Школьников на уроках физкультуры научат обороняться, как Путин

Эксперимент проведут в четырех регионах

25 февраля 2025 в 15:15 Размер текста - 17 +

Школьников на уроках физкультуры будут учить основам самбо Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета «Проекты для будущего России» Школьников на уроках физкультуры будут учить основам самбо. В 2025 году познать специфику самообороны без оружия, которой в свое время занимался президент Владимир Путин, смогут дети в четырех регионах страны. Если эксперимент удастся, самбо войдет в программу, рассказал в интервью URA.RU координатор проекта ЕР «Выбор сильных», президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев. По его словам, полученные навыки помогут детям овладеть универсальным языком единоборства, понятным даже на Западе. Это интервью URA.RU продолжает серию публикаций «Проекты для будущего России», в которых мы расскажем о проектах «Единой России». Руководство партии объявило, что в 2025 году россияне увидят реальную пользу по каждому из направлений. В интервью координаторы проектов расскажут, что сделано к настоящему моменту и какие планы у партии до следующих выборов в Госдуму, когда ожидается финальный отчет перед россиянами. Президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев Фото: Алексей Никольский/РИА Новости — В основе партийного проекта «Выбор сильных», который запущен в 2025 году, лежит проект 2022 года «Za самбо». Почему именно этот вид спорта решено было развивать в приоритетном порядке? — Самбо — это уникальное отечественное единоборство и важная часть российской культуры. Вид спорта, который появился после Октябрьской революции 1917 года в молодой советской стране. Благодаря нашим спортсменам и любителям он стал популярен во всем мире и вошел в семью олимпийских видов спорта. Самбо пропагандирует русский язык, потому что на любых международных соревнованиях используется русскоязычная терминология — ни одна другая международная спортивная федерация не может себе такого позволить. Во всем мире самбо — это Россия. Поддержка самбо — это продвижение российского спорта, русского языка и русской культуры на международном уровне. Поэтому, когда партия думала, какой вид спорта может сплотить разные поколения россиян, ответ пришел сам собой. Так 22 июля 2022 года появился проект «Za самбо», который привлек в «Единую Россию» много новых сторонников и единомышленников. Новость по теме Путин назвал самбо национальным видом спорта в России — Почему в «Выбор сильных» решено было включить не только самбо, но еще дзюдо и спортивную борьбу? — Мы расширили проект, чтобы привлечь в наши ряды еще больше спортивных и целеустремленных людей. Если с помощью секций самбо нам удалось «забрать» с улиц в спортзалы тысячи подростков, занять их делом, то от трех видов спорта эффект будет еще больше. Подключая дзюдо и спортивную борьбу, будем создавать более массовое и влиятельное движение. Мы предлагаем подрастающему поколению исчерпывающий выбор спортивных дисциплин для самозащиты. Совместно тремя федерациями мы можем делать интересные проекты, проводить форумы, мастер-классы, общие соревнования. Мы можем в одном зале собрать детей и их родителей, показать особенности каждого вида спорта. И у семей, которые придут на этот спортивный праздник, будет возможность выбрать то, что нравится больше. Ребенок посмотрит и сам скажет, чем он хочет заниматься. С 2025 года проект «Выбор сильных» объединит самбо, дзюдо и спортивную борьбу Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Сформирована ли команда проекта «Выбор сильных»? Какими будут первые шаги по интеграции трех спортивных федераций? — Команда в процессе формирования. Нужно подобрать и утвердить координаторов проекта во всех 89 регионах. У нас были свои координаторы по самбо на всех территориях, но не каждый из них готов продвигать все три вида спорта. Пока самыми очевидными кандидатурами остаются министры и замминистров спорта, руководители комитетов и тренеры, способные сплотить вокруг себя людей. Кроме того, нужно составить и утвердить совместный план мероприятий, который будет равноценно отражать интересы всех федераций и участников проекта. — Обсуждаются предложения включить модуль по самбо в школьную программу физкультуры. Реализуема ли эта инициатива, ведь она потребует определенных навыков от учителей физкультуры? Статья по теме «Шевроны ВСУ мы свалили в кучу — знаете, как к мавзолею в 1945-м» — Действительно, на декабрьском форуме по проекту «Za самбо» в Уфе секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев предложил сделать самбо обязательным уроком физической культуры в школах. Поэтому в 2025 году мы запускаем уроки по самбо в образовательных учреждениях четырех регионов. Пилотами станут Краснодарский край, Донецк, Горно-Алтайск и Новосибирская область. Наша федерация готовит модуль повышения квалификации для учителей физкультуры, которым предстоит вести