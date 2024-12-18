Россия создаст конкурента Яндексу и альтернативу Google. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 18 декабря сообщил, что компаниям, закупающим российское высокотехнологичное оборудование и радиоэлектронику, спишут часть расходов. Как объяснили эксперты URA.RU, это приведет к масштабированию производства импортозамещенных компьютеров и потребует создания программного обеспечения российскими IT-специалистами.
Мишустин во вступительном слове напомнил об указе президента Владимира Путина увеличить к концу десятилетия долю отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, которые созданы на основе собственных линий разработки, в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2023 года. Премьер отметил, что ряд решений для этого уже принят.
«Речь идет о льготных кредитах, снижении величины страховых взносов, а также налога на прибыль при покупке российской продукции, относящейся к высокотехнологичной. Теперь эти расходы подлежат списанию — для сокращения налоговой базы — в двойном размере вместо полуторного», — сказал он.
Благодаря этому в распоряжении компаний, внедряющих современные отечественные средства производства, останется больше собственных ресурсов. «Они смогут их направлять на закупку сырья, подготовку специалистов и, что очень важно, дальнейшее системное развитие компании. Расширим и сам перечень высокотехнологичного оборудования, включив в него радиоэлектронику», — резюмировал глава правительства.
Развитие российской радиоэлектроники потребует и программного обеспечения для нее, написанного отечественными профессионалами, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Смотрите, как правительство развивает IT-сферу.
Наши специалисты с появлением все большего количества компьютеров будут привлекаться к написанию ПО для них, что даст им существенный опыт. Полученные навыки помогут выполнять более сложные задачи, например, проектировать целые экосистемы, как у Яндекса и Google», — поделился мнением он.
Это не менее важно, чем налаживание высокотехнологичного производства, сказал политолог. По его словам, России нужно выстроить конкурентную среду в сфере IT, поскольку ее изолировали санкциями, что автоматически дало преференции крупным игрокам. «Нельзя допускать монополизации IT-отрасли, чтобы компании соревновались и делали более качественный продукт, который в перспективе, выйдет и на международные рынки», — отметил политолог.
Поддержка высокотехнологичной отрасли правительством говорит в первую очередь о том, что она появилась, и это хороший сигнал, подчеркнул специалист по информационным технологиям Сергей Корогод. «Чаще всего наши производители по требованию компаний делают узкоспециализированные устройства, которые не собирают за рубежом, в этом их достоинство. Но они, как правило, дороже, поэтому власти компенсируют расходы на них, чтобы поддержать конкурентоспособность. Закупка такой продукции позволит в будущем масштабировать производство, хоть и не полный его цикл, а также выстроить для нашей техники собственную экосистему — программное обеспечение и сервис», — резюмировал эксперт.
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