Женщинам в России предлагают запретить переработки

Депутат Госдумы — о том, почему стране не нужен феминизм

18 марта 2025 в 05:00 Размер текста - 17 +

Переработки и дополнительные нагрузки на женщин на работе плохо влияют на рождаемость, подчеркнула депутат Госдумы Наталия Полуянова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета «Проекты для будущего России» Возможность для женщины уйти в декрет и создание комфортных условий работы после выхода из него — такова цель новой программы «Корпоративный демографический стандарт», заявила координатор проекта «Женское движение», депутат Государственной думы России Наталия Полуянова. В интервью URA.RU она рассказала, как совмещать большую политику с семейными хлопотами, и почему в стране не так много женщин во власти, как на Западе. Это интервью URA.RU продолжает серию публикаций «Проекты для будущего России», в которых мы расскажем о проектах «Единой России». Руководство партии объявило, что в 2025 году россияне увидят реальную пользу по каждому из направлений. В интервью координаторы проектов расскажут, что сделано к настоящему моменту и какие планы у партии до следующих выборов в Госдуму, когда ожидается финальный отчет перед россиянами. Должно быть нормой Мы хотим создать единую сеть помощи семьям, женщинам и детям, сообщила депутат Наталия Полуянова Фото: Роман Наумов © URA.RU — Проект занимается подготовкой политиков. Как, на ваш взгляд, совместить такую карьеру и рождение детей? — Это норма жизни для многих мам. Учителя, врачи, политики и бизнесмены-женщины совмещают рождение и воспитание детей с карьерой. Для каждой из них семья — это тыл. Но общество, работодатели и в целом государство должны с пониманием относиться к такой важной роли женщины, оберегать ее от ненормированного графика и дополнительных нагрузок. Помимо этого, должны быть соответствующие условия труда и социальные программы. Это необходимо, чтобы мама захотела родить ребенка во второй и, если получится, в третий раз. — В России сегодня ощущается возврат к традиционной роли женщины. Некоторые депутаты Госдумы предлагают им заводить семью уже со школьной скамьи. Как к этому относится ваше движение, которое выступает за равноправие, за построение женщиной политической карьеры? — Что касается равноправия, то некоторые люди утверждают, что «Женское движение» — это про феминизм. Сразу хотела бы подчеркнуть, что проект не об этом, а о ценностях семьи, помощи, поддержке людей, которым она крайне необходима. Особо подчеркну и хотела бы поблагодарить сопредседателя нашего общественного совета, сенатора Дарью Сергеевну Лантратову, с которой мы вместе ведем «Женское движение», за помощь и поддержку. Вопрос равноправия — сложная тема, нельзя этот термин использовать оторвано от конкретной ситуации. Если мы говорим о политике, то правильно требовать не равноправия, а ориентироваться на профессионализм человека, которого мы выбираем или назначаем на те или иные посты. Если человек выполняет свои обязанности на отлично, какая разница, женщина это или мужчина? Нужны квоты на женщин-политиков? Для многих российских женщин совмещать бизнес, политику и карьеру с семейной жизнью — норма, напомнила парламентарий Фото: Размик Закарян © URA.RU — «Единая Россия» на прошедших выборах 2024 года выдвинула только 19% женщин-кандидатов. У партии не было ни одного кандидата-женщины в губернаторы. Почему в России мало женщин идут в политику? — Слышала о разных дискуссиях. Задача не заполнять механически квоты, у «Единой России» задача готовить людей, эффективно умеющих работать с каждым человеком и формировать профессиональные компетенции тех, кто выходит в публичную плоскость работы. — В рамках проекта работает политшкола, где высокопоставленные чиновники, депутаты или лидеры общественного мнения обучают участниц, как строить карьеру во власти. Есть ли уже успешные «выпускницы»? Какие должности занимают выходцы из вашей школы? Наставничество доказало свою эффективность в подготовке политиков-женщин, рассказала депутат Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Наставничество в политике — это эффективный инструмент, более 200 женщин в сопровождении опытных наставниц были избраны на муниципальном уровне, а в Политшколах приняли участие более 10 тысяч человек в очном и дистанционном формате. Хотела бы сказать слова благодарности исполнительному директору Минченко консалтинг Евгении Владимировне Стуловой, которая оказывает большую помощь в создании образовательного интенсива вместе с ведущими политологами и экспертами страны. Что касается успешных выпускниц, например, на Камчатке участница нашего движения сначала работала в организации жен военнослужащих, еще до СВО, потом она основала гуманитарную миссию, чтобы помогать военным, а затем стала депутатом. Но не стоит забывать, что наш проект не только для продвижения в политику, хотя мы не против быть такой площадкой. Это место, куда женщины приходят, чтобы объединиться с единомышленницами для решения социальных задач, либо обратиться за помощью в трудоустройстве, о чем мы с вами уже говорили. Благодаря нашим консультациям и мерам поддержки буквально каждая восьмая женщина, вступившая в клуб, становится предпринимательницей. Говоря о «Наставничестве», отмечу, что есть большой запрос на него как в политике, так и в других сферах жизни. В 2024 году мы реализовали пилотный проект в 19 регионах страны, в этом году более 60 регионов страны откроют это направление. 