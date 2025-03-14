«Больше половины выпускников школ имеют проблемы со здоровьем»

Больше половины выпускников школ имеют отклонения по здоровью. Депутат Госдумы, координатор проекта «Детский спорт» Ирина Роднина связывает это с огромной учебной нагрузкой и недостаточным вниманием к урокам физкультуры. И вне школ все непросто: секций не хватает, а зарплаты тренеров не доходят даже до 20 тысяч рублей. В интервью URA.RU трехкратная олимпийская чемпионка рассказала, как «Единая Россия» помогает детям заниматься физкультурой и спортом, и раскрыла, как оторвать детей от гаджетов.
Это интервью URA.RU продолжает серию публикаций «Проекты для будущего России», в которых мы расскажем о проектах «Единой России». Руководство партии объявило, что в 2025 году россияне увидят реальную пользу по каждому из направлений. В интервью координаторы проектов расскажут, что сделано к настоящему моменту и какие планы у партии до следующих выборов в Госдуму, когда ожидается финальный отчет перед россиянами.
— Партийный проект «Детский спорт» реализуется более 15 лет. Какой путь удалось пройти за это время?
— В 2009 году наш проект начался с направления «Дворовый тренер». Мы поставили себе задачу: организовать для детей во дворах и на общественных площадках спортивную активность. Чтобы они могли в каникулы и после уроков заниматься спортом бесплатно. Идея сама по себе очень хорошая, для занятий не требовались высококвалифицированные специалисты, достаточно было энтузиастов… Но площадки во дворах тогда были в таком состоянии, что плакать хотелось! Поэтому мы вместе с развитием направления «дворовый тренер» стали развивать школьный спорт, создали федерацию. Потребовалось доработать и законодательство на федеральном уровне: такие понятия, как «школьный спорт», «школьный спортивный клуб», «школьная спортивная лига» появились именно с нашей подачи и благодаря нашему партийному проекту.
В 2014 году стартовала программа «Реконструкция спортивных залов сельских школ». Вы помните, какими были сельские спортзалы в то время? У многих было настолько плохое состояние, что в них закладывали окна, потому что помещения не отапливались. А ведь мы понимаем, что во многих селах школьный зал — единственное спортивное сооружение. Программа продлилась десять лет, и за это мы привели в порядок почти 10 тысяч спортзалов и школьных спортплощадок.
Следующим этапом стало создание школьных спортклубов. Сегодня наличие спортклуба в школе уже норма. Но к этому мы тоже пришли не за один день! В 2022 году запустили проект «Спортивное лето» — это соревнования, которые включают муниципальный, региональный и финальный — всероссийский этап. В программу таких турниров входят футбол 6х6, баскетбол 3х3, в этом году добавится волейбол 4х4. А с прошлого года совместно с Федерацией спортивной борьбы России организовываем спортивную борьбу в школе среди учащихся мальчишек и девчонок 11-12 лет.
— Направление «Дворовый тренер» нацелено на организацию спортивного досуга. Как идет работа по нему, какие отклики вы получаете?
— Понимаете, летом не все родители могут отправить детей и подростков на каникулы в лагерь, где есть сбалансированный творческий и спортивный досуг. А оставлять детей на три месяца без спортивной нагрузки, только с телефоном в руках — нельзя. На помощь таким семьям пришел наш проект «дворовый тренер», который ненавязчиво и очень педагогично решает вопрос с досугом во дворе.
В основе – базовый подход к воспитанию. Будем честными, дети не любят тренировки, но они любят соревнования любого уровня. Им это в удовольствие — пообщаться, куда-то поехать, завести новые знакомства. А мы им такую возможность даем.
Даже турниры стараемся проводить не по олимпийской системе, а в формате лиги, когда команды играют друг с другом не по одному разу. Проигравшие не выбывают сразу, а продолжают участвовать и знают, что, уступив кому-то, могут вскоре взять реванш — это дополнительный стимул продолжать тренировки.
— Но все же многие дети быстро теряют интерес к тренировкам, предпочитая прогулки и онлайн-игры. Как мотивировать ребенка?
— Мы все любим гулять — это нормально. Другой момент, что улица должна быть готова к тому, что вот на этом участке завтра с утра и до вечера будут находиться школьники. Нужна не только инфраструктура, но и организационная работа. Очень важно, что кто-то позовет играть в волейбол, предложит поддержать команду… Многое зависит от вовлеченности молодежи — волонтеров, активистов «Молодой гвардии», потому что у детей гораздо больше интереса к спорту, когда к ним приходит близкий по возрасту человек. В нашем проекте мы этому уделяем большое внимание.
