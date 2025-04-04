«Единая Россия» определила основу выборной кампании в Госдуму

«Единая Россия» сконцентрируется на завершении народной программы, рассчитанной до 2025 года, а также на подготовке новой. Это станет важной частью выборной кампании в Госдуму 2026 года, подчеркнул председатель партии Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии 3 апреля. Осталось выполнить 20% положений документа, но ориентироваться нужно не на числовые, а на конкретные результаты, подчеркнул он.
В начале заседания Медведев рассказал об итогах реализации народной программы «Единой России». Он отметил, что особое внимание уделялось выполнению обязательств перед людьми, при этом партия не допускала снижения плановых показателей. При содействии ЕР проиндексирован материнский капитал, его средствами распорядились более 1,6 млн семей. Возобновилась ежегодная индексация пенсий работающим пенсионерам. Перевыполнена программа по строительству школ — в 2019-2024 годах возведено более 1,6 тысячи объектов вместо 1,3 тысячи запланированных. Еще в пяти тысячах школ за три года сделан ремонт, за пять лет в детсадах появилось 250 тысяч новых мест. В прошлом году благоустроено почти восемь тысяч общественных пространств и дворов.
На дальнейшую реализацию программы заложено 5 трлн рублей, уточнил Медведев. «Это огромные ресурсы. У нас остается один год для выполнения ее положений. Чтобы все успеть, нужно укрепить нашу работу по тем направлениям, где она идет недостаточно динамично», — заявил председатель «Единой России».
Сейчас выполнено 80% положений документа, в оставшиеся 20% надо ориентировать не на числовые показатели, а на конкретные результаты, связанные с повышением уровня жизни людей, добавил Медведев. Он также поручил завершить обновление показателей народной программы в соответствии с национальными целями и изменениями, принятыми на съезде партии в декабре 2024 года.
Герой России, ветеран СВО, координатор направления народной программы «Поддержка участников СВО и членов их семей» Владимир Сайбель сообщил о самых значимых вопросах в рамках нового направления по поддержке участников СВО. В их числе он назвал обеспечение им качественной реабилитации, создание условий для профессиональной реализации, помощь в трудоустройстве, предоставление льгот и содействие в разработке адресных мер поддержки на разных уровнях.
Сайбель предложил партии активнее работать с бойцами СВО — не только с теми, кто прошел отборочный этап, но и с теми, кто заявился на программу «Время героев» на федеральном уровне или в своем регионе, но не вошел в список участников. Медведев поддержал предложение, подчеркнув, что нужно помогать всем ветеранам, которые «готовы приложить силы на гражданке», а не только тем, кто попал в определенные списки.
«Если наш товарищ готов трудиться, но у него, может, что-то сначала и не получилось, все равно его нужно окружить заботой. Это исключительно важно для будущего нашей страны.
Давайте мы об этом специальное решение примем, чтобы партия непосредственно занималась всеми участниками СВО, нашими товарищами, которые вернулись с фронта и готовы помогать мирному развитию страны», — сказал председатель партии.
Зампред Совета Федерации Николай Журавлев доложил о промежуточных итогах реализации направления «Экономика развития». Он обратил внимание на создание более сбалансированной и справедливой налоговой системы и принятие важного закона о технологической политике в 2024 году. Одной из ключевых задач остается сдерживание инфляции, пояснил Журавлев.
Министр просвещения Сергей Кравцов подробно остановился на строительстве школ, заметив, что в ряде регионов сохраняются проблемы с долгостроями. Председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин акцентировал внимание на реализованных инициативах по повышению экологической ответственности предприятий, улучшении состояния озер и водохранилищ. Отдельно он отметил работу по улучшению экологии в новых регионах. Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко информировала о поддержке НКО и работе с молодежью. Глава Минстроя Ирек Файзуллин привел статистику по строительству жилья: за прошедший год введено 107,8 млн кв. м, что улучшило жилищные условия почти 4,3 млн семей.
Отдельное внимание на заседании уделили реконструкции отделений «Почты России» в деревнях и селах. Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев напомнил, что президент Владимир Путин еще в 2021 году на съезде партии поручил привести их в порядок. За 2022-2025 годах отремонтировано всего 3250 отделений, хотя правительство должно было модернизировать 25 тысяч. «На 2025 год на программу выделено 500 млн рублей — это позволит обновить лишь 105 отделений. При таком движении у нас сроки отодвигаются очень далеко», — указал Якушев. Замглавы Минцифры Олег Качанов ответил, что ведомство прорабатывает механизм, который позволит выделять дополнительные деньги на эти цели ежегодно.
В конце заседания Медведев заявил, что народная программа — это документ, который партия готовит к выборам, но контролирует его постоянно. «Это не документ, с которым, как во многих странах бывает, просто приходят на выборы и побеждают или проигрывают. Это программа действий на длительную перспективу, которая совпадает с национальными целями развития», — пояснил председатель партии.
Медведев объявил, что нужно предпринять все усилия для полной реализации действующей программы до 2025 года и готовиться к обсуждению новой. «Это будет важнейшая часть выборной кампании „Единой России“, которая совсем скоро начнется», — резюмировал председатель ЕР.
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