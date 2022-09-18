Путин вмешался в конфликт Киргизии и Таджикистана

Путин призвал президентов Киргизии и Таджикистана не допустить эскалации конфликта на границе

Владимир Путин пообещал, что Россия окажет помощь в решении конфликта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета На границе Киргизии и Таджикистана накалилась обстановка

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном на тему обстановки на границе двух стран. Глава государства призвал стороны урегулировать разногласия. Об этом говорится на официальном сайте президента РФ.

«В ходе телефонных разговоров Владимира Путина с президентом Киргизской Республики и президентом Республики Таджикистан обсуждена обстановка на киргизско-таджикской границе. Владимир Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Путин призвал стороны решать конфликт мирно, с помощью дипломатии. А также пообещал, что Россия окажет помощь в этом вопросе.

Вооруженные столкновения между Киргизией и Таджикистаном начались 14 сентября. 17 сентября Киргизия ввела режим ЧС в Баткенской области, на границе с Таджикистаном. Обе стороны сообщают о жертвах среди военных и мирных жителей.