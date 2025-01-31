Россия откроет границы для искусственного интеллекта

В этом помогут соседние страны

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Казахстан — интересный партнер для России в IT-отрасли, отмечают эксперты
Казахстан — интересный партнер для России в IT-отрасли, отмечают эксперты Фото:

Сотрудничество с Казахстаном и другими странами ЕАЭС в сфере информационных технологий ускорит рост экономики России. Премьер-министр Михаил Мишустин на форуме Digital Almaty 2025 в Алма-Ате заявил о ключевом значении IT-сферы и технологий промышленного искусственного интеллекта для технологического суверенитета РФ. Эксперты URA.RU отмечают, что Казахстан — один из лидеров по внедрению цифровых решений на постсоветском пространстве и находится не под санкциями, что делает его важным партнером для РФ.

Объединить усилия

Искусственный интеллект стал одним из главных драйверов развития экономик государств
Искусственный интеллект стал одним из главных драйверов развития экономик государств
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Площадкой для проведения форума стал центр делового сотрудничества «Атакент». Мишустина и других премьер-министров стран ЕАЭС и государств-партнеров встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, с которым председатель российского правительства накануне уже провел переговоры в Астане. Главы кабминов осмотрели выставку цифровых проектов, где их сопровождал и давал пояснения министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев.

Многие из представленных премьерам проектов так или иначе связаны с искусственным интеллектом. Среди них ИИ-решения для повышения эффективности промышленности и горной добычи, система управления беспилотными самосвалами, цифровые социальные сервисы, роботизированное производственное оборудование, а также платформа для выявления в детском возрасте будущих успешных спортсменов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в мире идет бескомпромиссная технологическая гонка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в мире идет бескомпромиссная технологическая гонка
Фото:

На пленарной сессии председатели правительств один за другим подчеркивали важность развития ИИ и рассказывали о том, что в их государствах делается для внедрения этой технологии. Олжас Бектенов сравнил появление искусственного интеллекта по важности с появлением персональных компьютеров и смартфонов. Он призвал объединить усилия стран ЕАЭС в реализации совместных проектов в сфере ИИ на базе центра, который откроется в Казахстане в этом году. О разработке законопроектов о регулировании ИИ и стратегий развития этой технологии говорили премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и председатель правительства Азербайджана Али Асадов.

Бескомпромиссная гонка

Михаил Мишустин начал свое выступление с того, что от внедрения современных решений, прежде всего цифровых технологий, зависит развитие государств, экономик и в конечном счете благополучие людей. «Идет бескомпромиссная технологическая гонка, которая определит контуры будущего мироустройства, и все отчетливее проявляются противоречия в построении глобальной цифровой архитектуры. Разнятся подходы к устранению цифрового неравенства, применению ИИ и в целом к построению систем национальной безопасности», — сказал российский премьер.

Для развития IT-отрасли и искусственного интеллекта России нужны свои мощности для передачи и обработки данных
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мишустин подчеркнул, что мировая цифровая архитектура будет строиться на нескольких составляющих. Первая — данные, которые премьер назвал «нефтью, платиной XXI века». Их собирают высокочувствительные датчики, сенсоры, а затем из них составляются виртуальные модели процессов, предприятий, что позволяет делать прогнозы и выстраивать более эффективную работу. Также необходимы сети сбора и передачи таких данных и инфраструктура обработки, которая должна развиваться с использованием высокопроизводительных вычислительных мощностей отечественного производства.

«Невозможно представить будущее и без облачных программ, алгоритмов, больших языковых моделей и нейросетей. Ключевой составляющей также является комплексная система кибербезопасности, которая гарантирует устойчивость к атакам, защищенность объектов критически значимой инфраструктуры. И только обладая собственными наработками по всем этим направлениям, наши государства смогут динамично развиваться, укреплять национальные экономики и повышать качество жизни граждан», — подчеркнул председатель правительства.

Премьер добавил, что в России есть две своих больших языковых модели, также создаются собственные кластеры специализированных вычислений в сфере искусственного интеллекта. Страна располагает своими поисковыми системами, социальными сетями, площадками для интернет-торговли, стриминговыми и образовательными сервисами, сказал Мишустин.

