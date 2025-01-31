Россия откроет границы для искусственного интеллекта

Сотрудничество с Казахстаном и другими странами ЕАЭС в сфере информационных технологий ускорит рост экономики России. Премьер-министр Михаил Мишустин на форуме Digital Almaty 2025 в Алма-Ате заявил о ключевом значении IT-сферы и технологий промышленного искусственного интеллекта для технологического суверенитета РФ. Эксперты URA.RU отмечают, что Казахстан — один из лидеров по внедрению цифровых решений на постсоветском пространстве и находится не под санкциями, что делает его важным партнером для РФ.
Объединить усилия
Площадкой для проведения форума стал центр делового сотрудничества «Атакент». Мишустина и других премьер-министров стран ЕАЭС и государств-партнеров встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, с которым председатель российского правительства накануне уже провел переговоры в Астане. Главы кабминов осмотрели выставку цифровых проектов, где их сопровождал и давал пояснения министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев.
Многие из представленных премьерам проектов так или иначе связаны с искусственным интеллектом. Среди них ИИ-решения для повышения эффективности промышленности и горной добычи, система управления беспилотными самосвалами, цифровые социальные сервисы, роботизированное производственное оборудование, а также платформа для выявления в детском возрасте будущих успешных спортсменов.
На пленарной сессии председатели правительств один за другим подчеркивали важность развития ИИ и рассказывали о том, что в их государствах делается для внедрения этой технологии. Олжас Бектенов сравнил появление искусственного интеллекта по важности с появлением персональных компьютеров и смартфонов. Он призвал объединить усилия стран ЕАЭС в реализации совместных проектов в сфере ИИ на базе центра, который откроется в Казахстане в этом году. О разработке законопроектов о регулировании ИИ и стратегий развития этой технологии говорили премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и председатель правительства Азербайджана Али Асадов.
Бескомпромиссная гонка
Михаил Мишустин начал свое выступление с того, что от внедрения современных решений, прежде всего цифровых технологий, зависит развитие государств, экономик и в конечном счете благополучие людей. «Идет бескомпромиссная технологическая гонка, которая определит контуры будущего мироустройства, и все отчетливее проявляются противоречия в построении глобальной цифровой архитектуры. Разнятся подходы к устранению цифрового неравенства, применению ИИ и в целом к построению систем национальной безопасности», — сказал российский премьер.
Мишустин подчеркнул, что мировая цифровая архитектура будет строиться на нескольких составляющих. Первая — данные, которые премьер назвал «нефтью, платиной XXI века». Их собирают высокочувствительные датчики, сенсоры, а затем из них составляются виртуальные модели процессов, предприятий, что позволяет делать прогнозы и выстраивать более эффективную работу. Также необходимы сети сбора и передачи таких данных и инфраструктура обработки, которая должна развиваться с использованием высокопроизводительных вычислительных мощностей отечественного производства.
«Невозможно представить будущее и без облачных программ, алгоритмов, больших языковых моделей и нейросетей. Ключевой составляющей также является комплексная система кибербезопасности, которая гарантирует устойчивость к атакам, защищенность объектов критически значимой инфраструктуры. И только обладая собственными наработками по всем этим направлениям, наши государства смогут динамично развиваться, укреплять национальные экономики и повышать качество жизни граждан», — подчеркнул председатель правительства.
Премьер добавил, что в России есть две своих больших языковых модели, также создаются собственные кластеры специализированных вычислений в сфере искусственного интеллекта. Страна располагает своими поисковыми системами, социальными сетями, площадками для интернет-торговли, стриминговыми и образовательными сервисами, сказал Мишустин.
Брать пример с банков
Искусственный интеллект сегодня — главный драйвер развития цифровых технологий, отмечает научный руководитель факультета прикладной математики и информационных технологий Финансового университета при правительстве Борис Славин. Есть и другие трендовые направления, например, VR и блокчейн, однако ИИ занимает особое место.
«В промышленности искусственный интеллект используется одновременно с интернетом вещей, когда оборудование на заводах и фабриках оснащается датчиками по аналогии с системами умного дома. Информацию, которую собирают эти датчики, ИИ может использовать, чтобы предсказывать события, делать вовремя профилактику и существенно увеличивать эффективность производства», — говорит эксперт.
В России серьезно оцифрованы финансовый сектор и телекоммуникационная отрасль. Промышленность же пока отстает от них по степени внедрения искусственного интеллекта и других передовых решений. Если ее удастся так же вывести на новый уровень с использованием цифровых разработок, это обеспечит технологический прорыв, говорит Славин.
«Это, в частности, решит кадровые вопросы за счет повышения производительности труда. Предприятия смогут перераспределять персонал. Будет меньше рутинной работы, которую должны выполнять сотрудники. С другой стороны, потребуются специалисты по работе с ИИ, обладающие соответствующей квалификацией. Так что кадровые проблемы не исчезнут, просто искать нужно будет уже не рабочих», — пояснил собеседник URA.RU.
Форум, посвященный цифровизации, не случайно проходит в Казахстане: страна — один из лидеров в IT-отрасли на постсоветском пространстве и по некоторым направлениям даже опережает Россию, говорит Славин. Другая причина — отсутствие в Казахстане санкций, что важно для IT-отрасли, направленной на экспорт и международное взаимодействие, добавляет замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
«Россия, несмотря на серьезный уровень развития IT-сферы, находится под серьезным санкционным давлением, как и Белоруссия. Поэтому Казахстан рассматривается как страна, через которую можно получать необходимые, в том числе западные компоненты посредством параллельного импорта. Страна является важным окном для импорта, и логично, что оно используется не только для поставок „Кока-Колы“», — подчеркивает эксперт.
Цифровизация — ключевая задача государств постсоветского пространства, с которой страны связывают надежды на развитие своих экономик, говорит завкафедрой международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ Ниязи Ниязов. У России есть серьезный задел в области разработки программного обеспечения, и кооперация с Казахстаном может дать хорошие результаты.
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