10 тысяч женщин, девушек станут наставниками и наставляемыми в бизнесе и науке, недавно завершился форум старт в образовательном центре Машук. Проект сменил название с «Моя наставница» на «Мои наставники». Его курирует депутат ГД Харченко Екатерина Владимировна. Помочь всем, кто нуждается Помощь военным остается важнейшим направлением работы «Женского движения» с момента его зарождения Фото: Роман Наумов © URA.RU — «Женское движение Единой России» — проект многоплановый. Он направлен на раскрытие потенциала женщин в семье, в обществе, в карьере, предполагает повышение их социально-экономической защищенности. Какие направления работы комитета лично вам кажутся значимыми? Какие аспекты и проблемы требуют внимания сейчас? — Помимо общей линейки Женских клубов, которая создается в совместном проекте с Министерством труда и сейчас их насчитывается уже более двух тысяч, создана и линейка приграничных женских клубов — она объединяет территории, граничащие с линией СВО с центром в Белгородской области, с учетом практик и уникального опыта региона. Помощь военным и их семьям с момента зарождения движения была и остается самым важным направлением работы. Жены военных получают от нас поддержку в рамках подпроекта «Ты не одна». Женских клубов, занимающихся такой работой, по всей стране можно насчитать около двух тысяч. Еще одна важная задача для нас — создать внутри каждого региона единую сеть помощи женщине, семье и детям. Проект дает информацию, образовательные технологии, помогает в устройстве на работу. Мы даем инструменты для саморазвития и считаем это самым важным в своей работе. Этот важнейший трек курирует моя коллега-депутат Ивенских Ирина Валентиновна. Что касается вопросов помощи и реабилитации самих наших героев, то этим треком занимается моя коллега, депутат ГД Стенякина Екатерина Петровна. Статья по теме В России расширят меры поддержки ветеранов СВО с инвалидностью — С момента создания проекта прошло три года. Сколько женщин присоединилось к вам? — Партийный проект «Женское движение» объединил политиков, предпринимательниц и женщин, занимающихся гуманитарными миссиями. К нам присоединилось около 200 тысяч человек. Их всех объединяют общие ценности — любовь к семье, родине, уважение к стране. Школы для женщин-политиков — В каких регионах движение пользуется наибольшей популярностью? С чем это связано? И в каких регионах, на ваш взгляд, самые активные отделения? Какие территории недостаточно активны? — У нашего проекта в каждом регионе есть своя специфика, благодаря которой «Женское движение» пользуется популярностью. В Тюменской области, например, людей привлекает четко выстроенная система кадровой подготовки и сопровождения женщин-политиков. Недавно мы отработали там новую модель муниципальной политшколы, которую планируем внедрить и в других регионах. Буквально в прошлом году мы консультировали женщин, которые уже работают в политике, давали им полезную информацию, получить новые компетенции. Теперь мы ушли на уровень муниципалитета и готовим тех, кто фактически занимается исполнением законодательства, договоренностями с людьми, жителями. В реализацию этого проекта вошли более тысячи женщин. Работа с военнослужащими, участвующими в СВО, и их семьями идет по всей стране. Первыми начинали и потом делились опытом Челябинск и ДНР, а проекты по профориентации бойцов во время восстановления после ранений, первым запустил Санкт-Петербург. Статья по теме В России готовятся ввести новые меры для повышения рождаемости Еще один пример удачной работы проекта — отделения в Пермском крае. Там женские клубы заточены на теме занятости и помогают женщинам трудоустроиться. В Ивановской области и Краснодарском крае летом откроем форум для женщин-муниципальных политиков. В них примет участие много людей, работающих в общественно-политической повестке. Мы получили поддержку в рамках этого направления и будем стремиться, чтобы такие форумы прошли во всех федеральных округах. Но хочу отметить, что неактивных территорий с точки зрения этого проекта в России нет. Сквозь линейку Женских клубов реализуются направления «Семейное и женское здоровье». Недавно появился новый трек «Детское здоровье». Работа выстроена при поддержке Министерства здравоохранения РФ, благодаря чему мы взаимодействуем с ведущими медицинскими учреждениями страны, докторами и специалистами в своей сфере, которые готовы поделиться знаниями с нашим активом. Лекции проводятся в очном и дистанционном