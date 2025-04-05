Zara и Uniqlo могут вернуться в Россию через три месяца

Zara, Uniqlo и другие иностранные бренды одежды, которые решат вернуться в Россию, могут открыть магазины уже через три месяца. Главное — найти подходящие площади, часть которых после их ухода заняли российские сети. Права на товарные знаки большинство западных ритейлеров сохранили, зато потребители за три года успели от них отвыкнуть, отмечают эксперты URA.RU.
Что известно о возвращенцах
Пока ни одна из покинувших Россию в 2022 году сетей магазинов одежды не подтвердила официально возвращение в РФ после того, как начались переговоры по нормализации отношений с США и урегулированию российско-украинского конфликта. Однако в разных источниках регулярно появляется информация о том, что западные ритейлеры могут снова открыть магазины в российских городах.
В феврале telegram-каналы стали сообщать о планах официально вернуться в Россию испанской Inditex, которая владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Satrdivarius и Oysho.
В самой компании не комментируют эту информацию, однако месяц назад она подала в Роспатент заявки на регистрацию пяти товарных знаков — бренда Inditex, торговой марки Trafaluc (одна из коллекций Zara) и двух эмблем.
Inditex приостановила работу в России и закрыла магазины в марте 2022-го. В апреле того же года правительственная комиссия одобрила сделку по продаже 100% АО «Новая мода» — российского подразделения испанской группы — компании Fashion And More Management из свободной зоны ОАЭ. Вскоре после этого новый собственник перезапустил около половины магазинов под новыми специально созданными брендами — Maag, Dub, Ecru, Vilet, остальные 269 точек закрылись.
В конце марта бренд нижнего белья Victoria»s Secret, три года назад прекративший свою деятельность, также подал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков. Компания сможет продавать в России не только белье, но и спортивную одежду, косметику и ряд других товаров.
В феврале telegram-канал SHOT сообщил о намерении снова выйти на российский рынок японской компании Uniqlo. По данным издания, нескольким бывшим сотрудникам ритейлер сообщил о потенциальной возможности вернуться на работу, правда, никакой конкретики по срокам и условиям труда не было. Никаких официальных заявлений от компании по этому вопросу не было.
Uniqlo 10 марта 2022 года приостановила работу в России на неопределенный срок, объясняя свое решение трудностями в ведении бизнеса на территории РФ. В августе 2023-го компания окончательно закрыла российский бизнес, расторгнув договоры аренды помещений всех 50 магазинов. При этом юрлицо ООО «Юникло (РУС)» остается действующим.
Еще в январе «Известия» со ссылкой на два анонимных источника на рынке недвижимости сообщали, что магазины бренда спортивной одежды и обуви Puma могут снова открыться в московских торговых центрах. В компании сообщили изданию, что вся офлайн- и онлайн-торговля приостановлена, не ответив на вопрос о планах по возвращению. Бизнес конкурент Puma — компании Reebok — еще осенью 2022 года перешел турецкому холдингу FLO Retailing, а магазины теперь работают под вывесками Sneaker Box.
Шведская H&M официально опровергла появившуюся в СМИ информацию о своем возможном скором возвращении. «В настоящее время у нас нет планов возобновлять работу в России», — приводит комментарий H&M Group РБК.
Главное — найти место
Зарубежные ритейлеры постоянно мониторят мировые рынки, объясняет основатель и управляющий директор Российского союза торговых центров Олег Войцеховский. Российский рынок — объемный и доходный, поэтому, когда сложится благоприятная с точки зрения западных компаний ситуация, они без всяких призывов не упустят возможности начать переговоры о наиболее выгодных условиях возвращения, отметил он. По словам эксперта, открытие точек иностранных компаний дополнительно оживило бы российские ТЦ и повысило их привлекательность для людей.
«Технически восстановление присутствия международных ритейлеров при благоприятном раскладе может занять три-четыре месяца, развернуть работу в формате полных коллекций они смогут месяцев через девять. Однако им придется серьезно поработать с торговыми центрами, чтобы им предоставили адекватные площади. ТЦ с начала 2000-х годов как раз и строились с учетом необходимости размещения таких крупных иностранных сетей, занимающих три-пять тысяч квадратных метров, представляли сразу несколько собственных брендов.
Но с 2022 года такие площади стали простаивать, и пришлось решать вопросы их заполнения. Где-то пришли отечественные ритейлеры, такие, как Melon Fashion и GloriaJeans, где-то один большой магазин был разделен на несколько средних и малых. Поэтому сегодня для международных ритейлеров есть не так много удобных площадей», — комментирует Войцеховский.
Постепенно подходящие варианты помещений будут появляться по мере ротации арендаторов, однако на это уйдет время, полагает собеседник URA.RU. Кроме того, арендодателям нужно будет пересмотреть договоры аренды, включив в них пункты о простоях и уходе крупных арендаторов, которых раньше не было.
«Скорее всего, именно фактор площадей будет главной сложностью для возвращения международных ритейлеров в нашу страну. Многое также зависит от того, какое решение примут наши законодатели по поводу размеров таможенных платежей на ввоз коллекций этих брендов», — говорит эксперт.
За покупателей поборются ценами
Вернуться в Россию бренды могут относительно быстро и безболезненно, уверена юрист компании Seamless Legal Алиса Михеева. Все будет зависеть от того, как юридически оформлен уход.
«Если компания просто приостановила деятельность, но сохранила юридическое лицо, каких-либо препятствий к возобновлению работы нет. Необходимо лишь заново заключить договоры с дистрибуторами, арендодателями, нанять персонал. Если же она ушла, ликвидировав юрлицо или продав его другим участникам, процесс будет более трудозатратным. Нужно будет сначала зарегистрировать новую компанию или выкупить долю у новых владельцев.
В последнем случае все зависит от коммерческих договоренностей, достигнутых при продаже: многие оставляли себе право на обратный выкуп активов при определенных условиях — опцион. Это касается не только доли в компании, но и других активов, в том числе интеллектуальной собственности», — объясняет Михеева.
В большинстве случаев ушедшие компании права на товарные знаки не отчуждали, оставляя за собой возможность вернуться. Те, кто по каким-то причинам не продлил регистрацию, могут сделать это в течение шести месяцев со дня истечения срока охраны. Если этот период уже прошел, бренд придется регистрировать заново, говорит юрист.
Чтобы найти площади, иностранные бренды могут пойти на смягчение требований к помещениям, например, согласиться на залы поменьше. Также им придется вернуть лояльность российских покупателей. За время отсутствия этих ритейлеров многие успели привыкнуть к другим маркам, которые оказались не хуже, отмечает президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.
«У каждого раскрученного бренда есть верное ему ядро аудитории — это от пяти до 20 процентов от общего числа покупателей. Эти люди, особенно в первое время после ухода иностранных сетей из России, продолжали искать их товары на маркетплейсах и даже в соседних странах.
Они точно будут рады возвращению своих любимых марок. Всем остальным важнее соотношение цены и качества, наличие нужных видов одежды, размеров, цветов», — отметил собеседник URA.RU.
С приходом иностранных компаний рынок станет более конкурентным. Ритейлерам придется снижать или хотя бы сдерживать рост цен, чтобы привлечь покупателей, говорит Березин. «Чаще цены растут, и это объясняют множеством причин — ростом зарплат, арендной платы, подорожанием бензина. И единственный фактор, который может снизить или остановить цены, — увеличение предложения. Если оно превысит спрос, начнется борьба за потребителей. А если рубль продержится на сегодняшних отметках хотя бы до осени, возможностей снижать цены и запускать акции со скидками будет больше», — резюмировал эксперт.
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