уроки. Будет методичка, будут видео-уроки, будут практические занятия. Первое, чему научат школьников на уроках самбо, — это правильно падать, не сломав руку. Этот навык пригодится и в любой ситуации, например, если поскользнулся на улице. Будем учить, как освободиться от захвата, когда хулиган пристал на улице — уверяю, справятся и мальчики, и девочки. — У вас самого была ситуация в жизни, чтобы самбо пригодилось именно в бытовом плане? Уроки самбо запустят в школах Донецка, Горно-Алтайска, Новосибирской области и в Краснодарском крае Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Безусловно, много раз. Приходилось и себя защищать, и товарищей, и случайных прохожих на улице от толпы хулиганов. Спортсмену-самбисту совесть не позволит пройти мимо в таких ситуациях. Поначалу конфликтных историй было больше, а со временем появился опыт, который позволяет анализировать ситуацию и действовать на опережение, избегать конфликтов без всяких кулачных разборок. Потенциальный противник чувствует внутреннюю силу. А когда человек уверен в своих силах, он никогда не будет накалять ситуацию, а наоборот, постарается решить ее без возможных потерь с любой стороны. — В 2022 году ваша работа «Za самбо» началась с подростков и школы. Но позже проект далеко вышел за рамки детства. Кого объединяет проект сегодня? — Нам удалось объединить школьников, студентов, взрослых, ветеранов. Мы запустили студенческую лигу по самбо. Все эти наработки перенесем на проект «Выбор сильных»: у нас также будет студенческая лига по самбо, по дзюдо, по спортивной борьбе. Будут объединения и соревнования для всех желающих, кто активно занимается, включая ветеранские движения. Мы проводим ветеранские чемпионаты и приглашаем на них детские школы, чтобы они посмотрели, как взрослые опытные спортсмены показывают великолепную технику. Это развивает преемственность поколений и укрепляет социальные связи. Кроме того, сейчас самбо входит в систему ГТО — это вид спорта по выбору, что также мотивирует на тренировки. — Вы много лет возглавляете Всероссийскую федерацию самбо и Европейскую федерацию самбо. Как удается балансировать на международной арене на фоне непростых отношений России с Западом? Новость по теме «Единая Россия» объявила о совершенствовании 22 крупных партпроектов для россиян — В прошлом году состоялась отчетно-перевыборный конгресс Европейской федерации самбо, и в очередной раз все страны, кроме одной — Украины, проголосовали за мою кандидатуру. Доверие представителю России объясняется тем, что на международном уровне мы развиваем спорт, а не занимаемся политикой. Пока это удается, несмотря на объективные сложности. В Европейской федерации собралась адекватная команда — коллектив, который прошел спортивную и управленческую школу. Мы видим цель — развивать самбо в мире — и идем к ней. Мы продолжаем проводить крупные международные турниры, в том числе в России. В марте пройдет Кубок Основоположников самбо. Ждем на него спортсменов из 17 стран. Большой скачок влияния в Европе дало признание в 2021 году самбо олимпийским видом спорта. Сразу после этого олимпийский комитет Румынии выделил 100 тысяч евро на поддержку своих спортсменов. И таких историй должно быть больше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьников на уроках физкультуры будут учить основам самбо. В 2025 году познать специфику самообороны без оружия, которой в свое время занимался президент Владимир Путин, смогут дети в четырех регионах страны. Если эксперимент удастся, самбо войдет в программу, рассказал в интервью URA.RU координатор проекта ЕР «Выбор сильных», президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев. По его словам, полученные навыки помогут детям овладеть универсальным языком единоборства, понятным даже на Западе. Это интервью URA.RU продолжает серию публикаций «Проекты для будущего России», в которых мы расскажем о проектах «Единой России». Руководство партии объявило, что в 2025 году россияне увидят реальную пользу по каждому из направлений. В интервью координаторы проектов расскажут, что сделано к настоящему моменту и какие планы у партии до следующих выборов в Госдуму, когда ожидается финальный отчет перед россиянами. — В основе партийного проекта «Выбор сильных», который запущен в 2025 году, лежит проект 2022 года «Za самбо». Почему именно этот вид спорта решено было развивать в приоритетном порядке? — Самбо — это уникальное отечественное единоборство и важная часть российской культуры. Вид спорта, который появился после Октябрьской революции 1917 года в молодой советской стране. Благодаря нашим спортсменам и любителям он стал популярен во всем мире и вошел в семью олимпийских видов спорта. Самбо пропагандирует русский язык, потому что на любых международных соревнованиях используется русскоязычная терминология — ни одна другая международная спортивная федерация не может себе такого позволить. Поэтому, когда партия думала, какой вид