режиме. Курирует данное направление моя коллега-депутат, Заслуженный врач РФ Власова Вероника Валерьевна. По поручению Заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Алексеевны Голиковой работаем сейчас над расширением форматов их деятельности. Придут новые политики — Каким вы видите дальнейшее развитие проекта? У вас есть четкая цель, сколько женщин должно быть в российской политике? — В ближайшие пять лет мы будем налаживать стройную и системную работу по обучению женщин-политиков, открытую для всех желающих. Как уже сказано, задачи брать количеством у нас нет, есть цель — готовить качественных и добросовестных политиков. Мы также хотим создать на всей территории страны женские клубы и, если можно так сказать, широкие точки опоры для женщин, где они могли бы найти психологическую помощь, поддержку в трудоустройстве, переобучении и во многом другом. В идеале, мы считаем, наши женские клубы должны стать местом, где семьям будут помогать по широкому кругу жизненных вопросов, потому что у каждого свои индивидуальные проблемы, и мы настроены вместе искать решение. Хотела бы поблагодарить всех координаторов, которые работают, представляя проект «Женское движение Единой России» во всех регионах, и их прекрасные команды. Женское движение — это большое доброе сердце для всей страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возможность для женщины уйти в декрет и создание комфортных условий работы после выхода из него — такова цель новой программы «Корпоративный демографический стандарт», заявила координатор проекта «Женское движение», депутат Государственной думы России Наталия Полуянова. В интервью URA.RU она рассказала, как совмещать большую политику с семейными хлопотами, и почему в стране не так много женщин во власти, как на Западе. Это интервью URA.RU продолжает серию публикаций «Проекты для будущего России», в которых мы расскажем о проектах «Единой России». Руководство партии объявило, что в 2025 году россияне увидят реальную пользу по каждому из направлений. В интервью координаторы проектов расскажут, что сделано к настоящему моменту и какие планы у партии до следующих выборов в Госдуму, когда ожидается финальный отчет перед россиянами. Должно быть нормой — Проект занимается подготовкой политиков. Как, на ваш взгляд, совместить такую карьеру и рождение детей? — Это норма жизни для многих мам. Учителя, врачи, политики и бизнесмены-женщины совмещают рождение и воспитание детей с карьерой. Для каждой из них семья — это тыл. Но общество, работодатели и в целом государство должны с пониманием относиться к такой важной роли женщины, оберегать ее от ненормированного графика и дополнительных нагрузок. Помимо этого, должны быть соответствующие условия труда и социальные программы. Это необходимо, чтобы мама захотела родить ребенка во второй и, если получится, в третий раз. — В России сегодня ощущается возврат к традиционной роли женщины. Некоторые депутаты Госдумы предлагают им заводить семью уже со школьной скамьи. Как к этому относится ваше движение, которое выступает за равноправие, за построение женщиной политической карьеры? — Что касается равноправия, то некоторые люди утверждают, что «Женское движение» — это про феминизм. Сразу хотела бы подчеркнуть, что проект не об этом, а о ценностях семьи, помощи, поддержке людей, которым она крайне необходима. Особо подчеркну и хотела бы поблагодарить сопредседателя нашего общественного совета, сенатора Дарью Сергеевну Лантратову, с которой мы вместе ведем «Женское движение», за помощь и поддержку. — «Единая Россия» на прошедших выборах 2024 года выдвинула только 19% женщин-кандидатов. У партии не было ни одного кандидата-женщины в губернаторы. Почему в России мало женщин идут в политику? — Слышала о разных дискуссиях. Задача не заполнять механически квоты, у «Единой России» задача готовить людей, эффективно умеющих работать с каждым человеком и формировать профессиональные компетенции тех, кто выходит в публичную плоскость работы. — В рамках проекта работает политшкола, где высокопоставленные чиновники, депутаты или лидеры общественного мнения обучают участниц, как строить карьеру во власти. Есть ли уже успешные «выпускницы»? Какие должности занимают выходцы из вашей школы? — Наставничество в политике — это эффективный инструмент, более 200 женщин в сопровождении опытных наставниц были избраны на муниципальном уровне, а в Политшколах приняли участие более 10 тысяч человек в очном и дистанционном формате. Хотела бы сказать слова благодарности исполнительному директору Минченко консалтинг Евгении Владимировне Стуловой, которая оказывает большую помощь в создании образовательного интенсива вместе с ведущими политологами и экспертами страны. Что касается успешных выпускниц, например, на Камчатке участница нашего движения сначала работала в организации жен военнослужащих, еще до СВО, потом она основала гуманитарную миссию, чтобы помогать военным, а затем стала депутатом. Но не стоит