Инициатор политических интриг в Сибири лишился статусного поста

Скандально-известный депутат Госдумы из Новосибирска Дмитрий Савельев столкнулся с первыми проблемами из-за интриг на выборах в Горсовет. Так источники трактуют его неожиданный выход из почти самого привлекательного комитета парламента — по безопасности и противодействию коррупцию. Савельев состоял там почти девять лет, но за полтора года до окончания созыва переходит в комитет по международным делам. Перестановка случилась сразу после срочного вызова новосибирского губернатора Андрея Травникова в Москву на обсуждение предстоящей предвыборной кампании.
Депутат Госдумы и застройщик Дмитрий Савельев уже несколько месяцев находится в центре политического скандала в Новосибирской области. Группа его депутатов намерена получить 21 мандат в Горсовете Новосибирска и взять под контроль фракцию «Единой России». Свои намерения Савельев согласовал с губернатором Андреем Травниковым. Недовольные этой конфигурацией другие элитные группы, имеющие представительство в органах власти последние 20 лет, выступили против и объединяются в коалиции. Скандал вышел на федеральный уровень.
Как стало известно URA.RU, из-за конфликта губернатора Новосибирской области Андрея Травникова экстренно вызывали в Москву. Его просили скорректировать списки кандидатов, которые будут выдвигаться от «Единой России», и уменьшить там число представителей группы Савельева. Несмотря на это, люди депутата Госдумы продолжили массово заявляться на праймериз ЕР.
На фоне скандалов Дмитрий Савельев заявил о выходе из комитета по безопасности и противодействию коррупции. В своем telegram-канале он сообщил, что намерен войти в комитет по международным делам.
«Все больше времени посвящаю сейчас направлениям деятельности, нацеленным на установление и развитие контактов межпарламентских групп и решению значимых для России задач в международной сфере. Уверен, что смогу в комитете по международным делам, переход в который сейчас проходит официальное утверждение, быть так же полезен, как и в Комитете по безопасности и противодействию коррупции!», — написал депутат.
Савельев состоял в комитете по противодействию коррупции с 2016 года. В прошлом созыве он работал там в должности первого заместителя председателя. В 2021 году сумел снова пролоббировать себя в комитет.
Федеральный источник агентства отмечает, что антикоррупционный комитет в Госдуме — один из самых «лакомых» для депутатов с серьезными финансовыми интересами. Это обусловлено близостью членов комитета к силовым структурам, в особенности — Следственному комитету, ФСБ и Генеральной прокуратуре.
Брату Дмитрия Савельева принадлежит крупнейшая в Новосибирске строительная компания «Расцветай». Ежегодная прибыль исчисляется в миллиардах рублей.
«Очереди традиционно выстраиваются в два комитета Госдумы: по бюджету и по безопасности. Попасть туда очень трудно, и даже партийные „квоты“ не всегда работают. Часто решает напрямую руководство думы. Причина одна — туда идут люди от бизнеса, представители крупных холдингов, госкомпаний, чтобы лоббировать свои интересы. И получают выходы на очень высокопоставленных людей», — описывает инсайдер URA.RU.
Другой собеседник URA.RU из Новосибирска сообщил, что Савельеву было необходимо попасть именно в антикоррупционный комитет, а не в бюджетный. Он прилагал для этого усилия как в 2016, так и в 2021 годах.
«Для Савельева попадание туда было крайне важным, это устанавливает прямые связи с представителями прокуратуры и полиции на самом высоком уровне. Он не стремился в комитет по бюджету, потому что федеральные деньги его не интересуют. Преференции, которые могут получать близкие к нему компании, исключительно за счет региональных бюджетов», — говорит источник на условиях анонимности.
По версии этого же инсайдера, неожиданный выход Савельева из комитета напрямую связан с конфликтом, который он спровоцировал на выборах в Горсовет Новосибирска. На это указывает то, что переход случился сразу же после командировки Травникова в Москву. Собеседник агентства ссылается и на то, что подобные перестановки редко случаются за полтора года до окончания созыва.
Федеральные эксперты называют переход Савельева из антикоррупционного комитета в международный понижением. По мнению политолога Дмитрия Журавлева, реальное влияние депутата снизилось.
«Возможности повлиять на происходящее у комитета по антикоррупционной деятельности, конечно, больше. Если депутат хочет оказать воздействие на чужой бизнес — то из комитета по международным делам это сделать гораздо труднее. Реальные возможности Савельева понизились», — говорит эксперт.
Журавлев добавил, что полномочий у члена комитета по международным делам не много. «Там депутатов никто слушать не будет, по закону они лишь утверждают договоры, ратифицируют их. Основная международная деятельность на администрации президента», — убежден политолог.
Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин отмечает, что функционал международного комитета уменьшился, и для депутата, работающего в социальном или экономическом секторе, такой перевод означает понижение.
«Если ему важна должность социально-экономического блока, то это было бы понижение. Функционал международного комитета в последнее время уменьшился в связи с тем, что появилось понятие недружественных стран. Соответственно, прекратились межпарламентские связи со многими государствами», — считает Макаркин.
При этом он отметил, что по статусу и популярности комитеты примерно равнозначны. «Раньше у него была близость к силовикам, а теперь будет близость к МИДу. Наверное, это тоже чего-то стоит. Что конкретно могло там заинтересовать строителя — мне трудно сказать», — комментирует эксперт.
Перемещение Дмитрия Савельева не обязательно может быть связано с понижением или с новосибирским конфликтом. Один из авторов рейтинга полезности депутатов Госдумы, директор Института новейших государств Алексей Мартынов полагает, что парламентария могли попросить усилить международный комитет.
«Это обычная практика, когда депутаты перемещаются внутри комитетов в зависимости от задач, которые стоят. Могли по линии партии попросить усилить комитет по международным делам, он человек компетентный. Делить структурные подразделения Госдумы на более или менее влиятельные — это, мягко говоря, неверно», — комментирует Мартынов.
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