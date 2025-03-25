Элиты и СВО срывают весенний губернаторопад

Весенний губернаторопад, который планировалось завершить к 25 марта, затягивается на неопределенный срок. Федеральные собеседники агентства связывают это с усложнившейся международной обстановкой, внутриэлитными спорами по поводу кандидатур на замену и повышением требований к губернаторам. В подвешенном состоянии оказались сразу пять глав регионов. Многолетняя традиция сезонных отставок глав регионов уходит в прошлое.
Губернаторы «подвисли»
Как сообщало URA.RU, политические модераторы планировали завершить отставки в губернаторском корпусе до 25 марта. Это связывали с ростом нагрузки на президента в связи началом урегулирования украинского конфликта. Нужно было успеть решить кадровые вопросы до начала активной фазы переговоров.
Уложиться в назначенную дату не удалось. По данным агентства, отставки весной еще ожидает Артур Парфенчиков (Карелия). Он работает губернатором с 2017 года. «Карелия стратегически важна для Кремля, но Парфенчиков не может продемонстрировать рост. Правление регионом — просто не его. Принято решение не продлять ему полномочия», — говорит источник агентства на условиях анонимности.
По словам этого же инсайдера, в подвешенном состоянии оказались Евгений Куйвашев (Свердловская область), Денис Паслер (Оренбургская область) и Олег Николаев (Чувашия).
«Должна состоятся рокировка Куйвашева и Паслера, но сегодня мы видим, что этот сценарий начинает проседать. Пошли дополнительные консультации. По Николаеву вопрос не был решен до конца. Он еще может попасть в список на переназначение», — говорит федеральный инсайдер.
До сих по р Владимир Путин публично не одобрил переизбрание главы Ленинградской области Александра Дрозденко, который занимает этот пост с 2012 года. Федеральные СМИ прочили его отставку в связи с длительностью прибывания в должности. Однако, данным URA.RU, его встреча с президентом состоится уже на этой неделе.
Что срывает отставки
Эксперты и источники сходятся в том, что губернаторопад затягивается по целому ряду факторов. Основной — в смещении внимания руководства страны на международные проблемы. Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев полагает, что вопрос завершения СВО на сегодня важнее, чем вопросы смены губернаторов.
«Подходить к президенту важно в нужное время и в нужном месте. Сегодня есть внешний контур — переговоры с США, есть проблема завершения СВО. И нельзя решать частные вопросы, не решив общих. Сперва надо разобраться проблемами, которые в иерархии стоят выше. Стало понятно, что урегулирование конфликта будет долгим. Ситуация на внешнем контуре меняется очень динамично», — комментирует Калачев.
Схожа позиция и у директора консалтингового агентства NPR Group Дмитрия Фетисова. «У президента есть более важные темы, чем вопрос формирования губернаторского корпуса. СВО, переговоры с американцами, изменение ситуации в рамках мирового политического пространства. Вторая задача — это вопрос бизнеса, его возвращения в Россию», — говорит эксперт.
Задержка также связана с борьбой внутри элит за губернаторские места. Свердловская область и Карелия — стратегически важные регионы с точки зрения экономики, инфраструктурных проектов, добычи ресурсов и логистики. В Чувашии же перестановка осложняется партийной принадлежностью Николаева («Справедливая Россия»).
«Очевидна борьба центров влияния, борьба элит, кланов и группировок за назначение своего человека. Есть ситуации, когда появились взаимоисключающие интересы, и они блокируют друг друга. Когда речь идет о больших и важных регионах, возникают очереди желающих, и порядок в этой очереди может меняться», — говорит Калачев.
Параллельно демонстрируется рост требований к потенциальным кандидатам в губернаторы. Искать замену уходящим главам регионов становится все труднее.
«Консультации и процессы по подбору кандидатур в условиях ограниченной „скамейки запасных“ тормозят отставки. Школа губернаторов дала значительное количество сменщиков, но видно, что уверенности в тех или иных кандидатурах нет. Мы видим, что школа была закрыта. Ощущается разочарование Кремля кадровой политикой. Система работает, но не дает прорыва, которого хочет президент», —отмечает Дмитрий Фетисов.
Увольнять будут по-новому
События последних месяцев демонстрируют, что руководство страны отходит от тенденции сезонных отставок. Увольнения могут ждать губернаторов в любой момент. Об этом агентству сообщил инсайдер из федеральной политики. Он привел в пример неожиданные отставки Алексея Смирнова (Курская область) в декабре 2024 года и Андрея Никитина в феврале 2025 года (Новгородская область), а также назначение на пост врио губернатора республики Алтай Андрея Турчака в июне 2024 года.
Источник подчеркнул, что в этой логике следует ожидать и других отставок, которые могут случиться в неожиданное время. По его словам, напряжение нарастает вокруг Андрея Бочарова (Волгоградская область), Алексея Цыденова (Бурятия), Рашида Темрезова (Карачаево-Черкесская республика), Радия Хабирова (Башкирия).
Отмена сезонности напрямую связана с затягиванием сегодняшних отставок. «Если СВО закончится в ближайшие пару месяцев, что маловероятно, то летом состав глав регионов вновь поменяется. Будет летний „губернаторопад“. Сезонность, к которой мы привыкли, меняется. И к срокам уже значительно меньше внимания», — говорит Дмитрий Фетисов.
«Термин „губернаторопад“ сегодня не рекомендуется использовать. Речь идет о плановой ротации. В настоящее время есть точечные замены. Можно говорить о том, что губернаторопады уходят в прошлое», — считает Константин Калачев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.