Депутат Миронов придумал, как поднять рождаемость в полтора раза

Лидер «Справедливой России» предложил давать субсидии на жилье на каждого ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Родители до 35 лет должны получать беспроцентные ссуды на жилье
Родители до 35 лет должны получать беспроцентные ссуды на жилье Фото:

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости расширить программу жилищных субсидий в стране. Сейчас семьи вправе получить 450 тысяч на погашение ипотеки при рождении третьего или последующих детей. По мнению депутата, поддержку нужно начинать уже с первого ребенка и далее увеличивать выплаты. Об этом он рассказал в беседе с журналистом URA.RU.

«Если мы хотим быстро и существенно поднять рождаемость в масштабах страны, нужны более гибкие и щедрые подходы к жилищному кредитованию, — говорит Миронов. — На первенца выплачивать 500 тысяч на жилье, на второго ребенка — 600 тысяч, при рождении третьего — 700 тысяч. Реализация этой меры, по нашим оценкам, могла бы дать рост рождаемости в полтора раза».

По словам лидера фракции, для решения жилищного вопроса одной лишь семейной ипотеки в нынешнем виде недостаточно. «При этом ставка в 6% все равно высока, даже по мировым стандартам, — считает собеседник URA.RU. — Ее нужно снижать. Многодетным семьям до 3%, а молодым многодетным семьям, где возраст родителей до 35 лет, — выдавать беспроцентные ссуды на жилье».

Также, по мнению Миронова, в стране необходимо запускать госпрограмму социальной аренды. «Для начала — хотя бы в пилотном режиме. Чтобы и в государственном жилом фонде, и в строящихся домах выделялась определенная доля квартир под недорогую аренду, субсидированную государством, — говорит депутат. — Это могла бы быть и аренда с правом выкупа, когда ежемесячные платежи засчитываются в стоимость жилья».

По словам завкафедрой ипотечного и жилищного кредитования Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, в России цивилизованный и прозрачный рынок аренды жилья еще предстоит сформировать. Пока же люди чувствуют себя незащищенными в арендованной квартире и используют любую возможность, чтобы приобрести свое жилье. Экономист считает, что одним из вариантов решения этой проблемы может стать лизинг недвижимости с господдержкой или без нее. «Семья какое-то время арендует квартиру, а потом выкупает ее, причем, в стоимость засчитываются выплаченные арендные платежи, — рассказывает Цыганов. — Эти механизмы есть в мире. И они должны быть в России».

Что касается многодетных родителей, по мнению Александра Цыганова, и лучше жить в своем доме и иметь возможность пользоваться приусадебным участком. «Вопрос, как и где спланировать в условиях даже крупных городов появление особых районов с таунхаусами, с индивидуальным жилищным строительством», — говорит он. — Это жилье могло бы предоставляться семьям в аренду, но аренду социальную, которая реализуется в рамках муниципалитета или субъекта федерации по программам, которые бы позволяли многодетной семье чувствовать себя максимально защищенной».

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Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости расширить программу жилищных субсидий в стране. Сейчас семьи вправе получить 450 тысяч на погашение ипотеки при рождении третьего или последующих детей. По мнению депутата, поддержку нужно начинать уже с первого ребенка и далее увеличивать выплаты. Об этом он рассказал в беседе с журналистом URA.RU. «Если мы хотим быстро и существенно поднять рождаемость в масштабах страны, нужны более гибкие и щедрые подходы к жилищному кредитованию, — говорит Миронов. — На первенца выплачивать 500 тысяч на жилье, на второго ребенка — 600 тысяч, при рождении третьего — 700 тысяч. Реализация этой меры, по нашим оценкам, могла бы дать рост рождаемости в полтора раза». По словам лидера фракции, для решения жилищного вопроса одной лишь семейной ипотеки в нынешнем виде недостаточно. «При этом ставка в 6% все равно высока, даже по мировым стандартам, — считает собеседник URA.RU. — Ее нужно снижать. Многодетным семьям до 3%, а молодым многодетным семьям, где возраст родителей до 35 лет, — выдавать беспроцентные ссуды на жилье». Также, по мнению Миронова, в стране необходимо запускать госпрограмму социальной аренды. «Для начала — хотя бы в пилотном режиме. Чтобы и в государственном жилом фонде, и в строящихся домах выделялась определенная доля квартир под недорогую аренду, субсидированную государством, — говорит депутат. — Это могла бы быть и аренда с правом выкупа, когда ежемесячные платежи засчитываются в стоимость жилья». По словам завкафедрой ипотечного и жилищного кредитования Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, в России цивилизованный и прозрачный рынок аренды жилья еще предстоит сформировать. Пока же люди чувствуют себя незащищенными в арендованной квартире и используют любую возможность, чтобы приобрести свое жилье. Экономист считает, что одним из вариантов решения этой проблемы может стать лизинг недвижимости с господдержкой или без нее. «Семья какое-то время арендует квартиру, а потом выкупает ее, причем, в стоимость засчитываются выплаченные арендные платежи, — рассказывает Цыганов. — Эти механизмы есть в мире. И они должны быть в России». Что касается многодетных родителей, по мнению Александра Цыганова, и лучше жить в своем доме и иметь возможность пользоваться приусадебным участком. «Вопрос, как и где спланировать в условиях даже крупных городов появление особых районов с таунхаусами, с индивидуальным жилищным строительством», — говорит он. — Это жилье могло бы предоставляться семьям в аренду, но аренду социальную, которая реализуется в рамках муниципалитета или субъекта федерации по программам, которые бы позволяли многодетной семье чувствовать себя максимально защищенной».
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© Служба новостей «URA.RU»
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