— Растет ли вовлеченность детей в регулярные занятия спортом?
—Занятия физкультурой и спортом — это профилактика болезней и способность лучше переносить нагрузки. Учебная нагрузка в школах большая. В результате мы пришли к тому, что по окончании школы 60 процентов детей имеют отклонения от норм здоровья.
Если у человека плохое здоровье, он не сможет полностью реализовать свой потенциал, а отношение к здоровью закладывается в школьные годы. Родители начали это понимать. Поэтому интерес к спорту в целом растет, и к детскому в том числе. Теперь нужно, чтобы и в системе образования произошли соответствующие изменения.
Нужно менять подход к физкультуре в целом. Сегодня в школах не хватает спортивного инвентаря, не хватает помещений для занятий. Вряд ли на каком-то другом уроке можно увидеть, как в одном кабинете занимаются ученики четвертого и шестого классов.
— Какие инфраструктурные объекты больше всего нужны в регионах?
— У нас в проекте есть программа по строительству спортивных объектов. Мы делаем ставку на быстровозводимые сооружения, без капитального строительства. Их можно построить в короткие сроки и быстро запустить в эксплуатацию. В основном по программе строятся физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, стадионы. Мы стараемся, чтобы они появлялись при школах — там уже есть площадки для этого, освещение, учителя физического воспитания. В некоторых регионах, например, в Московской области, вечером после уроков эти объекты открывают для всех желающих.
— Как партия выстраивает работу с муниципалитетами и регионами по развитию детского спорта?
— Везде по-разному. К сожалению, в спорте нет четких нормативов, которые есть в медицине или образовании. Спортшкол не так много, в передовых регионах они могут охватывать около 15 процентов детей. Если у ребенка нет способностей, чтобы заниматься спортом серьезно, его отчисляют, так как зарплата тренеров зависит от результатов, которые показывают воспитанники.
Оплата труда тренеров в регионах, где большинство спортивных учреждений находится в муниципальной собственности, – 15-17 тысяч рублей, и она не индексируется. Мы констатируем серьезную нехватку тренеров первого звена. Нужно поднимать престиж профессии тренера, больше уделять внимания тренерской работе.
— В рамках проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников. Планируете ли в этом году расширять географию участников?
— Интерес к Играм действительно высокий. Несмотря на геополитические условия, сложности с логистикой и порой давление, команды приезжают из Европы, Абхазии, Приднестровья. Мы будем рады увидеть участников из Латинской Америки и Африки, где у нас тоже есть соотечественники.
Также мы проводим Фестиваль школьного спорта стран СНГ. К участию в нем, кроме команд из ближнего зарубежья, приглашаем команды диаспор из того региона, где проводятся соревнования. Сложилась интересная практика: когда приезжает, например, команда из Узбекистана, здесь их встречают и соревнуются с ними ребята, которые живут в России, но относятся к узбекской диаспоре. Также при поддержке проекта «Детский спорт» проводятся соревнования между командами регионов России и Белоруссии.
— Направление «Фестиваль спортивного кино» родилось из мероприятия, которое уже более 20 лет проходит в Красногорске. Какие еще местные и региональные практики удалось масштабировать для развития и популяризации детского спорта?
— С прошлого года мы стали проводить кинофестиваль по всей стране. В 2024 году более 600 тысяч детей посмотрели фильмы, объединенные в кинопроект «Герои войны — герои спорта». Они увидели картины о футбольном матче в блокадном Ленинграде, о боксерском турнире в концлагере и другие. Это не просто фильмы о спорте, это наша история. И чем больше ребят будут об этом знать, тем лучше будет их представление о том, что пережила страна.
Мы проводим сборы дворовых тренеров из разных регионов. В отличие от тренеров спортшкол, они нечасто выезжают на соревнования. И мы даем им возможность делиться опытом работы. Например, в Ленинградской области зимой проводят занятия и соревнования по хоккею в валенках. Не каждый умеет кататься на коньках, а в валенках поиграть могут все. В Пермском крае взяли за основу школьные спортивные клубы и пошли дальше — стали создавать спортклубы в детских садах. Нам важно не только организовать для дворовых тренеров обмен опытом, общение по интересам, но и отметить труд этих людей, который считаем очень важным.
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