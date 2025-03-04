Россия нашла новую нишу в экономике

Власти России нашли новую нишу для развития экономики. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии «Технологическое обеспечение биоэкономики» 4 марта подчеркнул, что именно в этой отрасли начинается борьба за мировое лидерство, и Москва не должна уступать конкурентам. Как объяснили эксперты URA.RU, новые биотехнологии помогут нарастить производство в стране без ущерба для экологии и тем самым избежать ошибки, которую допустил, например, Китай.
Мишустин во вступительном слове рассказал о национальном проекте, направленном на развитие биоэкономики в России. «Документ носит комплексный характер. Формирует фундамент сразу для нескольких направлений. В их числе — химия, пищевая индустрия, энергетика, медицина, экология, сельское хозяйство. Все те отрасли, где возможно глубокое внедрение биопроцессов и использование современных форматов производства на индустриальном уровне», — подчеркнул премьер.
Зачатки такой экономики были и в СССР во второй половине XX века, напомнил Мишустин. Однако, добавил глава правительства, сегодня благодаря развитию науки внедрять биотехнологии в производство можно гораздо шире.
«Без всякого преувеличения можно сказать, что сфера, которой мы будем заниматься, находится на острие гонки технологий. Там, где разворачивается наиболее напряженное соперничество за мировое лидерство. Наша страна обладает огромным потенциалом, значительными объемами и широким разнообразием биологических ресурсов. А это существенное конкурентное преимущество, которое можно и нужно использовать», — отметил премьер.
Власти хотят наладить в России производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Речь идет о сложных технологичных товарах, которые можно продавать за большие деньги. Биотех позволяет создать много таких изделий, сказал заведующий лабораторией структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. «Одна из главных целей российского правительства сегодня — расширять экономику знаний. То есть, создавать наукоемкие отрасли, чтобы предложить миру как можно более совершенный продукт, который иностранные потребители будут готовы купить за приличные деньги», — отметил профессор.
Биоэкономика — относительно новая отрасль мирового хозяйства. В отличие от традиционных секторов экономики, она еще не достигла пределов роста, поэтому может стать двигателем прогресса, в том числе и в России, объяснил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. «В этой отрасли даже еще кризисов не было. Сектор IT уже переживал периоды спада. Можно вспомнить пузырь доткомов, когда в 1995-2001 годах фондовый рынок обрушился на 5 трлн долларов из-за убыточных интернет-стартапов. Биоэкономике до таких потрясений еще далеко. У нее есть задел для роста, и Россия может стать одной из стран, где такой подъем будет», — рассказал ученый.
Раньше такая наукоемкая отрасль не была приоритетным направлением отечественной промышленности, но в последние годы все серьезно изменилось, отметил эксперт. Он напомнил, что все мы наблюдали за впечатляющим ростом китайской мощи последние 40 лет, но бурное наращивание производства происходило в ущерб экологии из-за ограниченности технологий. «Российские власти, решив, что такие издержки нам не нужны, начали вкладываться в биотех, который дает возможность развиваться без вреда для природы», — поделился мнением Чирков.
Власти вооружаются стратегией перехода к безотходной и низкоуглеродной экономике, чтобы обеспечить здоровое будущее, согласился с коллегой профессор института экономики РАН Олег Сухарев. «Биоэкономика — это в том числе и про экологически чистые продукты, столь необходимые нам для снижения рисков заболеваний», — резюмировал специалист.
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