спорта может сплотить разные поколения россиян, ответ пришел сам собой. Так 22 июля 2022 года появился проект «Za самбо», который привлек в «Единую Россию» много новых сторонников и единомышленников. — Почему в «Выбор сильных» решено было включить не только самбо, но еще дзюдо и спортивную борьбу? — Мы расширили проект, чтобы привлечь в наши ряды еще больше спортивных и целеустремленных людей. Если с помощью секций самбо нам удалось «забрать» с улиц в спортзалы тысячи подростков, занять их делом, то от трех видов спорта эффект будет еще больше. Подключая дзюдо и спортивную борьбу, будем создавать более массовое и влиятельное движение. Мы предлагаем подрастающему поколению исчерпывающий выбор спортивных дисциплин для самозащиты. Совместно тремя федерациями мы можем делать интересные проекты, проводить форумы, мастер-классы, общие соревнования. Мы можем в одном зале собрать детей и их родителей, показать особенности каждого вида спорта. И у семей, которые придут на этот спортивный праздник, будет возможность выбрать то, что нравится больше. Ребенок посмотрит и сам скажет, чем он хочет заниматься. — Сформирована ли команда проекта «Выбор сильных»? Какими будут первые шаги по интеграции трех спортивных федераций? — Команда в процессе формирования. Нужно подобрать и утвердить координаторов проекта во всех 89 регионах. У нас были свои координаторы по самбо на всех территориях, но не каждый из них готов продвигать все три вида спорта. Пока самыми очевидными кандидатурами остаются министры и замминистров спорта, руководители комитетов и тренеры, способные сплотить вокруг себя людей. Кроме того, нужно составить и утвердить совместный план мероприятий, который будет равноценно отражать интересы всех федераций и участников проекта. — Обсуждаются предложения включить модуль по самбо в школьную программу физкультуры. Реализуема ли эта инициатива, ведь она потребует определенных навыков от учителей физкультуры? — Действительно, на декабрьском форуме по проекту «Za самбо» в Уфе секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев предложил сделать самбо обязательным уроком физической культуры в школах. Поэтому в 2025 году мы запускаем уроки по самбо в образовательных учреждениях четырех регионов. Пилотами станут Краснодарский край, Донецк, Горно-Алтайск и Новосибирская область. Наша федерация готовит модуль повышения квалификации для учителей физкультуры, которым предстоит вести уроки. Будет методичка, будут видео-уроки, будут практические занятия. — У вас самого была ситуация в жизни, чтобы самбо пригодилось именно в бытовом плане? — Безусловно, много раз. Приходилось и себя защищать, и товарищей, и случайных прохожих на улице от толпы хулиганов. Спортсмену-самбисту совесть не позволит пройти мимо в таких ситуациях. Поначалу конфликтных историй было больше, а со временем появился опыт, который позволяет анализировать ситуацию и действовать на опережение, избегать конфликтов без всяких кулачных разборок. Потенциальный противник чувствует внутреннюю силу. А когда человек уверен в своих силах, он никогда не будет накалять ситуацию, а наоборот, постарается решить ее без возможных потерь с любой стороны. — В 2022 году ваша работа «Za самбо» началась с подростков и школы. Но позже проект далеко вышел за рамки детства. Кого объединяет проект сегодня? — Нам удалось объединить школьников, студентов, взрослых, ветеранов. Мы запустили студенческую лигу по самбо. Все эти наработки перенесем на проект «Выбор сильных»: у нас также будет студенческая лига по самбо, по дзюдо, по спортивной борьбе. Будут объединения и соревнования для всех желающих, кто активно занимается, включая ветеранские движения. Мы проводим ветеранские чемпионаты и приглашаем на них детские школы, чтобы они посмотрели, как взрослые опытные спортсмены показывают великолепную технику. — Вы много лет возглавляете Всероссийскую федерацию самбо и Европейскую федерацию самбо. Как удается балансировать на международной арене на фоне непростых отношений России с Западом? — В прошлом году состоялась отчетно-перевыборный конгресс Европейской федерации самбо, и в очередной раз все страны, кроме одной — Украины, проголосовали за мою кандидатуру. Доверие представителю России объясняется тем, что на международном уровне мы развиваем спорт, а не занимаемся политикой. Пока это удается, несмотря на объективные сложности. В Европейской федерации собралась адекватная команда — коллектив, который прошел спортивную и управленческую школу. Мы видим цель — развивать самбо в мире — и идем к ней. Мы продолжаем проводить крупные международные турниры, в том числе в России. В марте пройдет Кубок Основоположников самбо. Ждем на него спортсменов из 17 стран. Большой скачок влияния в Европе дало признание в 2021 году самбо олимпийским видом спорта. Сразу после этого олимпийский комитет Румынии выделил 100 тысяч евро на поддержку своих спортсменов. И таких историй должно быть больше.