Все страны ЕАЭС принимают меры для стимулирования развития ИИ
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Брать пример с банков

Искусственный интеллект сегодня — главный драйвер развития цифровых технологий, отмечает научный руководитель факультета прикладной математики и информационных технологий Финансового университета при правительстве Борис Славин. Есть и другие трендовые направления, например, VR и блокчейн, однако ИИ занимает особое место.

«В промышленности искусственный интеллект используется одновременно с интернетом вещей, когда оборудование на заводах и фабриках оснащается датчиками по аналогии с системами умного дома. Информацию, которую собирают эти датчики, ИИ может использовать, чтобы предсказывать события, делать вовремя профилактику и существенно увеличивать эффективность производства», — говорит эксперт.

Внедрение искусственного интеллекта требует специалистов, умеющих с ним работать
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России серьезно оцифрованы финансовый сектор и телекоммуникационная отрасль. Промышленность же пока отстает от них по степени внедрения искусственного интеллекта и других передовых решений. Если ее удастся так же вывести на новый уровень с использованием цифровых разработок, это обеспечит технологический прорыв, говорит Славин.

«Это, в частности, решит кадровые вопросы за счет повышения производительности труда. Предприятия смогут перераспределять персонал. Будет меньше рутинной работы, которую должны выполнять сотрудники. С другой стороны, потребуются специалисты по работе с ИИ, обладающие соответствующей квалификацией. Так что кадровые проблемы не исчезнут, просто искать нужно будет уже не рабочих», — пояснил собеседник URA.RU.

Форум, посвященный цифровизации, не случайно проходит в Казахстане: страна — один из лидеров в IT-отрасли на постсоветском пространстве и по некоторым направлениям даже опережает Россию, говорит Славин. Другая причина — отсутствие в Казахстане санкций, что важно для IT-отрасли, направленной на экспорт и международное взаимодействие, добавляет замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Россия, несмотря на серьезный уровень развития IT-сферы, находится под серьезным санкционным давлением, как и Белоруссия. Поэтому Казахстан рассматривается как страна, через которую можно получать необходимые, в том числе западные компоненты посредством параллельного импорта. Страна является важным окном для импорта, и логично, что оно используется не только для поставок „Кока-Колы“», — подчеркивает эксперт.

Цифровизация — ключевая задача государств постсоветского пространства, с которой страны связывают надежды на развитие своих экономик, говорит завкафедрой международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ Ниязи Ниязов. У России есть серьезный задел в области разработки программного обеспечения, и кооперация с Казахстаном может дать хорошие результаты.

