Россия поможет обеспечить транзит власти в стране Азии

Россия поможет обеспечить плавный транзит власти в Таджикистане. В этом, как объяснили URA.RU аналитики, заинтересованы лидеры обеих стран. Но, чтобы передача власти прошла безболезненно и чтобы в перспективе ничто не помешало добрососедским отношениям, президентам Владимиру Путину и Эмомали Рахмону нужно решить ряд проблем. Главные — повышение доверия, решение вопроса с мигрантами в России и обеспечение безопасности границы с Афганистаном, который кишит террористическими бандами.
Президент Путин принимал коллегу, прилетевшего в Москву с официальным визитом, в Зеленой гостинице Большого Кремлевского Дворца. Рукопожатие, дружеские объятия, и вот лидеры заняли места в креслах возле камина. Разговор начался.
Российский лидер поздравил Рахмона с победой его партии на парламентских выборах. «Это подтверждает, что народ Таджикистана вас поддерживает. Мы очень надеемся на то, что и ваш курс на добрососедские, дружеские отношения, отношения стратегического партнерства с Россией тоже находит поддержку у граждан республики. Надеюсь, уверен, что мы продолжим совместно работать именно в таком ключе», — отметил Путин и пригласил Рахмона на празднование 80-летия Победы в Москву.
После переговоров один на один Путин и Рахмон дали старт сразу двум гуманитарным проектам. В формате ВКС они запустили строительство в Душанбе образовательного центра для одаренных детей. Юные таланты там будут обучаться по стандартам российского «Сириуса». Открыть центр планируется в декабре 2026 года. Тогда же планируется открыть новое здание Государственного русского драмтеатра имени В. Маяковского.
Завершив переговоры в расширенном составе, лидеры вместе зашли в Малахитовый зал Кремля, чтобы сделать совместное заявление. Путин отметил, что отношения России и Таджикистана носят партнерский, союзнический характер. РФ остается одним из крупнейших партнеров Таджикистана. В 2024 году товарооборот между Россией и Таджикистаном увеличился более чем на 7% и достиг 1,5 млрд долларов. Российские инвестиции помогают развивать экономику, промышленность и гидроэнергетику республики. РФ оказывает и донорскую поддержку социальных проектов.
«Более миллиона граждан Таджикистана работают в России. Их денежные переводы на Родину являются серьезным подспорьем для Таджикистана и для членов семей работников», — отметил Путин.
Он особо подчеркнул вопросы укрепления безопасности республики. В 2023 году была построена новая погранзастава. «Она укомплектована самыми современными техническими средствами вооружения», — заверил Путин.
Стороны договорились продолжать совместно укреплять границу. «Проблема безопасности в Средней Азии связана с вызовами и угрозами, исходящими с территории Афганистана, — подчеркнул Путин. — Россия будет содействовать в поддержании мира и стабильности в регионе, в том числе используя возможности российской военной базы, дислоцированной в республике».
Контакты активизировались
Интенсивность контактов президентов Путина и Рахмона заметно выросла. За последний год они четырежды созванивались и столько же раз проводили переговоры. И это — помимо их общения в многосторонних форматах (СНГ, ЕАЭС, ШОС).
По словам директора аналитического центра Российского общества политологов Андрея Серенко, Рахмон давно задумал транзит власти. Но он пытается успеть разрешить самые острые проблемы, чтобы в будущем ими не был обременен его сын — нынешний председатель Национального совета (Маджлиси Милли) и председатель (мэр) Душанбе Рустам Эмомали.
«Перспектива транзита власти в Таджикистане все ближе. Рахмон хочет передать сыну хозяйство в порядке, чтобы преемнику не пришлось сталкиваться с массой проблем. Без поддержки России успех в этом “предприятии” ему не обеспечить. Москва такую модель передачи власти поддерживает», — отметил политолог.
Путину, объясняют эксперты, важно сохранить Таджикистан в зоне своего влияния. Это страна, которая, во-первых, является одним из крупнейших «поставщиков» трудовых мигрантов, а во-вторых, представляет собой буферную зону между Центральной Азией и кишащим террористическими группировками Афганистаном.
Укрепить доверие
Обеспечить комфортную передачу власти в Таджикистане возможно, но Путину и Рахмону нужно укрепить доверие, убежден политолог Серенко. Еще в 2022 году во время саммита в Астане Рахмон посетовал, что Россия относится к его стране и к другим государствам Центральной Азии как к младшим братьям. «У нас достаточно непростые отношения. Например, в России почти не поднималась тема попытки госпереворота в Душанбе (по этому делу осуждено более 60 человек).
Эта история в Таджикистане имеет недвусмысленный антироссийский оттенок. Из-за этого в последние полгода в соцсетях стали сильно заметны антироссийские заявления, вплоть до требований вывода российской военной базы», — отметил Серенко.
Руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов считает, что укрепить доверие будет непросто. Достаточно посмотреть школьные учебники, где «прямо говорится о колониализме, российском империализме, о том, как Россия якобы столетиями угнетала свободолюбивых таджиков». На то, чтобы изменить отношение к России в таджикистанском обществе, и направлены гуманитарные проекты, запущенные лидерами сегодня. «Противостояние идет внутри Таджикистана, где некоторые представители элиты пытаются строить свою идентичность на русофобии. Вот эту проблему предстоит решать, искать новые конкретные подходы, менять всю архитектуру отношений», — убежден Родионов.
Решить с мигрантами
Транзит власти в Таджикистане связан также с необходимостью решения миграционного вопроса. Доверие было подорвано после теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта 2024 года и исполнителями которого стали таджики. «Силовики начали жесткие проверки мигрантов, подозревая в каждом джихадиста. Путину и Рахмону нужно расставить точки над i», — объяснил политолог Андрей Серенко.
Несмотря на ужесточение в РФ миграционной политики, таджики едут в Россию на заработки. В 2024 году они были активны как никогда: по данным МВД РФ из Таджикистана приехало 128 тысяч человек.
По мнению доцента департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгении Войко, в первую очередь российские власти озабочены нелегальной миграцией. С обеих сторон принимаются меры, чтобы пресекать каналы незаконной миграции. «Таджикистан заинтересован в постоянстве контактов с Россией по этому вопросу. Ведь доходы трудовых мигрантов составляют значительную часть ВВП страны, а ее экономика находится не в лучшем состоянии. Для России же важнее — безопасность собственных граждан, поэтому Путин требует, обеспечить легальность пребывания мигрантов», — отметила политолог.
Защититься от ИГИЛ*
Не менее острый вопрос, который нужно решить сторонам в преддверии транзита власти в Таджикистане, — безопасность. «Боевики ИГИЛ*, засевшие в Афганистане, ждут своего часа. Идея ИГИЛ* и таджикских радикалов — создать в Таджикистане эмират. Они уже готовят инфраструктуру для вторжения, — говорит политолог Серенко. —
Они убеждены: если в Сирии получилось, почему бы не закрепить этот успех в Таджикистане. Единственное, что их останавливает, — российская военная база. Если только боевики ИГИЛ* войдут в Таджикистан, вскоре их придется ловить в южных регионах России».
Обеспечение безопасности границы с Афганистаном завязано не только на двусторонние отношения, но и на общие гарантии безопасности в рамках ОДКБ, считает политолог Елена Войко. «Учитывая, что ситуация на границе неспокойная, президентам нужно было встретиться, при необходимости сгладить острые углы, лишний раз продемонстрировать, что отношения между нашими странами находятся на высоком уровне», — полагает Войко.
*ИГИЛ — запрещенная в России террористическая группировка
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