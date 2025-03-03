Россиянам выпал шанс попасть на парад Победы на Красной площади

Россияне могут попасть на парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве. Как рассказал на торжественной церемонии запуска квеста подо Ржевом исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Артемий Киселев, приглашения получат три победителя, набравшие максимальное количество баллов. По его словам, квест повысит интерес к истории страны у молодежи и привлечет новых добровольцев в благотворительные проекты.
На церемонию открытия квеста «Вечные звезды», посвященного 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Тверскую область из Москвы приехали несколько десятков подростков-старшеклассников общественного движения «Волонтеры Победы». На этом месте 82 года назад шли кровопролитные бои. Сейчас здесь стоит мемориал Советскому солдату и работает филиал Музея Победы.
Десант добровольцев возложил цветы к подножию 25-метрового памятника. Для памятной фотографии и видео провели флэш-моб — ребята выстроились в форме пятиконечной звезды.
Интерактивная презентация в музее, рассказывающая о 14-месячном противостоянии советской армии и фашистских сил в 1942-1943 годах, заставила многих ребят заплакать. В ходе изматывающих боев погибло, по разным данным, около 1 млн советских солдат и сотни тысяч были ранены. Эти события имели важнейшее стратегическое значение и помогли переломить ситуацию на всем советско-германском фронте в пользу Красной армии.
«Сегодня, в 82-ю годовщину освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков, мы даем по всей стране старт онлайн-квесту „Вечные звезды“. Квест, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет идти в марте и апреле.
Итоги подведут к началу мая. Победителями квеста станут 16 человек, набравших наибольшее количество баллов. Три лучших участника станут главными победителями, они получат возможность присутствовать на параде Победы 9 мая 2025 года, остальным 13 победителям вручат подарочные наборы», — сказал Артемий Киселев.
По словам Киселева, участвовать в квесте «Вечные звезды» можно из любой точки страны через мобильное приложение «Победа80». Онлайн-участие можно дополнить личными посещениями памятных мест. Онлайн-квест «Вечные звезды» выглядит как интерактивная карта, на которой расположены локации в виде звезд. Это памятные места Великой Отечественной войны. Участникам необходимо изучить информацию о них и получить оценочные баллы.
Всего на карте 940 звезд трех видов: бронзовые, серебряные и золотые, рассказал URA.RU руководитель внешних коммуникаций общественного движения Даниил Кирпиченко. «Если за бронзовую звезду участник получит два балла, то золотая принесет 100 баллов.
Для ее получения нужно добраться до одного из памятных мемориалов, сделать с ним фото и загрузить его в приложение. Конечно, это сподвигнет молодежь к тому, чтобы активно искать эти мемориалы в своих городах и регионах. «Волонтеры Победы» сегодня уже стали первыми участниками квеста, сделав селфи на фоне мемориала подо Ржевом и получив по 100 баллов в приложении», — поделился активист.
По словам руководителя проектов дирекции федеральной программы всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Елизаветы Леоновой, онлайн-квест — шаг к тому, чтобы школьники стали интересоваться историей и не допускали исторических искажений происходившего. Перед стартом квеста и нанесения локаций на интерактивную карту волонтеры лично проверяли, в каком состоянии находится тот или иной мемориал — выезжали на место, приводили его в порядок.
Интерес к памятным местам привлекает в ряды волонтеров новых участников. На сайте движения зарегистрировано более 570 тысяч пользователей. А участников мероприятий насчитывается около 1 млн человек. Более подробная информация об онлайн-квесте — на сайте проекта «Победа 80».
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