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Сотрудничество с Казахстаном и другими странами ЕАЭС в сфере информационных технологий ускорит рост экономики России. Премьер-министр Михаил Мишустин на форуме Digital Almaty 2025 в Алма-Ате заявил о ключевом значении IT-сферы и технологий промышленного искусственного интеллекта для технологического суверенитета РФ. Эксперты URA.RU отмечают, что Казахстан — один из лидеров по внедрению цифровых решений на постсоветском пространстве и находится не под санкциями, что делает его важным партнером для РФ. Объединить усилия Площадкой для проведения форума стал центр делового сотрудничества «Атакент». Мишустина и других премьер-министров стран ЕАЭС и государств-партнеров встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, с которым председатель российского правительства накануне уже провел переговоры в Астане. Главы кабминов осмотрели выставку цифровых проектов, где их сопровождал и давал пояснения министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев. Многие из представленных премьерам проектов так или иначе связаны с искусственным интеллектом. Среди них ИИ-решения для повышения эффективности промышленности и горной добычи, система управления беспилотными самосвалами, цифровые социальные сервисы, роботизированное производственное оборудование, а также платформа для выявления в детском возрасте будущих успешных спортсменов. На пленарной сессии председатели правительств один за другим подчеркивали важность развития ИИ и рассказывали о том, что в их государствах делается для внедрения этой технологии. Олжас Бектенов сравнил появление искусственного интеллекта по важности с появлением персональных компьютеров и смартфонов. Он призвал объединить усилия стран ЕАЭС в реализации совместных проектов в сфере ИИ на базе центра, который откроется в Казахстане в этом году. О разработке законопроектов о регулировании ИИ и стратегий развития этой технологии говорили премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и председатель правительства Азербайджана Али Асадов. Бескомпромиссная гонка Михаил Мишустин начал свое выступление с того, что от внедрения современных решений, прежде всего цифровых технологий, зависит развитие государств, экономик и в конечном счете благополучие людей. «Идет бескомпромиссная технологическая гонка, которая определит контуры будущего мироустройства, и все отчетливее проявляются противоречия в построении глобальной цифровой архитектуры. Разнятся подходы к устранению цифрового неравенства, применению ИИ и в целом к построению систем национальной безопасности», — сказал российский премьер. Мишустин подчеркнул, что мировая цифровая архитектура будет строиться на нескольких составляющих. Первая — данные, которые премьер назвал «нефтью, платиной XXI века». Их собирают высокочувствительные датчики, сенсоры, а затем из них составляются виртуальные модели процессов, предприятий, что позволяет делать прогнозы и выстраивать более эффективную работу. Также необходимы сети сбора и передачи таких данных и инфраструктура обработки, которая должна развиваться с использованием высокопроизводительных вычислительных мощностей отечественного производства. Премьер добавил, что в России есть две своих больших языковых модели, также создаются собственные кластеры специализированных вычислений в сфере искусственного интеллекта. Страна располагает своими поисковыми системами, социальными сетями, площадками для интернет-торговли, стриминговыми и образовательными сервисами, сказал Мишустин. Брать пример с банков Искусственный интеллект сегодня — главный драйвер развития цифровых технологий, отмечает научный руководитель факультета прикладной математики и информационных технологий Финансового университета при правительстве Борис Славин. Есть и другие трендовые направления, например, VR и блокчейн, однако ИИ занимает особое место. «В промышленности искусственный интеллект используется одновременно с интернетом вещей, когда оборудование на заводах и фабриках оснащается датчиками по аналогии с системами умного дома. Информацию, которую собирают эти датчики, ИИ может использовать, чтобы предсказывать события, делать вовремя профилактику и существенно увеличивать эффективность производства», — говорит эксперт. В России серьезно оцифрованы финансовый сектор и телекоммуникационная отрасль. Промышленность же пока отстает от них по степени внедрения искусственного интеллекта и других передовых решений. Если ее удастся так же вывести на новый уровень с использованием цифровых разработок, это обеспечит технологический прорыв, говорит Славин. «Это, в частности, решит кадровые вопросы за счет повышения производительности труда. Предприятия смогут перераспределять персонал. Будет меньше рутинной работы, которую должны выполнять сотрудники. С другой стороны, потребуются специалисты по работе с ИИ, обладающие соответствующей квалификацией. Так что кадровые проблемы не исчезнут, просто искать нужно будет уже не рабочих», — пояснил собеседник URA.RU. Форум, посвященный цифровизации, не случайно проходит в Казахстане: страна — один из лидеров в IT-отрасли на постсоветском пространстве и по некоторым направлениям даже опережает Россию, говорит Славин. Другая причина — отсутствие в Казахстане санкций, что важно для IT-отрасли, направленной на экспорт и международное взаимодействие, добавляет замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. «Россия, несмотря на серьезный уровень развития IT-сферы, находится под серьезным санкционным давлением, как и Белоруссия. Поэтому Казахстан рассматривается как страна, через которую можно получать необходимые, в том числе западные компоненты посредством параллельного импорта. Страна является важным окном для импорта, и логично, что оно используется не только для поставок „Кока-Колы“», — подчеркивает эксперт. Цифровизация — ключевая задача государств постсоветского пространства, с которой страны связывают надежды на развитие своих экономик, говорит завкафедрой международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ Ниязи Ниязов. У России есть серьезный задел в области разработки программного обеспечения, и кооперация с Казахстаном может дать хорошие результаты.
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