забывать, что наш проект не только для продвижения в политику, хотя мы не против быть такой площадкой. Это место, куда женщины приходят, чтобы объединиться с единомышленницами для решения социальных задач, либо обратиться за помощью в трудоустройстве, о чем мы с вами уже говорили. Благодаря нашим консультациям и мерам поддержки буквально каждая восьмая женщина, вступившая в клуб, становится предпринимательницей. Проект сменил название с «Моя наставница» на «Мои наставники». Его курирует депутат ГД Харченко Екатерина Владимировна. Помочь всем, кто нуждается — «Женское движение Единой России» — проект многоплановый. Он направлен на раскрытие потенциала женщин в семье, в обществе, в карьере, предполагает повышение их социально-экономической защищенности. Какие направления работы комитета лично вам кажутся значимыми? Какие аспекты и проблемы требуют внимания сейчас? — Помимо общей линейки Женских клубов, которая создается в совместном проекте с Министерством труда и сейчас их насчитывается уже более двух тысяч, создана и линейка приграничных женских клубов — она объединяет территории, граничащие с линией СВО с центром в Белгородской области, с учетом практик и уникального опыта региона. Помощь военным и их семьям с момента зарождения движения была и остается самым важным направлением работы. Жены военных получают от нас поддержку в рамках подпроекта «Ты не одна». Женских клубов, занимающихся такой работой, по всей стране можно насчитать около двух тысяч. Что касается вопросов помощи и реабилитации самих наших героев, то этим треком занимается моя коллега, депутат ГД Стенякина Екатерина Петровна. — С момента создания проекта прошло три года. Сколько женщин присоединилось к вам? — Партийный проект «Женское движение» объединил политиков, предпринимательниц и женщин, занимающихся гуманитарными миссиями. К нам присоединилось около 200 тысяч человек. Их всех объединяют общие ценности — любовь к семье, родине, уважение к стране. Школы для женщин-политиков — В каких регионах движение пользуется наибольшей популярностью? С чем это связано? И в каких регионах, на ваш взгляд, самые активные отделения? Какие территории недостаточно активны? — У нашего проекта в каждом регионе есть своя специфика, благодаря которой «Женское движение» пользуется популярностью. В Тюменской области, например, людей привлекает четко выстроенная система кадровой подготовки и сопровождения женщин-политиков. Недавно мы отработали там новую модель муниципальной политшколы, которую планируем внедрить и в других регионах. Буквально в прошлом году мы консультировали женщин, которые уже работают в политике, давали им полезную информацию, получить новые компетенции. Теперь мы ушли на уровень муниципалитета и готовим тех, кто фактически занимается исполнением законодательства, договоренностями с людьми, жителями. В реализацию этого проекта вошли более тысячи женщин. Работа с военнослужащими, участвующими в СВО, и их семьями идет по всей стране. Первыми начинали и потом делились опытом Челябинск и ДНР, а проекты по профориентации бойцов во время восстановления после ранений, первым запустил Санкт-Петербург. Еще один пример удачной работы проекта — отделения в Пермском крае. Там женские клубы заточены на теме занятости и помогают женщинам трудоустроиться. В Ивановской области и Краснодарском крае летом откроем форум для женщин-муниципальных политиков. В них примет участие много людей, работающих в общественно-политической повестке. Мы получили поддержку в рамках этого направления и будем стремиться, чтобы такие форумы прошли во всех федеральных округах. Но хочу отметить, что неактивных территорий с точки зрения этого проекта в России нет. Сквозь линейку Женских клубов реализуются направления «Семейное и женское здоровье». Недавно появился новый трек «Детское здоровье». Работа выстроена при поддержке Министерства здравоохранения РФ, благодаря чему мы взаимодействуем с ведущими медицинскими учреждениями страны, докторами и специалистами в своей сфере, которые готовы поделиться знаниями с нашим активом. Лекции проводятся в очном и дистанционном режиме. Курирует данное направление моя коллега-депутат, Заслуженный врач РФ Власова Вероника Валерьевна. По поручению Заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Алексеевны Голиковой работаем сейчас над расширением форматов их деятельности. Придут новые политики — Каким вы видите дальнейшее развитие проекта? У вас есть четкая цель, сколько женщин должно быть в российской политике? — В ближайшие пять лет мы будем налаживать стройную и системную работу по обучению женщин-политиков, открытую для всех желающих. Как уже сказано, задачи брать количеством у нас нет, есть цель — готовить качественных и добросовестных политиков. Хотела бы поблагодарить всех координаторов, которые работают, представляя проект «Женское движение Единой России» во всех регионах, и их прекрасные команды. Женское движение — это большое доброе сердце для всей страны.