные материалы», — отмечает источник агентства.
URA.RU посчитало, сколько поездок совершил Дружинин за время избирательной кампании. Для этого агентство изучило соцсети. Вести их Дружинин начал с декабря, с момента объявления об участии в выборах. До этого выходило по одному-трем постам в месяц. Согласно данным из социальных сетей кандидата, он начал ездить по территории с 14 января и посетил порядка 10 сел.
Проблемный глава
Собеседники агентства из Братска отмечают, что за восемь лет правления Вихоревкой Дружинин не раз попадал в скандальные истории. В 2020 году мэрию города проверяла прокуратура из-за того, что она занизила норматив отпуска воды в дома на 16%, и жители переплачивали за ресурс.
В 2024 году Братский район и Вихоревка столкнулись с масштабным пожаром, сотни человек лишились своих домов. Скандалы с возмещением ущерба длятся до сих пор, местные жители в социальных сетях жалуются на неорганизованность властей.
Еще одна проблема, характерная для Вихоревки и окрестностей — дороги, которые обещают отремонтировать уже несколько лет. «Когда едешь от города в окрестные села — укачивает так, что потом по несколько часов болит голова», — рассказывает один из местных жителей агентству.
«Этой дороге конец от начала до самой Вихоревки, что за чушь они (власти) обещают? По-хорошему, ее нужно снимать, ровнять, и укладывать асфальт», — пишет пользователь «ВКонтакте» Дмитрий Андреевич в комментариях про обещания властей отремонтировать участок дороги.
ЕР в опасности
Активность самовыдвиженки Ларисы Павловой вызывает в Иркутской области удивление. Изначально особых надежд на соратницу экс-мэра Братска не возлагали: мол, если они проиграли выборы в городе, где контролировали административный ресурс, то в районе, подвластном Чернышеву, и вовсе рассчитывать не на что.
Между тем, Павлова демонстрирует большое упорство. Согласно данным из ее социальных сетей, с 14 января она совершила 15 поездок по территории, некоторые населенные пункты посетила не по разу. Очевидцы отмечают, что Серебренников нередко ездит по встречам вместе с Павловой, демонстрируя свою поддержку.
Павлова также ведет переговоры с представителями местных элит, и ей удается заручиться их поддержкой. По словам источников, одна из последних встреч была с Николаем Качаном, которого называют политическим «серым кардиналом» в Братском районе. Качан был депутатом заксобрания Иркутской области 2 и 3 созывов, с 1998 по 2002 годы работал мэром Братска. Как утверждают инсайдеры, до сих пор влияет на политические процессы в Братском районе.
«У Дружинина накопились противоречия со многими влиятельными политиками и предпринимателями в районе. В лице Ларисы Павловой местные элиты видят альтернативу», — говорят инсайдеры.
Гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский считает, что активность Павловой говорит о высокой мотивации Серебренникова сохранить влияние после поражения на выборах мэра Братска, а также об отсутствии у него административного ресурса: «Павлова — в позиции „андердога“, то есть того, кто хочет взять реванш. Такие люди более мотивированы и настроены на победу, потому что их прижали к стенке, и другого выхода нет. Если они не возьмут район, останутся без влияния. А получив контроль над районом, у группы Серебренникова будет хотя бы какой-то ресурс. Активность говорит о том, что сети избирателей либо не контролируют, либо контролируют слабо, и единственный шанс — много контактировать с людьми».
О высокой мотивации свидетельствует и то, что Павлова начала сотрудничать с бывшими противниками. Несколько дней назад она дала интервью telegram-каналу «Братчане», который в период предвыборной кампании-2024 явно поддерживал Дубровина и до сих пор регулярно критикует Серебренникова. Саму Павлову там называли «лишним элементов» в городской думе Братска.
Как единороссы нейтрализуют конкурентов
Павлова несколько раз публично заявляла о давлении на нее со стороны районных чиновников. «Уважаемые жители Вихоревки! Хочу проинформировать вас о начавшемся административном давлении на руководителей предприятий Вихоревки. Ещё совсем недавно были согласованы ряд встреч с коллективами. Со вчерашнего дня начали поступать звонки о том, что собрания провести невозможно. К сожалению, происходит такая ситуация», — написала она в своем telegram-канале 14 января.
Позже она сообщала о том, что за четыре минуты до встречи с жителями в муниципальном учреждении культуры «Акцент» ей позвонили из руководства и сообщили, что сейчас произойдет экстренное отключение электроэнергии. «Что самое ужасное, нас даже не пустили на порог. На улице было ещё светло, можно было минут на 30 провести встречу в холле. Но... Оставили мерзнуть на улице. Это отношение не ко мне, а к жителям Вихоревки. На встречу пришли пожилые люди... 10 лет в политике, но никогда не сталкивалась с такой ситуацией. Готовлю обращение в ресурсонабжающую организацию. Проверим, действительно ли так было все серьезно», — поделилась Павлова.
Последствия для Кобзева
Политический активист и экс-кандидат в мэры Братска Елена Кутергина считает, что очередной проигрыш «Единой России» в регионе будет серьезным ударом по позициям губернатора Игоря Кобзева. «По моим ощущениям, Игорь Иванович очень много ошибается в последние годы в политическом смысле. Если в Братском районе вновь пройдет самовыдвиженец, это будет серьезным ударом по нему. Это будет значить, что губернатор не понимает контекст, не понимает людей на территории. Он чужак, который не чувствует избирателя. В Братске привыкли, что решают люди, а не губернатор. Иркутская команда, работающая в Братске, вызывает отторжение и недовольство», — говорит Кутергина.
Несмотря на усилия, Павлова пока не в фаворитах, считает политобозреватель из Иркутска Галина Солонина. По ее мнению, итоги выборов покажут, насколько братчане прислушиваются к мнению губернатора.
«В новом созыве думы Братска Павлова — простой депутат, и ее это явно не устраивает. Для нее выборы мэра Братского района — вариант решения вопроса с оплачиваемой должностью, которой она лишилась, и попытка восстановления влияния. Однако пока она — не в фаворитах, и успеет ли переломить ситуацию за оставшиеся до 2 февраля дни — вопрос. Кампания в целом очень интересная, острая. И она даст ответ на вопрос — насколько мнение губернатора важно для жителей региона?», — отмечает Солонина.
«Самый опасный враг „Единой России“ — это сама „Единая Россия“. Либо это сильный внутренний раскол, когда игроки не могут поделить что-то, либо это федеральные решения, вроде пенсинной реформы, которые создают проблемы партии в регионах. В ситуации противостояния двух лояльных кандидатов, как в Братском районе, выиграет тот, у которого больше денег, лучше технологи и сильнее мобилизационный ресурс», — прогнозирует гендиректор коммуникационного агентства Actor политолог Дмитрий Еловский.
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